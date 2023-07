Hittehater David Hup (28) gaat niet meer naar Spanje. ‘De temperatuur is zo veranderd dat het niet meer leuk is’

Met 35 graden op de Franse camping of zweten in een Italiaans hotel: klimaatverandering heeft gevolgen voor veel vakantieplannen. Durven mensen nog wel naar Zuid-Europa af te reizen?

“Als het zo heet is als nu in Zuid-Europa, weet je jezelf geen raad meer. Het zweet komt al uit je poriën als je bij wijze van spreken je kleine teen beweegt.” Voor Ellen Luijks (40) staat de keuze al vast. Het gezin gaat richting het noorden, want in het zuiden is het te warm. Zo gaat zij dit jaar met haar gezin naar Zweden op vakantie. “Wij houden van een actieve vakantie en wandelen graag. Als het warm is heb je gewoon geen energie om iets te doen.”

Vakanties naar minder warme landen, zoals die van Luijks en haar gezin, winnen aan populariteit, zeggen vakantie-experts. Volgens de European Travel Commission (ETC) reizen er tussen juni en november 10 procent minder toeristen naar Zuid-Europa af dan vorig jaar. Bestemmingen als Ierland en Scandinavië profiteren. Ook blijven er meer mensen in eigen land, becijferde het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Ten opzichte van 2019 groeit het aantal binnenlandse vakantiegangers dit jaar met 13 procent.

In de mediterrane landen worden deze periode recordtemperaturen bereikt tot boven de veertig graden. Voor sommige vakantiegangers is dat een reden om bestemmingen als Frankrijk en Italië links te laten liggen. “Vorig jaar waren we in Zuid-Frankrijk. Daar was het op straat bijna 50 graden in de zon”, vertelt ook Madeleine Kerkhof (61). “Mijn man heeft hartproblemen, dan gaat dat niet.”

Dolce vita en joie de vivre

Ze vindt het wel jammer. “Zuid-Frankrijk, Italië , we vinden het zo mooi, maar we gaan er niet meer heen in de zomer als het zo heet blijft. Terwijl het lekkere eten en de relaxte sfeer zo fijn zijn als je het hele jaar hard werkt.” Ze is ook weleens ergens anders op vakantie gegaan, maar miste de mediterrane levensstijl. “Het is toch het Italiaanse dolce vita of de Franse joie de vivre die me erg bevalt.”

David Hup (28) en zijn vriendin Stella Toonen (26) gaan dit jaar naar Engeland op een wandelvakantie. “Twee jaar geleden ging ik naar Zuid-Frankrijk op vakantie en dat heeft me bijna mijn toenmalige relatie gekost”, zegt Hup, een zelfverklaard ‘hittehater’. “Als ik zo word platgeslagen door de warmte heb ik geen leuke tijd.”

Toonen: “Toen we elkaar leerden kennen vertelde hij over zijn zomerdip, een soort waas die over je heen kan komen als het heet is. Toen het op een gegeven moment ook heel warm werd in Nederland, begon ik dat te begrijpen: als je het koud hebt, trek je een trui aan, maar aan hitte kun je moeilijk ontsnappen.”

Hup denkt dat de vakantiecultuur in Nederland nog een beetje achterblijft bij de feiten. “Vroeger gingen opa en oma naar Spanje op vakantie, en dat zit er nog steeds heel erg in. De gewoonte is er nog, maar de temperaturen zijn nu zo veranderd dat het gewoon helemaal niet meer leuk is.”

Wintertemperaturen in Kaapstad

Bij Madeleine Kerkhof zijn de vakantieplannen voor dit jaar heel anders dan anders: zij gaat voor haar werk naar het Zuid-Afrikaanse Kaapstad en maakt van de gelegenheid gebruik om daar vakantie te houden. “Ik leid verpleegkundigen op en werk samen met een ziekenhuis daar. Dit is een kans om die plek ook echt te bezoeken.” In Kaapstad is het nu zo’n 18 graden.

Ellen Luijks en haar man gaan ook werk en vakantie combineren: zij schrijft als freelancer reisreportages, haar man is natuurfotograaf en gaat een cursus geven in Zweden. “Bij het speuren naar een visarend voor een mooie foto kun je de hitte ook niet gebruiken.”

Ellen Luijks op wandelvakantie. Beeld Bob Luijks

