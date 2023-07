Hinderreductie door stillere vliegtuigen is maar ‘net hoorbaar’

De door KLM beloofde ‘stilllere’ vliegtuigen leveren nauwelijks minder overlast op. De geluidsreductie dankzij vliegtuigen waarvan fabrikanten zeggen dat ze 50 procent minder geluid maken, zal in de praktijk maar net hoorbaar zijn, blijkt bij nadere beschouwing van KLM’s plannen.

Dinsdag begint de rechtszaak die omwonenden van Schiphol hebben aangespannen tegen de staat wegens de vliegtuigherrie waaraan zij blootstaan. KLM is geen partij in deze zaak, maar kan wel geraakt worden. Want vooral vanwege die geluidsoverlast is minister Harbers (infrastructuur) van plan het maximumaantal vluchten te reduceren van 500.000 naar 440.000 per jaar.

KLM is daar fel tegen. Hinderbeperking kan veel beter bereikt worden met nieuwe, half zo lawaaiige vliegtuigen, zegt ze. Daarmee wordt een reductie van 3 decibel bedoeld – want de decibelschaal is logaritmisch: 3 decibel minder is op die schaal inderdaad een halvering.

Voor het oor een klein verschil

Maar dat zegt niks, zegt hoogleraar vliegtuigakoestiek Dick Simons dinsdag in Trouw. Want het oor werkt anders, dat neemt 3 decibel waar als ‘een klein verschil’. Een overvliegend toestel dat 80 decibel laat horen, is zoiets als een vrachtwagen die op 15 meter afstand passeert; het verschil met 77 decibel is ‘net hoorbaar’, zei het Europees luchtvaartagentschap Easa eerder.

Toch weegt dat verschil mee in de rekenmodellen waarmee de officiële aantallen ‘ernstig gehinderden’ en ‘slaapverstoorden’ bepaald worden. Harbers wil dat die aantallen omlaag gaan: 20 procent minder ernstige hinder en 15 procent minder slaapverstoring, vooral via beperking van het vliegverkeer.

KLM denkt datzelfde of zelfs meer te kunnen bereiken: 18 procent minder mensen die ‘s nachts overlast hebben, 15 procent minder gehinderden over de hele dag, en op termijn nog hogere percentages. Uit de cijfers achter KLM’s plan blijkt dat de helft van die reductie komt van ‘stille’ vliegtuigen – die bestaat dus vooral op papier, in de modellen.

‘Logische aanname gaat niet altijd op’

Harbers’ ministerie ziet de beperkingen van zijn rekenmodellen. Stillere toestellen zijn ‘op zich goed’, zegt een woordvoerder. “Maar wij zijn ons ervan bewust dat de ogenschijnlijk logische aanname dat stillere vliegtuigen zorgen voor minder hinder, niet altijd opgaat.” Wetenschappelijk onderzoek naar hoe mensen geluid ervaren, zal meewegen in Harbers’ beslissingen.

KLM houdt vast aan ‘objectief toepasbare waarden’. “Een halvering van geluidsdruk is zeker waarneembaar”, zegt een woordvoerster. Over een langere periode zal de inzet van nieuwe vliegtuigen effect hebben, ‘zowel objectief als subjectief’.

Dat vereist dan wel verdere geluidsreductie. Hoogleraar Simons voorziet dat nieuwe vliegtuigen op termijn 5 decibel stiller kunnen worden. Maar de ontwikkeling daarvan kost tijd.

Zijn de omwonenden ontvankelijk met hun eis over geluidshinder? Vertegenwoordigt die stichting genoeg omwonenden? Is ze met haar eis dus wel ontvankelijk? Die vragen zal minister Harbers dinsdag opwerpen tijdens de eerste zitting in de rechtszaak die de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) heeft aangespannen tegen de staat. Die stichting eist precies wat er in haar naam staat: bescherming tegen herrie door de staat. “Beetje vreemd”, vindt Henny de Vos van RBV. In het kort geding van KLM tegen de staat over de krimpplannen van minister Harbers, vorige maand, voegde zijn stichting zich aan de zijde van de staat. “Toen vertegenwoordigden we kennelijk wel genoeg mensen. Nu opeens niet?”

