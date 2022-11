Het gaat in de collegezaal weinig over de echte economie en urgente problemen als het klimaat

De kritiek op de degelijk, maar nogal eenzijdig opgeleide economen groeit. Ze zijn te weinig toegerust voor de echte wereld met grote problemen als klimaatverandering. Een beweging van studenten en docenten probeert dat te veranderen en ziet langzaam iets op gang komen.

Met een klap op de gong van de Amsterdamse beurs begint maandag de Week van het Economieonderwijs. Toepasselijk misschien, in het marktinstituut bij uitstek: de handel in aandelen. Maar ook weer niet. De week wil juist het debat over breder economieonderwijs verder brengen. Weg van het idee dat economie vooral gaat over markten waarin alwetende individuen en bedrijven hun rationele keuzes maken. Die benadering overheerst nog altijd in de economieopleidingen. Terwijl de kritiek daarop groeit. Het gaat te veel over modellen en cijfers en te weinig over de echte economie. Economische groei staat centraal, schade, bijvoorbeeld klimaatverandering, is een ‘extern effect’ en ongelijkheid is geen economisch maar een politiek vraagstuk.

Joris Tieleman zag zeven jaar geleden als student die bezwaren ook en besloot met medestudenten een Nederlandse tak van Rethinking Economics op te richten. Rethinking Economics is een internationale beweging van studenten die het economieonderwijs wil hervormen. Bekendste voorbeeld uit de recente geschiedenis waaruit de beperkte blik van economen bleek, is natuurlijk de financiële crisis van 2008, haalt Tieleman aan. “Economen zijn niet bezig met geld. Dat is in modellen een neutraal smeermiddel. Toen bleek dat er een enorm financieel systeem was opgetuigd dat de hele economie onderuit kon halen.” Een ander voorbeeld betreft de Nobelprijswinnaar William Nordhaus die al decennia economische modellen over klimaatverandering maakt. “Drie jaar na het klimaatakkoord van Parijs bleef hij volhouden dat een opwarming van 4 graden optimaal zou zijn volgens zijn kosten-batenanalyse. Dan heb je zulke oogkleppen op.”

De meeste studenten doen straks iets met de echte economie

Het bewijs is niet alleen anekdotisch. In 2018 lichtte Rethinking Economics alle bachelors economie aan de Nederlandse universiteiten door. In een degelijk onderzoeksrapport stelden de studenten vast dat maar liefst 86 procent van alles wat ze voorgeschoteld krijgen stoelt op de ‘neoklassieke’ benadering. Ofwel: de visie op de economie die markten centraal stelt. Daarnaast staat nog wat gedragseconomie en een paar andere benaderingen op het programma, zoals over instituties, ecologie en politieke economie.

Het gaat in de collegezaal dus erg weinig over hoe de echte economie werkt en urgente maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, gebruik van grondstoffen en ongelijkheid. De academische opleiding economie leidt eigenlijk op tot wetenschapper, is de conclusie Rethinking Economics, gericht op publicaties in Amerikaanse vakbladen die harde kwantitatieve eisen stellen. Maar slechts een paar procent van de afgestudeerden gaat die kant op. De rest komt terecht bij bedrijven, overheden, planbureaus en moet daar iets zinnigs doen met beleid voor de echte economie.

‘In het hbo gaat het sneller’

Het is moeilijk het onderwijsprogramma te veranderen, heeft Tieleman de afgelopen jaren gemerkt, toch komt er langzaam beweging in. Inmiddels afgestudeerd is hij een van de oprichters van Our New Economy, een stichting die met lespakketten, projecten en nu als een van de organisatoren van de Week van het Economieonderwijs de boel wil veranderen en docenten daarbij wil helpen. “In het hbo gaat het sneller, daar zijn ze heel druk bezig het onderwijs meer te richten op het oplossen van maatschappelijke problemen. Op universiteiten ontstaan nu wel meer vakken, over milieu of over de rol van wetgeving in de economie. Maar daar is de drempel hoger een nieuwe richting in te slaan.” Daar is veel meer nodig, vindt Rethinking Economics. Vakken over circulaire economie, duurzame ontwikkeling, methodes waar ruimte is voor het denken over radicale oplossingen voor klimaat en natuur, zoals een stop op consumptie. Hoopvol zijn wel de stappen in Leiden en van de Vrije Universiteit, vindt Tieleman. “Aan de VU komt bijvoorbeeld een bachelor humane economie, met behulp van onze brede methode economy studies. Dat is van de VU een dappere poging voor verbreding en vernieuwing.”

