Grote zorgen bij de vergroening van Tata Steel

De eerste stappen op weg naar vergroening van Tata Steel zijn gezet. De voorbereidingen voor het aanvragen van vergunningen is begonnen. Omwonenden, milieuorganisaties en andere belanghebbenden hebben de eerste kansen gekregen mee te praten. Soepel gaat het niet. Nu al overheerst onrust, wantrouwen en onbegrip in de reacties op de plannen van het vervuilendste bedrijf van Nederland. Die spitsen zich toe op twee punten: de gezondheid in de omgeving en de vraag of de groenstaalplannen wel een levensvatbaar bedrijf opleveren.

Neemt de vervuiling wel echt af?

De overstap van het bedrijf naar schonere productie is een buitengewoon ingewikkeld en langdurig proces. Daarbij lopen wat betreft de vervuiling voor mens en milieu twee zaken door elkaar. De ene is hoe het staalcomplex zo snel mogelijk de ergste vervuiling van de huidige installaties een halt toe kan roepen. De tweede is welke effecten de bouw van nieuwe fabrieken heeft op de omgeving, en hoe schoon de staalproductie dan daadwerkelijk is.

Over het tweede punt willen omwonenden harde garanties dat de omgeving er aantoonbaar op vooruit gaat. Tata Steel heeft waarschijnlijk meer dan een miljard aan overheidssubsidie nodig. Die moet niet worden toegezegd, voordat die verzekering er is, zo luidt hun standpunt. Leg dat vast in de nieuwe vergunningen, waarvoor nu de aanvraag is begonnen, zeggen ze. Nu al blijkt dat echter niet zo eenvoudig te liggen. De Provincie Noord-Holland gaat over de vergunningen. Gedeputeerde Jeroen Olthof vreest dat ‘de gezondheid van omwonenden onvoldoende in vergunningen te borgen is’. “Ik zeg niet dat het niet kan, maar het systeem van wet- en regelgeving gaat te weinig over gezondheid.”

‘Een vergunning is toch bedoeld om de gezondheid te beschermen?’

Dit tot verbazing van de Dorpsraad Wijk aan Zee. “Met onduidelijke constructies zoals die eerder zijn ontstaan, nemen we geen genoegen meer”, zegt Linda Valent van de Dorpsraad. “Een vergunning is toch bedoeld om de gezondheid te beschermen?” Ook Frisse Wind.nu is er verre van gerust op. “Er komen alleen nieuwe vergunningen voor de nieuwe of gewijzigde installaties die er gaan komen. Er wordt niet gekeken naar de optelsom van alle uitstoot”, constateert Sanne Walvisch. “Dat betekent dat de huidige vergunning als een sleepnet achter de nieuwe vergunning aan blijft hangen en dat huidige problemen intact blijven.”

Beide bewonersorganisaties hebben samen met lokale milieuverenigingen hun standpunten op een rij gezet voor de ‘participatie’ die net is begonnen. Dat Tata Steel die zelf organiseert, roept wrevel op. Het geeft bovendien een ‘gehaaste en onprofessionele’ indruk. “Tata Steel heeft anderhalf jaar gedaan over het vervolg van de groenstaalplan maar blijkt niet veel verder met de uitwerking waardoor effecten voor gezondheid en milieu nog steeds niet bekend zijn”, zegt Valent. “En nu moet het opeens allemaal snel. Dat gaat ten koste van zorgvuldige inspraak.”

Die snelheid hangt samen met het besluit van de provincie om de reeks vergunningen die het bedrijf moet gaan aanvragen in samenhang te behandelen. Daar is een regeling voor, die tijdwinst oplevert. Gedeputeerde Olthof begrijpt de zorgen van omwonenden. “We zullen de vergunningen zo scherp mogelijk opstellen.” Dat klinkt simpeler dan het is, want wat is gezond genoeg, is de vraag van Olthof. “We willen niet meer in de situatie terecht komen dat iets mag binnen een vergunning, maar toch niet gezond is.” Maar of de provincie dat helemaal kan voorkomen, is nu nog niet te zeggen.

Ingewikkeld onderzoek

Daarom wijst Olthof naar het ministerie van economische zaken en klimaat. Die onderhandelt met het bedrijf over ‘maatwerkafspraken’, deals met vergroenende industrie. Aan het overmaken van bedragen zou de overheid voorwaarden kunnen verbinden in ‘bovenwettelijke’ afspraken. Intussen is het RIVM nog bezig met onderzoek naar de harde relatie tussen de uitstoot van Tata Steel en de gezondheid van bewoners van de IJmond. Dat kan nieuwe informatie opleveren, maar die laat nog op zich wachten. Het is ingewikkeld onderzoek, laat het RIVM weten, hopelijk ‘rond de zomer’ klaar.

