Grote beleggers waarschuwen Unilever voor de financiële risico’s van plastic

Grote beleggers buigen zich over een nieuwe probleemdossier: plastic. Ze waarschuwen bedrijven als Unilever, Nestlé, Danone en Coca-Cola dat die hun afhankelijkheid van plastic verpakkingen snel moeten afbouwen. De reden is dat deze bedrijven risico’s lopen door het gebruik van plastic.

Een scherpe brief aan die bedrijven is ondertekend door banken, verzekeraars en pensioenfondsen als Achmea, ASN Bank, Triodos, PME, het pensioenfonds voor metaal en techindustrie, en verschillende internationale partijen. Het gaat om 185 institutionele beleggers, met een beheerd vermogen van opgeteld 10.000 miljard dollar.

Als aandeelhouders zijn ze gewend om bedrijven op misstanden in de mijnbouw, de cacaosector of de textielindustrie aan te spreken. Plastic is een nieuw thema binnen het zogeheten ESG-beleid, dat staat voor milieu, sociaal beleid en bestuur. Hoe is dat op de radar gekomen?

Niet alleen een afvalprobleem

“Als je het vergelijkt met de klimaatcrisis of ontbossing is dit voor beleggers een vrij nieuw onderwerp”, zegt Sophie Kamphuis, adviseur verantwoord beleggen bij vermogensbeheerder MN, dat voor twee miljoen mensen het pensioen belegt. “Met deze verklaring zeggen we nu duidelijk: wij hebben de verantwoordelijkheid om bedrijven te vragen zich aan te passen.”

Beleggers kijken steeds breder naar het begrip biodiversiteit, zegt Kamphuis, en nemen daarin ook het hergebruik van grondstoffen en de circulariteit van producten mee. “Plastic is niet alleen een afvalprobleem. De productie ervan drijft de vraag naar olie op en zorgt voor de uitstoot van veel broeikasgassen.” Vrijwel al het plastic is gemaakt van fossiele grondstoffen.

Bedrijven zoals Unilever nemen initiatieven om verpakkingen slimmer te ontwerpen en meer te recyclen. Maar die stappen gaan niet snel genoeg, zeggen de beleggers. Net als Unilever hebben bijvoorbeeld Mars, Nestlé en L’Oréal beloofd dat al hun verpakkingen in 2025 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Maar dat gaan ze lang niet halen, blijkt uit een tussenrapportage.

Rechtszaken en hogere kosten

Welke risico’s lopen deze bedrijven? Er worden al rechtszaken gevoerd tegen bedrijven die veel plastic op de markt brengen. Zo heeft milieurechtenorganisatie Client Earth een zaak aangespannen tegen het Franse levensmiddelenbedrijf Danone. Die juridische druk zal verder toenemen, verwachten de beleggers.

Volgens berekeningen bedragen de maatschappelijke kosten van plastic 1000 dollar per ton. Die kosten zitten nu niet in de prijs verwerkt. Dat kan veranderen, bijvoorbeeld door een eventuele CO 2 -toeslag op nieuw plastic. De druk vanuit de politiek om minder plastic te gebruiken groeit. Strengere regels om te recyclen kunnen zorgen voor hogere grondstofkosten. Als je als bedrijf geen duurzame afslag neemt, loop je achter op je concurrenten, waarschuwen de beleggers.

Reputatieschade

Door de hogere kosten of het mislopen van zakelijke kansen ‘komen waardecreatie op lange termijn en investeringsrendementen in gevaar’, schrijven zij verder. Ook is reputatieschade een risico, zei de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling vorig jaar in een rapport over dit onderwerp.

Recycling kan de groei van de plasticproductie niet bijbenen. Er moet vooral veel mínder plastic gebruikt worden, vinden de beleggers. Bedrijven moeten kiezen voor in de winkel hervulbare verpakkingen. Ook moeten ze niet langer lobbyen tegen strengere regels, zoals nu wel gebeurt, schrijven de fondsbeheerders. Unilever geeft geen antwoord op vragen over de brief.

De chemische industrie

Aan het begin van de plastic keten staan grote chemiebedrijven. Zij steken juist geld in nieuwe capaciteit voor fossiel plastic. Pensioenfonds PME, dat de brief ook ondertekende, belegt bijvoorbeeld in BASF, een chemiebedrijf dat plastic maakt uit aardolie. Moet ook daar niet iets gebeuren?

“Eens, ook aan de productiekant moet veel veranderen. Het is belangrijk om de hele keten te betrekken bij het terugdringen van het plasticgebruik”, zegt een woordvoerder van PME. “Daarom voeren we gesprekken met BASF op het onderwerp biodiversiteit en energietransitie. Plastics en de productie hiervan hebben een zeer negatieve invloed op de biodiversiteit.”

