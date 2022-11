Groen gas en CO2-neutrale bananen? Daar klopt vaak weinig van, zeggen toezichthouders

Bedrijven begeven zich op glad ijs. Bij pogingen om zich, al dan niet terecht, een groen imago aan te meten ligt overdrijving op de loer. Ondernemers die investeren in CO 2 -compensatie met windenergie of boomaanplant mogen zich niet zomaar profileren als klimaatvriendelijk.

Reclameclaims zoals ‘CO 2 -neutraal’, ‘groen’ of ‘klimaatneutraal’ zijn te stellig, volgens toezichthouders. Zowel de Reclame Code Commissie (RCC) als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wees bedrijven terecht die daarmee adverteren. De reden: de investeringen in credits voor windenergie of boomaanplant garanderen niet dat de vervuiling van het bedrijf wordt weggenomen. Dat terwijl klanten wel de indruk hebben dat ze zonder klimaatschade kunnen consumeren.

‘Bosgecompenseerd gas’

Greenchoice mag gas sinds kort niet meer aanbieden als ‘groen gas’. De ACM dwong het energiebedrijf om vanaf nu te adverteren met de term ‘bosgecompenseerd gas’. Want het gas dat Greenchoice door de buizen naar huizen en bedrijven stuurt is gewoon fossiel aardgas. Maar omdat Greenchoice geld steekt in buitenlandse projecten voor aanplant en beheer van bossen zit er een duurzame saus overheen. Dat is achter de schermen geregeld in de CO 2 -administratie. Het gas zomaar tot ‘groen’ bombarderen was te kort door de bocht, oordeelde de ACM.

Van grote vervuilers is ook bekend dat zij misleidende claims maakten over hun vermeende klimaatvriendelijke producten. Zowel KLM als Shell kregen daarvoor een berisping van de RCC. De reclamewaakhond oordeelde dat KLM zich onterecht presenteerde als bedrijf dat grote inspanningen verricht voor het klimaat. De duurzame biobrandstof die de luchtvaartmaatschappij bijmengt in de fossiele kerosine bleek slechts een fractie (0,18 procent) te zijn van het geheel.

Oliereus Shell kreeg van de RCC een tik op de vingers omdat het autorijders misleidde door te stellen dat ze CO 2 -neutraal konden tanken, dankzij compensatie van broeikasgas door bosaanplant. Die CO 2 -compensatie is zo onzeker dat Shell geen groene claim mag maken. De brandstof mag zelfs niet ‘CO 2 -gecompenseerd’ heten. Want, zo redeneert de reclamewaakhond: wie zegt dat een bos in de toekomst niet afbrandt of onteigend wordt?

Beter uitleggen en onderbouwen

Arla, een Deens zuivelmerk dat ook in de Nederlandse schappen ligt, mag van de RCC hun biologische yoghurt en andere zuivel als klimaatneutraal aanprijzen, op televisie en verpakkingen. Maar ook Arla misleidde daarbij volgens de waakhond de consument. Informatie over de bereikte CO 2 -reductie en de gekozen duurzame projecten schoot tekort. Bovendien zijn wetenschappers het er niet over eens of CO 2 -compensatie door bosaanplant wel goed werkt, nam de RCC mee in het kritische oordeel.

“Ik word hier best wel pissig van”, zegt CO 2 -expert Jos Cozijnsen. Hij werkt voor de Climate Neutral Group, dat bedrijven en organisaties ondersteunt bij vermindering en compensatie van CO 2 -uitstoot. Die compensatie gebeurt bijvoorbeeld door rechten te kopen van duurzame energie, biogas of bosbescherming. Cozijnsen vindt ook dat KLM en Shell zich schuldig hebben gemaakt aan schromelijke overdrijving, door te suggereren dat hun fossiele diensten groen zijn. “Maar de huidige kritiek suggereert soms dat een bedrijf nooit iets kan bijdragen door in te zetten op CO 2 -compensatie.” Daar is Cozijnsen het totaal mee oneens.

Agroforestry Punjab India is een voorbeeld van een goedgekeurd project waarbij bossen de CO2-uitstoot elders compenseren. Beeld TERI

“Als je CO 2 -compensatie goed regelt, door te investeren in credits van goede projecten die voldoen aan de hoogste internationale standaarden, is het een zinvolle vorm van verduurzaming.” Wat hem betreft moeten bedrijven hun uitstoot verlagen én doorgaan met compensatie. Zolang bedrijven goed uitleggen aan de consument wat die compensatie behelst, kunnen ze volgens Cozijnsen producten met recht als klimaatvriendelijk aanbieden.

‘CO 2 -neutrale’ bananen

Een andere term verzinnen, daar voelt hij niet voor. Dat zou een ‘glijdende schaal’ betekenen, waar milieuorganisaties dan ook de aanval op openen. “Het goede nieuws uit de uitspraken van de toezichthouders is: CO 2 compenseren mag gewoon, zolang de onderbouwing en controle in orde is. Dus, vooral mee doorgaan.” Daar heeft de Climate Neutral Group, als bemiddelaar voor CO 2 -compensatie, natuurlijk een direct belang bij. Toch zegt Cozijnsen principieel in te staan voor de systematiek (door overheden goedgekeurd) waarbij de CO 2 -rechten van duurzame projecten klimaatschade elders kunnen wegnemen.

