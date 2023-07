Het ene hitterecord sneuvelt na het andere. De vier belangrijkste klimaatgebeurtenissen van nu op een rij

De lente en zomer van 2023 doen denken aan de Olympische Spelen: record naar record wordt verbroken. Alleen gaat dit over temperatuurrecords, niet over sportprestaties.

Er valt ook beduidend minder te juichen dan bij Olympisch goud. “Dit is zorgwekkend nieuws voor de planeet”, zei Chris Hewitt, klimaatbaas van de World Meterological Organisation (WMO) over de eerste week van juli, waarschijnlijk de warmste week ooit gemeten. Klimaatverandering is ‘out of control’, concludeerde VN-secretaris-generaal António Guterres.

Door al die weerrecords en extreme weersomstandigheden zie je soms door de bomen het bos niet meer. De vier belangrijkste op een rij.

1. Warmste juni en (vermoedelijk) warmste week ooit

Afgelopen juni was de warmste juni ooit gemeten, meldt de WMO. De eerste week van juli was waarschijnlijk de warmste week ooit sinds de eerste metingen. Geen verrassing, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. “Door klimaatverandering warmt de aarde als geheel op. El Niño, dat dit voorjaar begon, doet daar een schepje bovenop. Daardoor zien we nu piektemperaturen.”

Het weerverschijnsel El Niño treedt elke 3 tot 7 jaar op. Bij Peru komt dan minder koud diepzeewater naar boven, waardoor de Stille Oceaan warmer is. Het heeft dan niet een verkoelend effect op de wereldtemperatuur, zoals tijdens La Niña wel het geval is, wanneer er juist wel koel zeewater naar boven komt.

Dankzij de combinatie van klimaatverandering en El Niño verwacht Hiemstra dat 2023 het warmste jaar ooit gemeten zal worden.

2. Extreme hitte in Zuid-Europa

In Zuid-Europa is het op dit moment extreem warm. Op Sicilië en Sardinië kunnen temperaturen oplopen tot 47 of 48 graden, waarmee Italië dichtbij Europese hitterecords kan komen. In 2021 werd op Sicilië de hoogste temperatuur ooit in Europa gemeten: 48,8 graden.

“Dit is echt klimaatverandering”, zegt Peter Siegmund van het KNMI. “Zuid-Europa is al droog. Het hoeft maar een klein beetje warmer te worden of de bodem raakt helemaal uitgeput. Dan heb je geen verdamping meer, en geen verkoeling door die verdamping.” Ondertussen breiden de subtropen op het noordelijk halfrond zich verder naar het noorden uit, en zorgt klimaatverandering voor grotere contrasten: natter waar het nat is en droger waar het droog is.

Hiemstra legt uit dat deze hitte simpelweg de toekomst zal zijn voor de regio rondom de Middellandse Zee. “Wat nu extreem is, is over tien jaar normaal. Dat beseffen veel mensen niet. Straks hoort veertig graden gewoon bij het klimaat daar, en zullen er weer nieuwe, nog hogere extremen optreden.”

3. Bijzonder hoge zeetemperaturen

Dit voorjaar keken klimaat- en oceaanwetenschappers bezorgd naar de Noord-Atlantische Oceaan, vooral rondom de kust van Groot-Brittannië. Er was sprake van een hittegolf in de oceaan, met de hoogste temperaturen aan het wateroppervlakte ooit gemeten in de lente. De temperatuur is er nu nog steeds relatief hoog, ziet oceaanwetenschapper Erik van Sebille van de Universiteit Utrecht, maar niet meer zo extreem.

Dat is een lichte opluchting. De extreme hitte lijkt geen uit de hand gelopen klimaatverandering. “We denken dat het vooral door een windstille lente kwam.” Normaal stormt en waait het meer in de lente, waardoor het oceaanwater wordt gemixt. Afgelopen lente leek dat minder het geval, waardoor de bovenlaag van de oceaan warm bleef. Net zoals in een windstil meertje waar de bovenste laag veel warmer is dan het diepere deel.

Op dit moment is het nog wel heel warm in onder meer de Middellandse Zee. De reden is nog niet duidelijk, zegt Van Sebille. “Dit soort vragen kunnen pas echt goed opgelost worden als er meer meetgegevens binnenkomen.”

4. Extreem weinig aangroei van zee-ijs rond Antarctica

Niet eerder lag er in deze tijd van het jaar zo weinig zee-ijs rond Antarctica als nu. Het is daar nu winter, normaal breidt het zee-ijs zich dan snel uit. Dit jaar blijft die aangroei ver achter. Volgens Siegmund van het KNMI komt dit niet direct door klimaatverandering, maar door de grillen van het weer. “Door verschuivende lagedrukgebieden komt er nu relatief veel warme lucht aan.”

Het weinige zee-ijs kan gevolgen hebben, zelfs voor Nederland. Zee-ijs dat smelt heeft zelf geen invloed op de zeespiegel. “Maar het zee-ijs zit als een soort band om Antarctica heen, waardoor het voorkomt dat smeltend landijs de zee inglijdt.” Vanwege die beschermende band zorgt het smeltende zee-ijs indirect dus wel voor extra zeespiegelstijging. “Daar hebben wij last van.”

Als je kijkt naar verwachtingen over de zeespiegelstijging, is Antarctica een grote bron van onzekerheid. “De zeespiegel kan één meter stijgen, of meerdere meters, aan het eind van de volgende eeuw. Dat hangt onder meer af van dat smeltende landijs, dat weer sterk afhangt van hoeveel broeikasgassen de mens blijft uitstoten.”