Alleen dit punt al – gaat de omgeving er wel echt op vooruit in de vergroeningsplannen – laat zien hoe ingewikkeld de hele operatie is. Tegelijk neemt de maatschappelijke druk op het bedrijf toe om de huidige vervuiling sneller aan te pakken. Frisse Wind had al camera’s neergezet om zelf incidenten te kunnen waarnemen uit de pijpen van het bedrijf. Onlangs heeft Greenpeace daar de site ‘Spot de gifwolk’ aan gekoppeld. Ondanks verbeterplannen van Tata, heeft het RIVM in metingen van neerslag van stoffen nog geen vooruitgang kunnen vaststellen. De roep om de Kooksfabriek 2 – een belangrijke bron van ernstige vervuiling – uiterlijk in 2025 te sluiten, heeft Tata tot nog toe afgewezen. Intussen houdt de omgevingsdienst die oude installatie scherper in de gaten, de kans dat die dicht moet bij te veel overtredingen groeit.

Loopt Tata Steel niet het risico alsnog kopje onder te gaan?

Dat die Kooksfabriek 2 nog tot 2030 in bedrijf zou moeten blijven, maakt deel uit van de vergroeningsplannen van Tata. Verschillende schakels uit het proces hangen samen, stelt het bedrijf, bovendien moet er wel genoeg geld binnenkomen om de vergroening te kunnen financieren. Nu de inspraak en vergunningaanvraag is gestart, is dat een tweede punt van discussie: waarom liggen er geen alternatieven op tafel?

Het plan van Tata gaat uit van ongeveer de huidige staalproductie, ruim 7 miljoen ton, vanaf 2030 gemaakt met eerst gas en daarna waterstof. Dat zal vooral gebeuren op basis van nieuw ijzererts. Het is uiterst onzeker of dat ook gaat lukken met de huidige plannen van Tata, waarschuwt de stichting Zeester. Deze club bestaat uit oud-leidinggevenden uit de staalsector, ondernemers, voormalig vakbondsleiders en wetenschappers en stond aan de basis van de waterstofroute die Tata nu bewandelt. Aanvankelijk wilde het bedrijf de uitstoot wegwerken onder de bodem van de Noordzee. Niet doen, zeiden de Zeester-experts, er is een betere manier om staal maken te verduurzamen. Ze maakten een plan, prezen dat samen met de FNV aan bij het bedrijf en dat werd de basis van het groenstaalplan.

Een flinke som publiek geld

Maar wat het bedrijf daar uiteindelijk van gemaakt heeft, ontbeert voldoende flexibiliteit, vindt Zeester. Het zou kunnen leiden tot het einde van het staalcomplex. “Er zitten zoveel onzekerheden en aannames in het plan – zoals onbewezen technieken, de ontwikkeling van de energiemarkt – dat het doel om ‘bedrijfseconomisch verantwoord te produceren’ grote risico’s loopt”, zegt Denis Mulder, tijdelijk voorzitter van Zeester. “Er zit ook veel te weinig recycling in het plan. Ze gaan nog steeds al die nieuwe ijzererts gebruiken.”

De stichting heeft de bezwaren ingebracht nu de inspraak is gestart. Maar of die serieus in overweging komen, is de vraag. Vooraf was namelijk vastgesteld dat de participatie niet gaat over ‘de keuze voor de productieprocessen en welke fabrieken worden gerealiseerd’. Een beperking die verbazing wekte bij Zeester. Maar de vereniging is afgelopen week toch uitgenodigd voor een gesprek met Tata.

Beeld Enya Heijmer

Hoe Tata’s vergroening er precies uit gaat zien, ligt misschien wel al op tafel bij het maken van de maatwerkafspraken met de overheid. Tata heeft minstens een miljard nodig uit de pot voor vergroening van de industrie. Over die besprekingen is nog weinig bekend, die vinden achter gesloten deuren plaats. “Er is geen enkel zicht op, niet op het tijdschema, niet op de onderwerpen”, constateert Mulder. “Heel slecht is dat. Er wordt om een flinke som publiek geld gevraagd. Dan is er ook een recht op informatie.”

Tata is nu aan zet

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen dat ‘de maatwerkafspraken overeen moeten komen met de circulaire doelstellingen’ van de overheid. Die wil ‘een volledig circulaire economie’ in 2050. Vorige week gaf de Kamer Tata nog een signaal: dat elders in Europa staalfabrieken sneller vergroenen, onder het motto ‘liever groen elders, dan grijs hier’. Een aangenomen motie vraagt de regering of Tata wettelijk verplicht kan worden zo snel mogelijk te verduurzamen.

Tata is nu aan zet om op de inspraak tot nog toe te reageren. Dat zou half mei gebeuren. Het bedrijf neemt echter meer tijd om met belanghebbenden te praten. ‘Het is noodzakelijk opnieuw naar het plan te kijken’, stelt Tata. De Omgevingsdienst liet vorige week weten daar niet blij mee te zijn. Het groenstaalplan ‘staat onder grote tijdsdruk’, de dienst wil zich niet laten opjagen en alles zorgvuldig kunnen beoordelen. De risico’s van de vertraging liggen volledig bij Tata, schrijft de dienst. Ook heeft Tata, ondanks eerdere verzoeken, nog steeds geen volledige tijdsplanning gegeven.

