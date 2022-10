Het wordt drukker bij het Repair Café, maar niet alleen uit armoede

Als het slecht gaat met de economie, dan gaat het goed met de reparatie-ambachten, weten schoenmakers, reparateurs van elektrische apparaten en kledingmakers. Ook al zijn hun diensten duurder geworden.

Ze komen ongeveer tegelijkertijd aanlopen. De 88-jarige Jet Fleuren en de 20-jarige Lia Barab. Fleuren met een staafmixer die steeds uit elkaar valt in haar soep, Barab met een koptelefoon waar geen geluid meer uit komt.

Hier, in de hal van woonzorgcentrum De Bijnkershoek in Utrecht wordt aan drie houten tafels twee keer per maand een Repair Café georganiseerd door pensionado Jan Brakkee en zijn driekoppige team van handige vrijwilligers. Zij repareren voor niets – of als ergens een nieuw batterijtje in moet, voor de prijs van dat ene batterijtje – kapotte meubels, horloges en andere apparaten.

“We zijn technisch best handig”, zegt Brakkee terwijl hij met zijn hand controleert of het sjekkie achter zijn oor niet naar beneden kukelt. “We missen alleen nog een naaister. Nu komen de bewoners van het verzorgingshuis hier weleens met een kapotte mouw of een onderbroek waarvan het elastiek loszit.” Lachend: “Nou dat wil je echt niet aanraken. Maar we kunnen die mensen nu dus ook niet helpen.”

Flinke fooi

In Nederland zijn op dit moment 538 Repair Cafés, zegt Martine Postma, bedenker en directeur van de Stichting Repair Café. De cafés zijn tijdens de pandemie lang dicht geweest, maar zien de bezoekersaantallen de afgelopen maanden flink toenemen.

“Maar niet per se met mensen die hier komen uit pure armoede”, merkt Brakkee op. Ook het Repair Café in Papendrecht laat weten dat er juist meer mensen langskomen die een flinke fooi – tussen de vijf en twintig euro – geven. Neem mevrouw Fleuren, die kan ook best een nieuwe staafmixer betalen, maar wil niets weggooien dat ook gemaakt kan worden. Ze heeft de oorlog meegemaakt. “Wij moesten van niets iets maken. Dat maakt zuinig en dat zit voor altijd in mij.”

Je spullen een tweede leven geven is meestal goedkoper maar ook duurzaam. En dat is precies waarom Lia Barab hier is. Ze studeert duurzaamheid in Utrecht en wil het milieu niet verder belasten door haar spullen weg te gooien en nieuw te kopen. “Ik hoorde van een klasgenoot dat ik hier terecht kon”, zegt ze in het Engels.

Meer klanten

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ook professionele reparateurs hun omzet zien stijgen. In het tweede kwartaal van dit jaar is bij 61 procent van de bedrijven die consumentenartikelen repareren de omzet gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 32 procent van die bedrijven zag de omzet zelfs met meer dan 20 procent omhooggaan. Dat komt deels doordat er in 2021 nog coronabeperkingen waren.

Ook Ismael Tasci eigenaar van Het Vermaak Atelier aan de Zadelstraat in Utrecht merkt dat er nu meer klanten naar zijn zaak komen. Hij repareert kleding en maakt gordijnen. Wat hem opvalt? “Klanten willen massaal oude kleding die al een paar jaar in hun kast ligt weer op maat laten maken. Vaak is dat kwalitatief goede kleding waarvan de nieuwprijs een stuk hoger ligt dan de kosten om het weer op maat te maken.”

Hoewel zo’n verzoek vaak van klanten komt die bovenmodaal verdienen, merkt Tasci wel dat al zijn klanten minder te besteden hebben. “Mensen vinden mijn diensten al snel te duur. En dan gaan ze onderhandelen over de prijs”, zegt hij. “Ze beseffen niet altijd dat ik zelf ook hogere kosten heb. Mijn huur is omhooggegaan. De materialen die ik gebruik zijn duurder geworden en ik besteed stomerij-werk uit, dat is heel prijzig door de hoge energiekosten.”

Iets is al snel te duur

Ook schoenmakers merken dat mensen tegenwoordig minder kijken naar de kwaliteit van de arbeid, en meer naar wat het kost. “Klanten vinden iets al snel duur, maar de arbeid is in Nederland gewoon duur”, vertelt Margret Hoekenga-Idema, secretaris van de Nederlandse Schoenmaker Vereniging.

Toch is het druk in de 300 zaken die de vereniging vertegenwoordigt. “Het is traditioneel zo dat als het slecht gaat met de economie, het beter gaat met de reparatie-ambachten”, zegt ze. Bovendien is dit voor schoenmakers altijd een drukke periode. “Mensen laten nu hun schoenen maken zodat ze goede zolen en dichte schoenen hebben als het winter is.”

De vereniging heeft bovendien net een nieuwe duurzaamheidscampagne gelanceerd. “Het is lastig te zeggen of mensen nu hun schoenen laten maken omdat alles duurder is en ze geld willen besparen of omdat ze het belangrijk vinden dat spullen een tweede kans krijgen.”

Energiezuinige koelkast

Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, laat weten dat reparateurs vanwege de inflatie de komende tijd wel meer vraag naar reparaties van elektrotechnische apparatuur verwachten. Ook zien ze nu al consumenten die bijvoorbeeld een oude koelkast vervangen voor een nieuw, energiezuiniger apparaat om daarmee de energierekening omlaag te brengen. Aan de andere kant stellen consumenten kleinere reparaties. zoals een barst in een telefoonscherm, nu uit om kosten te besparen.

Ook bij het Repair Café in Utrecht verwachten ze de komende tijd niet stil te zitten. Maar Brakkee en zijn team laten zich niet opjagen. Sterker nog, het is tijd voor koffie. De superlijm in de staafmixer moet toch drogen.

Europa werkt aan recht op reparatie Het moet aantrekkelijker worden om elektronische apparaten te laten repareren in plaats van weg te gooien. De Europese Commissie werkt nu aan wetgeving om dat voor elkaar te krijgen. Geen overbodige luxe want elektronische apparaten zijn de snelst groeiende bron van afval in Europa. Uit een omvangrijke Europese enquête blijkt tegelijkertijd dat 77 procent van de consumenten kapotte spullen liever laat maken. Waarom er dan toch zoveel op de vuilnisbelt terechtkomt? Reparaties zijn prijzig en consumenten missen goede dienstverlening. Dat moet anders, met nieuwe wetten binnen het zogenoemde recht op reparatie. Het Europees Parlement (EP) kwam al met vijf concrete voorstellen. Zo stelt het EP voor om het repareren van een defect apparaat te belonen met bonussen, of consumenten moeten een vervangend apparaat krijgen zolang de reparatie duurt. Ook moeten apparaten duurzamer en gemakkelijker te repareren zijn en verwijderbare en vervangbare onderdelen bevatten. Nu worden onderdelen nog te vaak aan elkaar gelijmd of geperst waardoor losse onderdelen niet verwijderd en gerepareerd kunnen worden. Bovendien zijn sommige apparaten zo ontworpen dat ze na een bepaalde tijd, of een bepaald aantal keer te zijn gebruikt, niet meer werken. Het EP wil dat fabrikanten in de toekomst worden verplicht om gratis toegang te verlenen tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Bovendien moet de consumenteninformatie over de repareerbaarheid van apparaten beter. Als laatste zouden fabrikanten de garantieperiode van hun spullen moeten verlengen. Of deze eisen zullen worden ingewilligd moet nog blijken. Zoals het er nu naar uitziet komt de Europese Commissie in november met haar plannen naar buiten.

