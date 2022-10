Het wereldwijde stikstofkaartje: China kleurt vuurrood, in Afrika mag er wel wat bij

Europa, China en India brengen met grote stikstofoverschotten de natuur en waterkwaliteit ernstige schade toe. Terwijl er in veel tropische gebieden juist ruimte is voor extra bemesting om meer voedsel te kunnen produceren, zo blijkt uit een Nederlandse studie.

In navolging van Nederland heeft ook de hele wereld nu een stikstofkaartje. Waarop China, India, Noordwest-Europa en de Nijldelta (donker)rood kleuren. En grote delen van Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika juist groen. De kaart komt uit een studie van de universiteiten in Wageningen en Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij brachten in beeld waar op de wereld er meer stikstof neerslaat dan de omgeving aankan, en waar er juist sprake is van ‘onderbenutting’.

“We hebben het in Nederland nu vooral over stikstof als een probleem waar de natuur onder te lijden heeft”, licht Lena Schulte-Uebbing toe. Zij promoveerde op het onderzoek, dat woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature is gepubliceerd. “Maar het is in essentie óók een waardevolle voedingsstof. Als je op wereldschaal kijkt, zie je dat er gebieden in bijvoorbeeld Afrika zijn waar in de landbouw meer stikstof gebruikt kan worden zonder dat dat de natuur schaadt. En waar dat ook erg wenselijk is om voor meer voedselzekerheid te zorgen.”

Hebben we ook wereldwijd een stikstofcrisis?

“Het is al langer bekend dat we als mensheid de grens overschrijden van wat de planeet aan stikstof aankan. Dat leidt tot afname van de biodiversiteit; daar spitst de discussie in Nederland zich vooral op toe. Maar de gevolgen voor de waterkwaliteit zijn minstens zo belangrijk. Dat zie je bijvoorbeeld in China, waar sommige meren helemaal geëutrofieerd zijn: het water zit vol met algen, met grote vissterfte tot gevolg.”

Met name China en India kleuren donkerrood. Doen ze daar ook iets aan stikstofreductie?

“Met name in China zie je wel dat de regering er echt mee bezig is. Er valt daar ook nog veel te verbeteren. Kunstmest wordt er zwaar gesubsidieerd en er worden hoeveelheden gebruikt die in Nederland allang verboden zijn. Intensieve veeteelt vindt er vaak weer in andere gebieden plaats dan akkerbouw. In plaats van dat mest weer wordt gebruikt om gewassen op te telen, gaat het daar soms linea recta de rivier in.

“Dat maakt wel dat er in een land als China nog veel laaghangend fruit is. Als je dit soort stikstofverliezen voorkomt, scheelt dat een hoop. In Nederland zijn er veel meer regels en gaan we efficiënter met stikstof om. Maar we hebben ook heel veel landbouw in een klein gebied. Dan is het lastig om het overschot nog veel verder terug te brengen: dan moet je wel héél efficiënt worden in het voorkomen van stikstofverlies.”

Wat hebben de gebieden waar geen stikstofoverschot is met elkaar gemeen?

“Het zijn in veel gevallen vochtige, tropische gebieden. Als er veel neerslag valt, dan treedt verdunning op. Dan worden de concentraties in het oppervlaktewater minder snel zó hoog dat ze tot problemen leiden. Verschillen tussen gebieden zijn er ook: in Zuid-Amerika is veel soja in productie. Dat levert niet zozeer een stikstofvraagstuk op, want het is een gewas dat zelf stikstof bindt. Maar er zijn daar wel problemen met landgebruik en ontbossing.”

In feite moet mest beter over de wereld verdeeld worden. Brengen wij onze mest straks naar Afrika of Zuidoost-Azië?

“Dan is het logischer om de dieren te verplaatsen. Zo sluit je de mestkringloop zo lokaal mogelijk en voorkom je grootschalige transporten. En de vraag is of het altijd dieren moeten zijn. Want zelfs met een betere verdeling wereldwijd blijft er sprake van een teveel aan stikstof. Als we dat willen verhelpen terwijl er óók genoeg voedselzekerheid is voor iedereen, dan moeten we ook vanuit stikstof geredeneerd naar een ander consumptiepatroon toe. Met minder dierlijke en meer plantaardige voeding.”