Critici volharden in de stelling dat dit onmogelijk hard te maken is. Een klager stapte naar de Reclame Code Commissie omdat het bananenmerk Chiquita ‘recht praat wat krom is’. Op de bananen in de Albert Heijn plakte Chiquita stickers met de tekst ‘CO 2 neutraal’.

Chiquita-bananen in de Albert Heijn, met een sticker met ‘CO2 neutraal’ erop. Een klager stapte naar de commissie, met de klacht dat Chiquita ‘recht praat wat krom is’. Beeld ANP

Daar zat een heel verhaal achter. Met als belangrijkste uitleg dat Chiquita ernaar streeft om eind 2030 de CO 2 -uitstoot van al haar activiteiten met 30 procent te verlagen. De uitstoot van de bananen van Chiquita, geïmporteerd uit Costa Rica en Panama, die AH in Nederland en België in het schap legt, zou gecompenseerd worden door onder meer investeringen in buitenlandse windenergie. De schone energie daarvan zou 80.000 ton CO 2 per jaar schelen.

Wel een schoon geweten, geen schone wereld

Albert Heijn zag daar een mooie kans in om in de supermarktfolder te adverteren met ‘100% smaak, 0% CO 2 ’. De klager motiveerde met succes dat de klimaatclaims te stellig waren. De groene energie van de windmolens leveren pas op termijn voldoende CO 2 -winst op om de uitstoot van de bananenketen weg te poetsen. Chiquita bracht als verweer in dat er op een banaan te weinig ruimte is om het hele verhaal uit te leggen over CO 2 -compensatie (vandaar kortweg: CO2 neutraal), maar dat werd afgekeurd. Het systeem van CO 2 -compensatie op zich, met protocollen en keurmerken, keurde de reclamewaakhond niet af.

Toch was dat wel wat Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij het liefste had gezien. “CO 2 -compensatie geeft mensen misschien een schoon geweten, maar geen schone wereld”, zegt ze. Zij pleit ervoor dat bedrijven hun eigen vervuiling snel terugdringen, en niet suggereren dat ze die vervuiling via credits van bossen of windturbines kunnen wegnemen. “Fossiele bedrijven zoals Shell en KLM maken zich schuldig aan greenwashing. Het is goed dat de toezichthouder dat afkeurt. Maar ja, ondertussen hebben honderdduizenden klanten die misleidende advertenties wel al gezien.”

Ook bedrijven met een meer duurzaam profiel, zoals Greenchoice en Arla, moeten zorgen dat ze hun klimaatinzet niet overdrijven, stelt Sleegers. “Júist de groenere bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om een eerlijk verhaal te brengen en snel in actie te komen voor het klimaat.”

CO2-pilatus pas

Het liefst ziet Reclame Fossielvrij een verbod op misleidende reclame-uitingen over het klimaat door vervuilende bedrijven, zegt Sleegers. “Het kan, reclame van de tabakslobby is ook aan banden gelegd.” Het zoeken van mildere, minder stellige claims rond duurzaamheid ziet zij niet als oplossing.

Is er dan écht geen eerlijke, open term die kan aanduiden dat een bedrijf gebruikmaakt van CO 2 -compensatie? “CO 2 -pilatus pas”, oppert Sleegers lachend. Ze gelooft niet dat de handel in CO 2 -uitstootcredits echt iets kan bijdragen aan de oplossing van de klimaatcrisis.

Bedrijven liggen onder de loep van Reclame Fossielvrij en collega-milieuorganisaties. Het risico daarvan, zegt Cozijnsen van de Climate Neutral Group, is dat ze afzien van investeringen in duurzame (compensatie-)projecten, hun goede bedoelingen ten spijt. “Dat krijg je, wanneer er een pr-risico voor bedrijven dreigt omdat de fossielvrijbeweging op elke slak zout legt.”

Transparantie

Het klopt, zegt Cozijnsen, dat er nooit keihard bewijs is dat een project voor CO 2 -compensatie, in de toekomst niet stilvalt. “Wat wel kan, is de uitstoot goed becijferen en een duurzaam project ontwikkelen dat de emissies daarvan wegneemt.”

De focus op klimaatdoelen en groene reclameleuzen van bedrijven leidt tot een nieuw fenomeen: greenhushing (‘groenzwijgen’). Ondernemers zouden stilletjes wel klimaatdoelen formuleren, maar daarmee niet naar buiten treden. Zowel Cozijnsen als Sleegers vinden dat onwenselijk. Ze zeggen beiden: bedrijven moeten transparant zijn over hun uitstoot.

Wat daarna kan gebeuren, blijft een twistpunt. Sleegers: “Uitstootcijfers zijn de basis voor het bedrijfsleven om écht te gaan verduurzamen, dus zelf minder uitstoten”. Cozijnsen: “Bij de verduurzaming door bedrijven is compensatie een mogelijkheid, naast CO 2 -reductie. Consumenten snappen best hoe dat werkt.”