Met studenten een Amsterdamse wijk in

De werktitel humane economie is inmiddels veranderd in sociale economie, vertelt Arjen van Witteloostuijn, decaan van de economiefaculteit van de VU. Marktonderzoek wees uit dat sociale economie beter aankomt bij potentiële studenten. “Op een aantal punten is deze richting echt anders dan wat we tot nu toe bieden”, legt de decaan uit. “De voertaal is Nederlands. Daardoor kan de Nederlandse economische context, met bijvoorbeeld de Ser, de planbureaus, de Miljoenennota, beter aan bod komen. De opleiding is sterk multidisciplinair, er zijn vakken zoals biologie, psychologie, literatuur, elk met hun link naar economie. Er is ruimte voor verschillende benaderingen. En we gaan de praktijk in, bijvoorbeeld naar een Amsterdamse wijk met veel armoede om te zien wat we aantreffen en wat er aan gedaan kan worden.”

Het plan moet wel langs vele loketten. Eerst was het marktonderzoek noodzakelijk onder docenten en scholieren. Dat viel positief uit, de doelgroep is enthousiast. Komende maand kan het naar het ministerie van onderwijs dat moet vaststellen of er echt behoefte aan een nieuwe opleiding is. Daarna velt de NVAO, een waakhondorgaan voor het hoger onderwijs, nog een oordeel. “Je bent zo drie, vier jaar onderweg, het zijn trage processen”, constateert Van Witteloostuijn.

Aansluiten bij de echte problemen

De decaan ziet ook aan andere universiteiten de scholing tot econoom veranderen. “Het is geen stilstaand water, er gebeurt echt wel wat. Maar het is nog wel zo dat de opleidingen erg op elkaar lijken, en de een is conservatiever dan de ander.” Novum is dat de decanen van de economiefaculteiten een paar weken geleden de buitenwereld hebben uitgenodigd om iets te zeggen over hoe de economische wetenschap iets kan betekenen voor de samenleving. De groeiende urgentie van problemen als klimaatverandering en ongelijkheid hebben daar ‘absoluut een rol in gespeeld’, zegt Van Witteloostuijn. “Het gevoel dat we als discipline moeten bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, neemt toe.”

Hoogleraar ontwikkelingseconomie Irene van Staveren was een van de sprekers op die decanenbijeenkomst in het circulaire paviljoen van ABN Amro Circl twee weken geleden. “Ik heb het idee dat de economiefaculteiten van verschillende kanten druk ervaren om te bewegen. De decanen willen wel nadenken over hoe ze meer impact met onderwijs kunnen bereiken en hoe het kan aansluiten bij de echte problemen. Dat is een stap vooruit.”

Tijd voor andere perspectieven

Complexe problemen zoals klimaatverandering en ongelijkheid zijn alleen op te lossen als ze vanuit verschillende economische perspectieven bekeken worden, is de overtuiging van Van Staveren. “Diversiteit werkt altijd het beste. Een mainstream econoom heeft maar een beperkte gereedschapskist: CO 2 -beprijzing, belasting heffen misschien. Een ander perspectief gaat bijvoorbeeld over de rol van de overheid. Die is er niet alleen om markten goed te laten verlopen, maar heeft zelf ook een rol, voor leveringszekerheid van energie bijvoorbeeld. Of om te zeggen: dit mag niet meer, op die wijze produceren, een verbod kan beter werken. In een ander perspectief hoef je het ook helemaal niet te hebben over economische groei en het bruto binnenlands product. Dan gaat het over brede welvaart. Of over de creatie van waarde in kleine gemeenschappen. Ook dat is economie, of zou het moeten zijn.”

Tieleman ziet die andere perspectieven graag tegemoet, dat zou de opleiding fundamenteler veranderen. “Het kapitalisme als systeem komt nu niet aan bod. Dat het een zichzelf versterkend systeem is en maar blijft doorgroeien dus ook niet. Dat geldt ook voor discussie over grenzen aan de groei en ‘ontgroeien’, daar gaat het in het publieke debat wel steeds vaker over maar nauwelijks aan de universiteit. Als dat doordringt tot de opleidingen, dan komt er een echte verschuiving.”

