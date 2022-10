Grote verzekeraars beleggen 1,3 miljard in exotisch leer en bont

Zeven grote verzekeraars in Nederland beleggen nog steeds in modehuizen die bont en exotisch leer verwerken in kleding, tassen en schoenen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Eerlijke Verzekeringswijzer en Bont voor Dieren hebben laten uitvoeren door Profundo. De modehuizen gebruiken bijvoorbeeld bont van wasbeerhonden en nertsen en leer van struisvogels en krokodillen. Vaak gaat dit gepaard met ernstig dierenleed.

Allianz, NN Group, Aegon, ASR, Achmea, Menzis en VGZ beleggen samen minstens 1,3 miljard euro in de modehuizen Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Hermès en Semir, die nog gebruik maken van bont en exotisch leer. Veruit het meeste geld, ruim 1,2 miljard, gaat naar LVMH. Allianz is koploper met ruim 1 miljard euro aan beleggingen, NN Group volgt met ruim 188 miljoen. CZ is de enige onderzochte verzekeringsgroep die niet in deze modehuizen belegt.

Andere modehuizen kozen al voor bontvrij beleid

“Bont en exotisch leer zijn niet meer van deze tijd”, zegt directeur Sandra Schoenmakers van Bont voor Dieren. Bekende modehuizen als Versace, Gucci en Armani kozen de afgelopen jaren al voor een bontvrij beleid omdat klanten geen bont meer willen, en omwille van de bescherming van dieren en milieu. Zo worden dieren levend gevild en worden giftige stoffen gebruikt om leer en bont te conserveren.

“Toch blijven een paar modehuizen bont en exotisch leer gebruiken, en dat wordt mede mogelijk gemaakt door verzekeraars die ook in Nederland actief zijn”, zegt Schoenmakers. “Het is belangrijk dat klanten weten wat er met hun premie-inleg gebeurt, zodat zij een klacht kunnen indienen of ervoor kunnen kiezen naar een andere, diervriendelijkere verzekeraar over te stappen.”

In een eerder onderzoek in 2016 van de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn deze beleggingen in dierenleed al aangekaart. “Het is kwalijk dat er nog steeds wordt belegd in extreem dierenleed”, zegt directeur Dirk-Jan Verdonk van Wold Animal Protection en woordvoerder namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. “Wij hopen dat verzekeraars door dit onderzoek eindelijk uit deze modehuizen zullen stappen.”

Coyotes met wildklemmen gevangen

Voor de productie van bont worden nertsen, vossen, konijnen en wasbeerhonden gefokt voor hun vacht. Deze dieren kunnen in hun kooien geen natuurlijk gedrag vertonen. Nertsen worden in Nederland niet meer gehouden, maar in andere Europese landen nog wel. Ze worden door vergassing gedood, wasbeerhonden en vossen worden anaal geëlektrocuteerd. Coyotes van buiten Europa worden met wildklemmen gevangen, doodgeslagen en daarna gevild.

Voor exotisch leer worden reptielen levend gevild, pythons verdronken en bij krokodillen worden ruggenwervels gebroken om ze te verlammen. Voorafgaand aan hun dood worden de dieren gehouden in veel te kleine kooien. Hierdoor krijgen ze gedragsstoornissen en verwonden zij zichzelf en elkaar.

Lees ook:

Verzekeraars hebben bij hun beleggingen te weinig oog voor misstanden

De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt de beleggingen van verzekeraars. Athora, voorheen Vivat, geeft het goede voorbeeld.

De opkomst en neergang van de nertsenfarm

De uitbraak van corona versnelt het einde van de Nederlandse nertsenhouderij. Voor de fokkers van de pelsdieren is dat niet alleen maar negatief.