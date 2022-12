Het prijsplafond uitgelegd: wie wordt benadeeld, en wie heeft er iets aan?

Alle spelregels staan vast en zijn politiek afgehamerd, maar het blijft een complexe puzzel om antwoord te vinden op de vraag: wat betekent het prijsplafond voor mijn energierekening? De uitwerking per huishouden hangt van onzekerheden aan elkaar. Wat valt er grofweg te voorspellen over het plafond, dat 1 januari ingaat?

Wie wordt uit de brand geholpen?

Alle huishoudens, zowel met een huur- of koopwoning, krijgen gedurende 2023 hoge energiekosten vergoed. Tot een bovengrens. Juistem: het plafond.

Bewoners die onder een verbruik van 1200 kuub gas, 2900 kilowattuur stroom of 37 gigajoule warmte blijven, weten zeker dat ze een vast en relatief laag tarief betalen. Te weten: 1,45 euro per kuub gas, 40 cent per kilowattuur en voor huizen op een collectief warmtenet: 47,38 per gigajoule. Die tarieven zijn abstract, maar ze helpen energieklanten door de bank genomen aan een eindrekening die voor het uitbreken van de energiecrisis schappelijk was. Het plafond onderdrukt de prijspieken.

Voor bewoners van appartementen met zogeheten blokverwarming, waar een groep bewoners achter één energieaansluiting woont, belooft het kabinet snel een losse regeling te maken. Want die bewoners schieten natuurlijk pijlsnel door het prijsplafond heen. Mogelijk nog deze week wil het kabinet ook deze groep passende compensatie bieden.

Prima geregeld dus?

Gemiddeld wel, reageert de Consumentenbond. “De regeling is snel door de overheid opgesteld, om Nederlanders een tegemoetkoming te bieden in deze energiecrisis”, zegt een woordvoerder. Zij is positief over het feit dat het kabinet de regeling bijstelde, toen bleek dat bezitters van een elektrische warmtepomp groot nadeel zouden lijden, omdat die bijna alleen maar (en daardoor veel) stroom gebruiken. Die groep duurzame bewoners dreigde een torenhoge stroomrekening te krijgen. Na bijstelling van het plafond is dit risico ingeperkt, maar nog niet helemaal weg. Het kabinet verwacht dat 50 tot 60 procent van alle Nederlandse huishoudens volledig onder het prijsplafond zal blijven.

En die andere 40 procent?

Dat is waar de grote mist opdoemt. Welke huishoudens toch boven het plafond zullen uitschieten, in welke mate en wat daarvan de financiële gevolgen zijn, blijft afwachten. Hoe hoog extra kosten kunnen oplopen ligt ook aan de prijsgekte in de energiemarkt. “Dat gaan we afwachten”, zegt de woordvoerder van de Consumentenbond. Mocht blijken dat een bepaalde groep specifiek nadeel ondervindt van (deels) hoge energieprijzen, dan wil de bond alsnog gaan aandringen op bijstellingen.

Wie kan nadeel verwachten?

Grofweg kunnen drie groepen bewoners er rekening mee houden dat hun verbruik hoger kan uitpakken dan het prijsplafond toelaat. Zij krijgen dan (deels) de hoge tarieven op hun nota, voorziet hoogleraar energiemarkten Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zeker bij koud winterweer neem dat risico toe. “Ik denk daarbij aan grote, ongeïsoleerde huizen. Maar hetzelfde geldt voor gemiddelde huishoudens, waarvan de bewoners verspillend omgaan met energie.”

Ook duurzame huizen met een (elektrische) warmtepomp kunnen potentieel meer kilowatturen verbruiken dan de overheid met het plafond vergoedt. Voordeel is wel dat die bewoners geen of nauwelijks een gasrekening hebben. “De financiële gevolgen lijken meestal beperkt te kunnen blijven”, zegt Mulder. Het moet gek lopen, met koud weer en een hoge energie-afname, willen consumenten tijdens het prijsplafond nog zwaar in de penarie komen.

Dat kan dus nog wel?

“Je kunt alsnog pech hebben”, zegt Mulder. Huishoudens die bovengemiddeld veel energie verbruiken, kunnen deels de volle pond van de vrije energieprijzen op hun rekening krijgen. Hoe sterk het nadeel uitpakt is deels afhankelijk van het energiecontract dat iemand heeft.

De minderheid van Nederland die nog een vast energiecontract heeft, doorgaans met gunstige tarieven, hoeft zich vooralsnog sowieso nog geen zorgen te maken. Wie een variabel contract heeft krijgt bescherming van het prijsplafond, maar hoe volledig de compensatie is hangt deels van het contract af. In het bijzonder: de looptijd van dat contract. “Relatief ongunstig is het als een contract midden in de winter eindigt, met meest gunstig is een looptijd tot en met de zomer.

Studentenhuizen krijgen vaak één rekening en gaan daardoor automatisch door het prijsplafond heen. Beeld Maartje Geels

Huh, hoe zit dat?

De verklaring is te vinden in de manier waarop het prijsplafond werkt. Het plafond is geen rechte lijn. De limiet is seizoensgebonden. In de winter is het kouder, een consument mag dan relatief veel energie verbruiken binnen de compensatieregeling. In de zomer ligt de lat lager, want dan stoken mensen hun huis niet warm.

Voor een gemiddeld huishouden, waarop de regeling geënt is, werkt dat prima. Maar relatief onzuinige huishoudens die in de winter boven het prijsplafond uitschieten en direct daarna hun eindrekening krijgen, hebben geen mogelijk om hun jaarafrekening met gunstige zomertarieven weer te temperen, zodat ze geen naheffing ontvangen bij de eindfactuur. “We houden dat effect in de gaten”, zegt de woordvoerder van de Consumentenbond. Die organisatie is daar niet bij voorbaat al bezorgd over.

Een urgenter ‘gat’ in het prijsplafond ziet de bond eerder in de positie van studentenhuizen. Bewoners schieten daar, met veel bewoners achter één energiemeter, per definitie door het plafond heen. En mochten ze zo zuinig doen dat ze eronder blijven, dan nog ontvangt primair de huisbaas de energiecompensatie. “Die moet de korting wel netjes laten terugkomen in de rekening van huurders”, aldus de Consumentenbond.

