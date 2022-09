Het Rijk wil tempo en koopt zelf tweeduizend flexwoningen

Het kabinet heeft haast met de bouw van flexwoningen voor onder meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Daarom heeft het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gekregen om alvast tweeduizend van die woningen te bestellen bij bouwbedrijven. Waar die neergezet zullen worden, moet nog worden bepaald. Zo wordt tijd gewonnen die anders verloren gaat aan wachten op procedures.

De bouw van flexwoningen is onderdeel van het streven van het kabinet om mensen die officieel de vluchtelingenstatus hebben sneller onderdak te bieden. Nu blijven ze vaak noodgedwongen in asielzoekerscentra wonen, waardoor daar voor nieuwe asielzoekers geen plaats is. Het kabinet wil nog dit jaar minstens 15.300 vluchtelingen aan een woning helpen.

Flexwoningen, huizen die snel gebouwd kunnen worden en voor tien tot vijftien jaar worden neergezet, moeten daarbij helpen. Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) had zich eerder al ten doel gesteld dat er dit jaar 5000 gebouwd moesten worden; dat aantal is nu opgeschroefd naar 7500. In 2023 en 2024 moeten er per jaar nog eens 15.000 bijkomen. Een derde daarvan is bestemd voor vluchtelingen, de rest voor anderen die met spoed een huis zoeken.

Veel tijd verstreken

Maar ook een flexwoning staat er niet van vandaag op morgen. Procedures kunnen weliswaar veel sneller worden doorlopen, maar een verandering van het bestemmingsplan kost toch nog acht weken. Bezwaren van omwonenden kunnen voor extra vertraging zorgen en het regelen van nutsvoorzieningen (water, riolering, energie) kost ook tijd. Pas daarna kan de order voor de woningen worden geplaatst bij een bouwbedrijf, en dan is er dus veel tijd verstreken.

Door fabricage van tweeduizend flexwoningen nu al aan te besteden bij bouwbedrijven, kan het proces aanmerkelijk worden versneld, is de gedachte van De Jonge. Waar die woningen komen te staan, kan dan later worden bepaald. Zodra die locaties er zijn, kunnen woningcorporaties flexwoningen afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. Die kunnen dan snel neergezet worden.

Een ‘belangrijke stap’, zegt Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen erover. “Als je wacht met je bestelling tot alles rond is, sta je achter in de rij”, zegt hij. En fabrikanten van flexwoningen kunnen ook niet altijd meteen leveren, voegt hij eraan toe. “Het Rijk neemt wel een risico, doordat nog niet bekend is waar die woningen komen. Maar dat risico is beperkt, gezien de grote behoefte.”

Op zoek naar geschikte locaties

De Jonge had half augustus al, nog voordat de huisvestingsproblemen van vluchtelingen in het kabinet ter sprake kwam, een ‘taskforce’ opgezet om de bouw van tijdelijke woningen te versnellen. Die kan helpen bij het vinden van geschikte locaties. Ook stelde hij 100 miljoen euro beschikbaar aan provincies, gemeenten en woningcorporaties die de financiën rond flexwoningen niet rond krijgen.

Aan de gemeente Utrecht en zes andere gemeenten in de provincie is inmiddels 18 miljoen euro toegezegd voor 1500 flexwoningen. Voor duizend woningen (en op termijn nog eens 1500 à 2000 extra) krijgt Amsterdam alvast 12 miljoen euro.

In de Amsterdamse deal is ook opgenomen dat er in het westelijk havengebied een cruiseschip komt te liggen waar vanaf 1 oktober duizend asielzoekers kunnen worden opgevangen. In Velsen leidde een soortgelijk plan tot enige onrust onder de ondernemers aan de kade waar dat schip zal aanleggen, in Amsterdam is weerstand uitgebleven.

Lees ook:

Knelpunten te over bij de bouw van flexwoningen

In tweeënhalf jaar 37.500 flexwoningen erbij, zo moeten onder meer vluchtelingen onder dak gebracht worden. Dat wordt nog een hele klus.

Eindhovense flexwoningen blijven vooral een tijdelijke oplossing. ‘Het motiveert niet om het netjes te houden’

In de wijk Tongelre in Eindhoven staan sinds begin 2020 43 flexwoningen voor ‘spoedzoekers’. Een dak boven het hoofd heeft prioriteit. Een hechte gemeenschap creëren, blijkt lastiger.