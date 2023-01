Hak wordt biologisch want ‘de trend is duurzaam’

Hak wordt bijna volledig biologisch. Alle Nederlandse groenten en peulvruchten die het bedrijf verwerkt, moeten in 2027 aan die standaard voldoen. Dat is 85 procent van de totale productie. Het bedrijf presenteerde daarvoor woensdag een plan op de biologische beurs in Den Bosch.

“Het is belangrijk dat biologische producten voor een groot publiek bereikbaar worden”, licht directeur Timo Hoogeboom toe. “Wij maken ons zorgen over het klimaat, de staat van de bodem en de kwaliteit van het water. We krijgen meer droge en natte periodes. Om in die tijden ook voldoende productie te hebben moet de bodem weerbaarder worden, zonder kunstmest en chemicaliën. Wij hebben de maatschappelijke plicht om bij deze vernieuwing voorop te lopen. Het merk Hak heeft een grote bekendheid. Dat stamt uit de tijd dat Martine Bijl reclame maakte met de slogan: u moet de groenten van Hak hebben.”

Hak sluit aan bij het actieplan van minister Piet Adema (landbouw). Hij wil dat 15 procent van de landbouwgrond in 2030 biologisch wordt gebruikt; nu is dat ruim 4 procent. Het voornemen is om onder meer extra reclame te maken voor biologische producten. Ook overweegt Adema het btw-tarief voor biologisch te verlagen en voor niet-duurzame producten juist te verhogen.

Opschalen van de productie

Of de consument meer gaat betalen als de groenten van Hak biologisch worden, is volgens Hoogeboom lastig te zeggen. “Dat bepaalt de supermarkt. Dit is voor ons een strategische beslissing. Dat kost ons in eerste instantie extra geld, want de boeren krijgen een hogere prijs en een meerjarencontract. Op langere termijn gaat de verkoop omhoog, want de trend is duurzaam en gezond. Biologisch is in de winkel nu nog vaak duurder dan niet-biologisch, maar ik verwacht dat de prijzen van deze twee categorieën steeds dichter bij elkaar komen te liggen.”

Behalve een lager btw-tarief helpt ook het opschalen van de productie bij het verlagen van de prijs van biologische producten in de winkel, denkt Hoogeboom. “Verder is het nuttig dat de overheid de verkoop ontmoedigt van producten met focus op alleen de laagste prijzen. Een potje groente voor 99 cent, kan dat? Zitten alle maatschappelijke kosten verwerkt in die prijs of schuiven we die door naar de toekomst?”

Stap voor stap gaat het bedrijf over: eerst met de rode bieten en als laatste over vijf jaar met de rode kool. Hoogeboom verwacht 500 tot 1000 extra hectares nodig te hebben voor de biologische teelt. Dat gaat lukken, meent hij. “Er komt straks meer ruimte voor boeren om over te stappen naar biologisch door stikstofmaatregelen van de overheid in de buurt van Natura2000-gebieden. Wij hebben zeventig jaar ervaring met teelt en de samenwerking met boeren. Vanochtend meldden zich al drie nieuwe telers die met ons in zee willen.”

Lees ook:

Minister wil meer bio-producten in de winkel, maar supermarkten zijn huiverig

Minister Adema wil een hogere productie en verkoop van biologische producten en heeft daarbij de hulp nodig van supermarkten. Die houden de boot af. ‘Zij denken dat de klant duurzaam associeert met hoge prijzen’, zegt expert Bart Fischer.