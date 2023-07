Gokbedrijven kochten voor 270 miljoen aan reclames

Bijna twee jaar lang waren gokreclames overal te zien. Gokbedrijven hebben voor 270 miljoen aan reclames ingekocht, sinds de legalisering van online gokmarkt in oktober 2023. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau Nielsen. Het gaat vooral om reclames op televisie, billboards en internet. Sinds vorige maand zijn deze vormen van ‘ongerichte’ reclame verboden.

Meer dan 400.000 euro per dag gaven de gokbedrijven uit aan die reclames. Het zijn hoge bedragen, maar ze laten zich verklaren. In oktober 2021 ging de Nederlandse online gokmarkt open, dat wil zeggen dat er legaal geld ingezet kon worden via internet en apps op een telefoon. Daarvoor gebeurde dat ook al wel, maar illegaal. Zonder dat de Nederlandse overheid er belasting op kon heffen. En aan de staat gelieerde gokbedrijven zoals Toto en Holland Casino liepen geld mis.

Gokkers wijzen op legale opties

Na de legalisatie besloot de overheid dat reclames nodig waren om gokkers te wijzen op de nieuwe legale opties. Oud-voetballers Wesley Sneijder, Sjaak Swart en Andy van Meijden waren niet meer van de buis te slaan. Ze maakten zelfs reclame voor meerdere bedrijven. Die eerste maanden kochten de gokbedrijven steevast voor meer 10 miljoen aan reclames in. Met als hoogtepunt van 12,7 miljoen in december 2021.

Verslavingsexperts waarschuwden al snel dat al die reclames tot meer gokken en meer gokverslavingen leiden. Reclames met bekende Nederlanders werden daarom aan banden gelegd. In de maanden voor die verandering in de regels gaven de gokbedrijven nog extra geld uit. 15,7 miljoen in april 2022. Nu bijna twee jaar later zijn de meeste vormen van reclame verboden.

Reclames tijdens WK voetbal

Het verbod was al aangekondigd tijdens het afgelopen WK voetbal. Bedrijven moesten in hun visie wel veel reclame maken, misschien zou dit het enige mondiale voetbaltoernooi zijn waarbij het ooit is toegestaan. Ondertussen kregen veel nieuwe gokbedrijven een licentie om in Nederland te werken. In oktober 2021 waren er tien legale goksites, nu zijn dat er 23.

Al die sites moeten ook reclame maken om spelers te lokken. In aanloop naar en tijdens het WK voetbal in Qatar (november en december 2022) werd er voor een recordbedrag aan gokreclames ingekocht. November 2022 was de duurste maand sinds het opengaan van de gokmarkt. De bedrijven gaven € 16,5 miljoen uit.

Daarna daalden de uitgaven. Met het verbod in aantocht gaven de gokbedrijven afgelopen juni nog bijna 12 miljoen euro uit.

Jaaromzet Unibet Unibet is van de grootste gokbedrijven van Nederland. Vorige week publiceerde het bedrijf zijn kwartaalcijfers. In Nederland maakt Unibet inmiddels een brutowinst van meer dan 800.000 euro per dag. In totaal heeft het van oorsprong Britse bedrijf 218.460 actieve klanten in Nederland, zij waren in het afgelopen kwartaal verantwoordelijk voor een totale brutowinst van 73,08 miljoen euro. De brutowinst komt voor 57 procent uit casinospelen en voor 39 procent uit wedden op sport. Unibet is niet ontevreden over het huidige reclameverbod, vooral kleinere gokbedrijven zouden daar last van hebben. Die kunnen nu moeilijker marktaandeel veroveren.

