Het pesticidengebruik moet omlaag, ook voor de voedselzekerheid

Het spande erom, maar afgelopen maandag werd in Montreal toch een baanbrekend akkoord bereikt. De landen van de wereld spraken af dat in 2030 de achteruitgang van de biodiversiteit moet zijn gestopt.

De doelen zijn ambitieuzer en concreter dan die van eerdere akkoorden en er zijn honderden miljarden toegezegd. Maar de afspraken zijn weer niet bindend en alleen al daardoor is de kans groot dat ze niet worden nagekomen. Als het erop aankomt vinden politici gevestigde economische belangen immers vaak net even iets belangrijker dan de bescherming van natuur en milieu, weten we in Nederland.

Ironisch genoeg was het uitgerekend Europa, pleitbezorger van een ambitieus biodiversiteitsakkoord, die dit als eerste illustreerde. Terwijl Europese milieuministers in Montreal applaudisseerden, traineerden hun landbouwcollega’s in Brussel een wetsvoorstel dat het Europese pesticidegebruik moet terugdringen.

“Lidstaten zijn bezorgd dat het geen rekening houdt met de langetermijngevolgen voor de voedselzekerheid en de concurrentiekracht van de EU agrarische sector”, verklaarden ze. Want ja, nu is er oorlog in Oekraïne. Ze herhaalden exact de boodschap van de pesticidefabrikanten en de landbouwlobby.

Misleidend appel

Formeel vragen de ministers slechts om een extra onderzoek, critici zien de zoveelste poging om hervorming van de Europese landbouw te dwarsbomen. Een petitie van zeshonderd wetenschappers die de noodzaak van het wetsvoorstel onderstreepten mocht niet baten.

Het appel op voedselzekerheid is misleidend. Mondiale voedselonzekerheid wordt namelijk niet veroorzaakt door voedseltekorten, maar door ongelijke verdeling, ook tijdens de oorlog in Oekraïne. “Granen worden aan dieren gevoerd, gebruikt als biobrandstoffen, of verspild in plaats van er hongerige mensen mee te voeden”, aldus professor Sabine Gabrysch van het Duitse instituut PIK.

Bovendien is voedselzekerheid juist één van de redenen dat het pesticidegebruik volgens het biodiversiteitsakkoord in 2030 moet zijn teruggebracht. Het huidige gebruik schaadt namelijk niet alleen de biodiversiteit, maar ook essentiële ecosysteemdiensten zoals bestuiving van landbouwgewassen door bijen, vlinders en andere insecten.

Chemische vervuiling is een reusachtig maar ernstig onderschat probleem. Sinds 1950 zijn wereldwijd meer dan 140.000 nieuwe pesticiden en andere chemicaliën op de markt gebracht, waarvan er 5000 inmiddels overal in het milieu worden gevonden. De planetaire grens voor chemische vervuiling is overschreden, waarschuwen milieuwetenschappers.

Effecten pesticiden na decennia zichtbaar

Alleen al in Nederland wordt jaarlijks 10 miljoen kilo pesticiden gebruikt. Ondanks milieuregels vinden we ze inmiddels overal: in bodem en water, in de lucht die we inademen, in mest, in insecten, in honing, in babyluiers, in mensenhaar. Op sommige plekken bevat het grondwater al zoveel chemicaliën dat drinkwaterbedrijven winputten moeten sluiten.

Vaak gaat het om een combinatie van verschillende stoffen, elk in kleine hoeveelheden. Stoffen worden afzonderlijk getest op celculturen en proefdieren , maar over hun gezamenlijke effect op gezondheid en milieu weten we vrijwel niets.

Dat is zorgwekkend, want effecten komen vaak pas na decennia aan het licht. Wetenschappers deden er bijvoorbeeld vele jaren over om een verband te vinden tussen de ziekte van Parkinson en het herbicide glyfosaat. Nog moeilijker is het om instorting van insectenpopulaties te linken aan bepaalde pesticiden. Aannemelijk is dat een cocktail van stoffen ze schaadt. Ondertussen hopen de stoffen zich op in onze leefomgeving.

Ik vind het volstrekt onbegrijpelijk dat we zulke immense risico’s met zijn allen gelaten accepteren. Zolang dat niet verandert, zullen politici redenen vinden om economische belangen voorrang te geven, ondanks het biodiversiteitsakkoord.