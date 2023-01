Het prijsplafond schept ruimte voor geschil tussen klant en leverancier

1. Even opfrissen. Wat is het prijsplafond?

Om de energierekening voor huishoudens behapbaar te houden, heeft het kabinet het prijsplafond ingevoerd. Tot aan die grens geldt een maximale energieprijs. Voor de eerste 1200 kuub gas, 2900 kilowattuur stroom of 37 gigajoule warmte zijn bewoners gedurende heel 2023 verzekerd van een relatief gunstig tarief, ruim onder de huidige marktprijzen. Je betaalt hooguit 1,45 euro per kuub gas, 40 cent per kilowattuur, en voor huizen op een collectief warmtenet, 47,38 per gigajoule. Het plafond begrenst zo de prijs voor huishoudens met een variabel contract – inmiddels het gros. Het is een kunstmatige, administratieve ingreep.

2. Hoe werkt dat achter de schermen?

Energieleveranciers, die in werkelijkheid dure energie moeten inkopen tegen de marktprijs, krijgen hun niet doorberekende ‘meerkosten’ vergoed door de overheid. Het kabinet dacht dat dit zo’n 25 miljard euro kon gaan kosten. Dat valt mee. Door de warme winter is de gasvraag beperkt. Daardoor daalt de marktprijs. Mogelijk is het Rijk hierdoor ‘slechts’ 5 miljard euro aan compensatie kwijt, maar dat is nog even afwachten. Voor hun energieverbruik boven het plafond betalen consumenten zelf het volle pond. Daarvoor legt het kabinet dus geen geld bij.

3. Wat betekent dat voor de energierekening thuis?

Pakweg de helft van alle huishoudens blijft volledig onder het plafond, schat het kabinet. De andere helft dreigt er, vanwege kwistig verbruik of slechte isolatie, doorheen te schieten. Een snippertje meer gas of elektriciteit verbruiken, boven het plafond, hoeft beslist geen financiële ramp te zijn. Maar voor dat snippertje betaal je wel de hoofdprijs. De rest van de energieafname is dus beschermd door de gegarandeerde tarieven. Naar verwachting ziet zo’n 15 procent van de huishoudens slechts zo’n snippertje duur verbruik tegemoet, nog eens 15 procent ietsjes meer. Zo’n 20 procent van de huishoudens zal toch ‘royaal’ door het prijsplafond heengaan, voorspelt Pricewise.

4. Wat te doen als je fors boven het plafond uit dreigt te komen?

Voor de groep ‘veelstokers’, bewoners van overwegend grote en/of oude huizen, blijft het zelfs met het ingevoerde prijsplafond zinvol om direct te speuren naar een goedkoper energiecontract. Contracten voor een jaar met een aardige prijs zijn weliswaar onvindbaar, maar hier en daar zijn er wel weer energieaanbieders die een prijs durven te beloven voor een aantal maanden. Dit kan geld schelen voor iemand die voor een groot deel van het energieverbruik boven het plafond uitkomt en dus aan de vrije markt overgeleverd is. Energieverbruik minimaleren is daarnaast altijd raadzaam, bijvoorbeeld door dak en muren te isoleren of door zonnepanelen te plaatsen. Dat is goed voor het klimaat en drukt de eindrekening.

5. Wanneer volgt de eindrekening?

Dat verschilt per huishouden, afhankelijk van de looptijd van het nu geldende contract. In theorie kan die eindfactuur volgende week al komen, maar ook in december of midden in de zomer. Wanneer het ook is: daarna gaat het plafond gewoon weer gelden voor het nieuwe contract, tot en met 31 december tenminste. Voor een nieuw contract krijgt een huishouden een deel van de verbruiksruimte mee. Dat heeft het Rijk geregeld, door niet per jaar een maximaal energieverbruik vast te stellen tot het plafond wordt geraakt, maar per maand. In de zomer zit je sneller tegen dat plafond aan dan in de winter, als de energievraag hoog is.

6. Moet ik mijn maandbedrag aanpassen nu het prijsplafond er is?

Het is zinvol om eerst een grove schatting te maken van de nieuwe energiekosten, op basis van oude jaarlijkse verbruikscijfers. De kosten kunnen in 2023 lager uitpakken, zeker voor mensen die vorig jaar een ‘woekertarief’ hadden. Soms zullen de kosten toch hoger uitvallen, bijvoorbeeld als een goedkoop, vast contract eindigt. Leveranciers doen een voorstel voor een schappelijk voorschotbedrag, onder het prijsplafond. Het maandbedrag bijstellen mag meestal. Azen op een minimaal voorschotbedrag lijkt nooit slim. Want, prijsplafond of niet, uiteindelijk bepaalt het weer voor een belangrijk deel hoe een energierekening écht uitpakt. Achteraf dik moeten bijbetalen is onwenselijk.

7. Hoe houd ik overzicht?

Meten is weten. Voor een deel verzorgt de energieleverancier dat. Die leest (slimme) meters op afstand uit. Digitaal, via een website, app of display, kunnen klanten hun verbruik zien. Energiebedrijven zeggen hun handen nu nog vol te hebben aan het inregelen van het prijsplafond in het IT-systemen. Maar daarna overwegen in elk geval de grote bedrijven om slimme foefjes aan te bieden die hun klanten bij de les houden. Zo wil Eneco al deze maand een dienst beginnen die huishoudens een waarschuwing geeft als ze door hoog verbruik op het prijsplafond afstevenen.

Wie geen slimme meter heeft kan ouderwets in de meterkast duiken. Het analoge tellertje geeft ook het verbruik van kuubs gas en kilowatturen stroom aan. Energieleveranciers roepen klanten met zo’n oude draaischijf op om hun meterstand van 1 januari door te geven. De Autoriteit Consument & Markt wil dat ook, zodat de uitvoering van het prijsplafond met accurate meterstanden verloopt. De energiesector belooft zich in te spannen, maar brancheclub Energie-Nederland laat al weten: niet iedereen met een ‘domme’ meter zal continu alle standen doorgeven.

8. Wat als het onverhoopt misgaat met al die cijfertjes?

Slimme meter of niet, de uitvoering van het prijsplafond kan in theorie leiden tot een cijferbrij waar klant en energieleverancier het niet over eens zijn. Een klacht indienen bij de leverancier kan, maar een probleem is dat een groot deel van de bedrijven slecht te bereiken is voor service. Om te voorkomen dat er voor klanten niets anders op zit dan naar de rechter te stappen, belooft minister Jetten (energie) een loket te openen bij de geschillencommissie. Daar kan iedereen terecht in het geval van bonje met een energiebedrijf over het prijsplafond.

