Het is een keuze om twaalf uur in de trein te zitten en niet te vliegen

Maarten van Gestel reist (deels) met de trein naar de klimaattop in Egypte. Hoe denken zijn medepassagiers over klimaatverandering?

Het was wel even ongemakkelijk voor de Oostenrijks Stella Eckl (24), toen ze een weekend naar een vriendin in Amsterdam wilde plannen. Eckl wilde met de trein, de vriendin met wie ze ging wilde liever vliegen. “Zij heeft een drukke baan als consultant, en zei dat ze geen tijd had om twaalf uur in de trein te zitten.” Maar Eckl, masterstudent socio-ecologische-economie aan de universiteit in Wenen, vond het onzin om een vervuilende vlucht van twee uur te maken, terwijl je dit ook in één nacht met de trein kan doen. “Nu reizen we dus apart. Zij vloog heen, ik ging heen met de trein. En zij is na dit weekend alweer terug in Wenen, terwijl ik in deze nachttrein naar huis zit.”

Ze staat achter haar keuze, zegt Eckl. “Ik denk dat dit een mooiere manier is van reizen. Je ziet het landschap veranderen, ontmoet mensen.” In haar ervaring praten vreemden in een vliegtuig zelden met elkaar, terwijl Eckl, ik en onze vier medepassagiers in deze slaapcoupé gisteravond wijn dronken, lachten, en proostten op de toekomst. En had die vriendin het nou echt te druk? “Tuurlijk had ze ook de trein kunnen pakken. Ik heb de komende week ook drie examens. Het is een keuze.”

Tegenstellingen

Ik vertel Eckl over mijn trans-Europese treinreis. En dat ik benieuwd ben naar hoe gedachtes over het klimaatprobleem in West-Europese en Oost-Europese landen verschillen. “Mijn moeder is Slowaaks”, begint Eckl, “en mijn halve familie woont in een Slowaaks dorpje met tweehonderd mensen.” Ze vertelt dat ze merkt dat in haar sociale kring in Wenen klimaatverandering een hot topic is. “Iedereen heeft het erover, van verdwijnende biodiversiteit tot smeltende gletsjers.”

In Slowakije hoort ze haar familie er nauwelijks over. Veel mensen verwarmen er hun huizen nog door hout te stoken – ook het huis waar haar opa, oma, oom, tante en neven en nichten wonen. “Vergeleken met hoe wij leven, is het best armoedig.”

Duurzamer leven

Maar de Oostenrijkse student merkt ook een vreemde tegenstelling. Hoewel klimaatverandering geen gesprek van de dag is bij haar Slowaakse familie, en wel bij haar Oostenrijkse vriendenkring, heeft ze wel het gevoel dat haar familie veel duurzamer leeft. “Als ik in Wenen iets ga doen met vrienden, draait het vaak om consumeren. We gaan shoppen, of naar restaurants.” En als ze op haar masteropleiding iets heeft geleerd, is dat het continu kopen van nieuwe dingen altijd ook een grotere uitstoot van broeikassen en andere milieubelastingen meebrengt.

Eckls familie in Slowakije heeft één grote tuin, waar iedereen op werkt en hun eigen eten verbouwt. “Mijn oom en tante gaan één keer per week naar de winkel in het dorp, om het hoogstnodige te halen.” Ook kleren blijven ze eindeloos repareren. “Mijn vrienden gooien kleren weg als er een gat in zit, ik laat ze maken door mijn Slowaakse familie.” Bij het ontbijt in de trein wijst Eckl naar de piepkleine glazen jampotjes die we bij de twee kaiserbroodjes kregen. “Wij gooien dit nu weg, maar ik weet zeker dat mijn tante in Slowakije die potjes zou bewaren.”

