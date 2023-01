Grote vervuilers betaalden recordbedrag voor hun CO2-uitstoot

Niet eerder betaalden grote vervuilers zoveel voor de CO2-uitstoot die uit hun schoorstenen komt als vorig jaar. Ze maakten in totaal ruim 1,1 miljard euro over aan de Staatskas. Dat is ruim 200 miljoen euro meer dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers, die de Nederlandse Emissie Autoriteit (Nea) dinsdag publiceert.

Het aantal verkochte CO2-uitstootrechten daalde juist, van 15,8 miljoen in 2021 naar 14 miljoen vorig jaar. Dat er vorig jaar tóch een recordsom binnenstroomde bij de Staat, laat zich verklaren door de hoge prijs die vervuilende sectoren - zoals de industrie- en energiesector - moesten betalen per ton uitgestoten CO2.

Die prijs was in 2022 gemiddeld 80 euro per ton. Dat is aanzienlijk meer dan in 2021, toen gemiddeld per ton nog 54 euro door vervuilers afgetikt moest worden, binnen het Europese emissiehandelssystseem EU ETS. Daarmee laten EU-lidstaten grote bedrijven sinds 2005 betalen voor elke ton CO2 die ze de lucht inblazen.

Prijsprikkel moet zich nog vertalen

De CO2-prijs was jarenlang enkele tientjes per ton. Dat de prijs vorig jaar gemiddeld op 80 euro stond, is volgens de Nea positief. “Want hoe hoger de prijs, hoe sterker de prikkel is voor bedrijven om te verduurzamen”, stelt Maaike Breukels, hoofd emissiehandel. Die prijsprikkel moet zich overigens nog vertalen in duurzame keuzes door grote vervuilers. Binnen de industrie staat zuinige en duurzame bedrijfsvoering nog in de kinderschoenen.

Om de financiële prikkel te verhogen wil de Europese Commissie het CO2-handelssysteem steeds verder aanscherpen. Het aantal verhandelbare rechten moet dalen, waardoor schaarste ontstaat. Een poging daartoe in december leverde volgens milieuorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds te weinig op. Het aantal geveilde rechten zou te ruim blijven. De grootste doorn in het oog is, al sinds de oprichting van het EU ETS, dat sommige sectoren hun CO2-uitstootrechten gratis krijgen.

Een Nea-woordvoerder laat weten dat afgelopen jaar in Nederland 38,4 miljoen stuks uitstootrechten gratis werden verstrekt aan bedrijven zoals Yara, Tata Steel en Dow. De staal- en chemiesector hoeven volgens de Europese afspraken niet te betalen, omdat ze een kwetsbare concurrentiepositie zouden hebben met bedrijven buiten Europa. Hadden ze wel afgerekend, dan had Nederland van deze sectoren in 2022 zo’n 3 miljard aan betaling voor CO2-uitstoot ontvangen.

Terwijl sommige EU-lidstaten de opbrengsten van het CO2-handelssysteem EU ETS doelgericht aanwenden voor het klimaat, gaat de opbrengst in Nederland naar ‘algemene middelen’. Naarmate de inkomsten stijgen, neemt de discussie over het oormerken van de gevulde CO2-spaarpot toe. Aan die spaarpot moet vanaf 2024 ook de scheepvaart meebetalen.

Lees ook:

Nederland gaf ruim 6 miljard euro aan CO2-uitstootrechten gratis weg, becijfert WWF

EU-lidstaten laten vuile bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat geld benut de overheid deels voor klimaatmaatregelen. Maar een deel vloeit opmerkelijk genoeg terug naar fossiele projecten en grote vervuilers, waarschuwt een WWF-studie.