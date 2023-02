Helft Nederlanders kent eigen waterschap niet

Extreem weer is een van de drie thema’s bij de waterschapsverkiezingen op 15 maart. Tenminste, dat vinden de waterschappen zelf. Maar de kiezers zien dat anders. Bijna driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over droogte en hevige regenval, maar de meesten van hen laten er hun stem niet van afhangen, blijkt uit een peiling van Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen.

Slechts twee op de vijf zegt dat het risico op extreem weer de kans vergroot dat zij gaan stemmen. Minder dan de helft van de Nederlanders heeft zelf voorbereidingen getroffen om gevolgen van extreem weer op te vangen, een op de drie legde daarvoor meer groen aan in de tuin.

De meeste Nederlanders weten wel dat de waterschappen zich bezighouden met waterbeheer en dus ook met opvang van de weersextremen. Maar bijna de helft kent het waterschap in de eigen regio niet en een op de vijf weet niet welke lijst het beste bij hem of haar past.

Investeren of repareren?

Toch maakt het voor het waterbeheer wel degelijk uit op wie je stemt bij de waterschapsverkiezingen, zegt Herman Havekes, strategisch adviseur bij de Unie en bijzonder hoogleraar publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer in Utrecht. Keuzes zitten bijvoorbeeld in vooraf investeren om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan of achteraf repareren, vult dijkgraaf en Unie-voorzitter Rogier van der Sanden aan.

Naast extreem weer zijn waterzuivering en de invloed van water op de inrichting van het land belangrijke verkiezingsthema’s, waar de waterschappen vanaf deze week hun campagne op richten. De waterschappen willen dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de risico’s op wateroverlast en droogte. Acht op de tien Nederlanders zijn het daarmee eens, maar een op de tien wil nog overal kunnen bouwen. Dat zijn vooral jongeren, onder de 40.

Schoon water

Acht op de tien vinden ook dat Nederlanders bewuster moeten zijn van wat zij door gootsteen of toilet wegspoelen. Waterschappen investeren steeds meer in de rioolwaterzuivering, om behalve nitraat en microplastic bijvoorbeeld ook medicijnenresten uit het water te halen. Eén op de tien Nederlanders denkt dat extra investeren in zuiveren beter is.

De meningen verschillen over tot welk niveau het water moet worden gezuiverd. Twee derde van de Nederlanders kiest voor superschoon water, tegenover een derde die vindt dat een beetje vervuiling erbij hoort. Hier zijn het juist de jongeren, die in ruime meerderheid kiezen voor superschoon water.

Lees ook:

Weet u wat uw waterschap besloten heeft in de afgelopen vier jaar?

Een keiharde stilte omgeeft de besturen van de waterschappen. Dat is slecht voor de democratie, schrijft Theo Dersjant, journalist en auteur van Oud bestuur. Een jaar ongenode gast bij een waterschap.