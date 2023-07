Greenpeace daagt de staat om stikstof. ‘Het is een keer klaar’

Greenpeace daagt de Nederlandse staat voor de rechter. Die maakt te weinig werk van stikstofreductie, waardoor de natuur achteruit blijft gaan, redeneert de milieu-organisatie. Maar wordt de juridische impasse zo niet alleen maar erger?

De natuur in Nederland verslechtert nog altijd door een teveel aan stikstof. Dat overschot neemt nauwelijks af, terwijl al binnen enkele jaren onomkeerbare natuurschade dreigt. “Het is een keer klaar", vindt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. Zijn milieu-organisatie spant daarom een nieuwe rechtszaak aan tegen de overheid.

Nederland overtreedt de Europese wetten voor natuurherstel door onvoldoende in te grijpen, stelt hij. “Al in 2025 dreigt onherstelbare schade in de kwetsbaarste gebieden”, benadrukt Palmen. “Terwijl de politieke discussie steeds over 2030 of 2035 gaat.” Hij wijst erop dat de jaarlijkse hoeveelheid stikstof op een hectare aan beschermde natuur maar heel licht daalt, met een kleine 100 gram per jaar. Terwijl het gemiddelde stikstofoverschot per natuurhectare meer dan 5 kilo bedraagt.

Milieu-organisatie MOB voert al jaren stikstofzaken tegen de overheid, met succes. Wat voegt deze zaak daar nog aan toe?

Palmen: “MOB procedeert bij de bestuursrechter vooral tegen individuele vergunningen. Onze zaak is daar een aanvulling op, via een ander spoor. Wij starten een civiele zaak tegen het beleid van de overheid. Dat is aantoonbaar onvoldoende om kwetsbare natuur te beschermen, terwijl die verplichting er wel is. Het is vergelijkbaar met de klimaatzaak die Urgenda eind 2019 heeft gewonnen.”

Veel beleid komt nu niet van de grond vanwege de maatschappelijke weerstand. Helpt zo’n zaak dan om de stikstofcrisis op te lossen?

“Wat is het alternatief? Dat we zeggen: ‘laat het maar zitten met die natuur’ omdat een groep protesteert? Deze zaak is voor ons ook een laatste redmiddel. Bij gesprekken over het klimaatakkoord werd al duidelijk dat de huidige veestapel onhoudbaar is. We hebben het belang benadrukt van samenwerking. Van een afbouwpad en een transitie om de schok niet te groot te laten zijn. Maar op een gegeven moment moet je ook handelen. Het moet en het zal. We kunnen het ons niet permitteren dat de natuur onderuit gaat. Achttien verschillende habitattypen (soorten ecosystemen, red.) dreigen volgens ecologen al in 2025 te verdwijnen.”

Toch ziet niet iedereen die noodzaak. De BBB wint verkiezingen.

“Ja, en dan zeggen ze: er moet wel een beetje evenwicht zijn tussen economie en ecologie. Nou, dat evenwicht is er nu niet. De natuur is het afvoerputje van de samenleving, die staat er op alle fronten superslecht voor. Eigenlijk doen we met deze rechtszaak het werk van de overheid, want de overheid zelf komt niet met antwoorden. We hebben gewacht op een landbouwakkoord waarvan iedereen zag aankomen dat het niet ging werken. Door de val van het kabinet dreigt nog meer uitstel. Maar dat kán niet meer. Wij houden de overheid aan haar eigen wetten.”

Door alle MOB-zaken weten we toch al dat er minder stikstof in de natuur moet komen? Heel veel ontwikkelingen liggen daarom al stil.

“Ik geloof in democratie en de rechtsstaat. Als de rechter de staat veroordeelt, zal er écht wat moeten gebeuren. Dan moet de overheid werk maken van het intrekken van vergunningen van veehouders rondom natuurgebieden. Dat zwaard van Damocles hangt al langer boven de sector; wij doen dat het liefst op een nette manier, door boeren te compenseren. Maar dat het zo ver is, is vanuit de natuur bezien onvermijdelijk.”

Lees ook:

Het geduld van Johan Vollenbroek raakt op: ‘We horen de ene na de andere rotsmoes’

Na vier jaar stikstofcrisis zijn we nog geen stap opgeschoten, concludeert Johan Vollenbroek. ‘Het kabinet verzint de ene na de andere rotsmoes om geen besluit te hoeven nemen.’