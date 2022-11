Groene fondsen steken toch geld in ‘vuile industrie’

Een deel van de groene beleggingsfondsen investeert toch in de fossiele industrie en de luchtvaart. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money en het onderzoeksplatform Investico in samenwerking met een aantal andere Europese media.

De journalisten komen tot de conclusie dat op een totale investering van 619 miljard toch nog 8,5 miljard (1,4 procent) is geïnvesteerd in de fossiele industrie en de luchtvaart. Er werden 838 fondsen onderzocht. Bijna de helft (46,3 procent) daarvan, namelijk 388 fondsen, heeft een investering in de twee milieuvervuilende sectoren, terwijl particulieren en institutionele beleggers zoals pensioenfondsen verwachten dat ze duurzaam bezig zijn.

Donkergroen

Sinds april vorig jaar moeten Europese beleggingsfondsen zichzelf indelen in verschillende duurzaamheidsklassen. Investico en Follow the Money onderzochten de portfolio’s van fondsen in de zogenoemde artikel 9-klasse, die binnen de de financiële sector bekendstaat als ‘donkergroen’. Fondsen die ondanks de duurzame belofte toch geld steken in de luchtvaart en onder meer de olie- en gasindustrie zijn Actiam, Blackrock en BNP Paribas. Bedrijven die via de duurzame beleggingsfondsen toch geld aantrekken zijn de energiebedrijven NextEra Energy, het Duitse RWE, oliebedrijf TotalEnergies en de luchtvaartmaatschappijen EasyJet en Lufthansa.

De regels voor het kiezen van investeringen lijken onduidelijk. Blackrock stelt dat het wel degelijk is toegestaan om te investeren in de fossiele industrie als het bedrijf dat het geld ontvangt tot de duurzaamste in de sector behoort. Beleggingsfondsen zouden slechts duidelijk moeten maken hoe zij hun doelstellingen op het terrein van duurzaamheid halen.

Misleiding van beleggers

Joost Schmets, woordvoerder van beleggersvereniging VEB, stelt tegenover Follow the Money dat deze fondsen beleggers misleiden: “Het is echt laakbaar als je een donkergroen label gebruikt om miljarden op te halen, zonder dat je echt duurzaam bent. Zo’n label is geen marketinginstrument, maar een belofte aan beleggers.”

“Het is evident dat aandelen in zeer vervuilende bedrijven niet thuishoren in deze fondsen”, zegt Raoul Köhler, coördinator sustainable finance bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een reactie bij Follow the Money. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) geeft ook te kennen dat het ‘nogal moeilijk te beargumenteren is’ dat een fossiele investering of een belegging in de luchtvaart geen schade veroorzaakt op sociaal terrein of aan het milieu.

Maar de Nederlandse AFM meent dat beleggingsfondsen soms toch goede redenen kunnen hebben om een investering duurzaam te noemen. In ieder geval is het houden van toezicht lastig als de definitie van duurzaamheid zo vaag is.

