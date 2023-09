Grootste Zweedse strafzaak ooit: oliebedrijf mogelijk medeplichtig aan oorlogsmisdaden Soedan

Als het Zweedse oliebedrijf Lundin in 1997 begint met het exploiteren van olievelden in het zuiden van Soedan is de burgeroorlog daar volop bezig. Militairen van de Soedanese overheid begaan oorlogsmisdaden: duizenden burgers worden vermoord, anderen gemarteld of ontvoerd, en vrouwen verkracht.

Lundin spreekt met de Soedanese overheid af dat het oliebedrijf de olievelden mag exploiteren, tot 2003. Maar over diezelfde velden voert de overheid een machtsstrijd met Zuid-Soedanese groeperingen. Die willen onafhankelijkheid van Zuid-Soedan en zeggenschap over de lucratieve olievelden.

Leger trad op zonder terughoudendheid

In een rapport dat vredesorganisatie Pax in 2010 publiceert – zeven jaar nadat Lundin uit Zuid-Soedan is vertrokken – leggen onderzoekers een verband tussen het Zweedse bedrijf en de oorlogsmisdaden van het Soedanese leger. Het olieconcern zou die niet zelf gepleegd hebben, maar er wel medeplichtig aan zijn.

Die medeplichtigheid is aantoonbaar, stelt Egbert Wesselink van Pax, die zich al meer dan vijftien jaar met de zaak bezighoudt. Lundin drong meermaals bij de regering aan op actie, bijvoorbeeld de aanleg van een weg. “Terwijl het bedrijf wist op welke manier het leger dan zou ingrijpen, namelijk zonder zich in te houden. Denk aan het in brand steken van dorpen en het bestoken van burgers.”

Verder zou Lundin onder meer aan de Soedanese overheid hebben gevraagd om een veld in te nemen waar mogelijk olie zat. Het bedrijf zou hebben geweten dat het Soedanese leger bij de inname geweld zou gebruiken tegen de lokale bevolking.

“Lundin had als hoofd veiligheid een voormalig kolonel uit het Soedanese leger gerekruteerd,” vervolgt Wesselink. “Dat vonden ze een goede zet, want die functionaris had directe toegang tot het leger. Zo kon het bedrijf op voldoende manschappen rekenen die oliegebieden veilig stelden.”

Lundin wast handen in onschuld

Na de verschijning van het Pax-rapport begint het Zweedse Openbaar Ministerie (OM) een eigen onderzoek. Dat leidt in 2018 tot invallen van de Zweedse en Zwitserse politie bij kantoren van Lundin. Later dat jaar geeft de Zweedse overheid het OM toestemming om tot vervolging over te gaan. Twee topbestuurders van het bedrijf worden aangeklaagd: voormalig directeur Alex Schneiter en bestuursvoorzitter Ian Lundin.

Lundin reageert verbolgen, met onder meer een open brief van de topbestuurders, en een eigen rapport dat hen moet vrijpleiten. De twee stellen dat hen niets te verwijten valt en dat het Zweedse OM een verkeerde definitie van medeplichtigheid hanteert. Bovendien vinden zij dat het rapport van Pax veel onnauwkeurigheden bevat en gebaseerd is op valse beschuldigingen. Het bedrijf doet meerdere juridische pogingen om het proces te dwarsbomen.

Unieke zaak

Maar de openbaar aanklager heeft een sterke zaak, denkt Mark Taylor, onderzoeker op het gebied van bedrijfscriminaliteit bij de Clooney Foundation for Justice, een organisatie die oorlogsmisdaden documenteert. “De aanklager heeft veel interne documenten van het bedrijf weten te krijgen en lijkt goed zijn tijd te hebben genomen om alle feiten op een rijtje te krijgen”, vertelt Taylor aan de telefoon.

Het is een unieke zaak, stelt hij. “Na de Tweede Wereldoorlog is het maar drie keer voorgekomen dat mensen uit het bedrijfsleven zijn veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. En sinds het Proces van Neurenberg, waarbij industriëlen werden berecht voor hun rol in de holocaust, is er niet zo'n groot bedrijf vervolgd voor oorlogsmisdaden. Bovendien is het de grootste zaak in de geschiedenis van Zweden: het vooronderzoek duurde meer dan tien jaar en er liggen nog meerdere procesjaren in het verschiet.”

Het proces begint op 5 september. De twee topbestuurders riskeren gevangenisstraffen, die theoretisch gezien kunnen oplopen tot levenslang. Daarnaast wil de aanklager een schadevergoeding voor een relatief kleine groep slachtoffers en confiscatie van de oliewinsten die door Lundin in Zuid-Soedan gemaakt zijn: ruim 200 miljoen euro. Een uitspraak kan nog wel even duren, want voor alleen al de hoorzittingen zijn tweeënhalf jaar gereserveerd.

