Gif spuiten op lelies is wettelijk toegestaan, toch verbiedt de rechter in Drenthe het

Een lelieteler bij het Drentse Boterveen mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer spuiten op zijn lelieveld. Dat is de uitkomst van een kort geding, aangespannen door omwonenden bij de rechtbank Noord-Nederland. De uitspraak is opmerkelijk, omdat de middelen die de teler gebruikt gewoon zijn toegelaten in Nederland.

De buurtbewoners stapten eind mei naar de rechter, omdat zij bang zijn ernstige neurologische ziektes op te lopen, zoals Parkinson of ALS. De lelieteler spuit elke week. Hij doet dat volgens de regels en neemt dus extra maatregelen, zoals een bufferzone tussen het veld en de tuinen van omwonenden. De rechtbank constateert dan ook dat de teler er alles aan doet om de schade te beperken. Niettemin lopen omwonenden volgens de rechter te veel risico’s, die zwaarder wegen dan ‘de hogere winstgevendheid van de lelieteelt’.

Cocktails van gif

De risico’s die de omwonenden lopen, zijn niet uit de lucht gegrepen, stelt de rechter. Er is namelijk een gat tussen de officiële toelating van een aantal bestrijdingsmiddelen en de (ernstige) effecten die zij toch op mensen kunnen hebben.

Dat erkennen ook de organisaties die de middelen moeten beoordelen, het Nederlandse Ctgb en de Europese EFSA. Een middel wordt afzonderlijk goedgekeurd, maar over de bredere effecten op gezondheid en milieu op langere termijn is volgens hen nog onvoldoende bekend. De twee autoriteiten houden ook geen rekening met het effect van ‘cocktails’ van bestrijdingsmiddelen, oftewel stapelingen van gif.

Inmiddels is er wel ‘substantieel internationaal onderzoek’ waaruit blijkt dat er ‘een causaal verband’ is tussen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en het ontstaan van neurologische aandoeningen zoals Parkinson bij telers en omwonenden, zo constateert de rechter. Ook het RIVM concludeerde twee jaar geleden dat die link ‘plausibel’ is.

Lelies zijn het meest bespoten gewas

Die bevindingen hebben een onderzoeksprogramma in gang gezet waar Wageningen Universiteit bij betrokken is. Dat is nog niet afgerond, maar de eerste bevindingen stellen niet gerust. Zo zijn bij Groningse en Friese boeren met vooral aardappelteelt 170 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen. De hoeveelheden zijn hoog, vergeleken met andere landen.

Al deze lopende ontwikkelingen bij elkaar heeft de rechter meegewogen bij het verbod voor de Boterveense lelieteler. Dat een middel volgens de wet is toegelaten en dat deze teler zelfs meer doet om de omgeving te beschermen dan wettelijk vereist is, sluit ‘potentieel ernstig letsel’ niet uit.

De lelieteelt springt er bovendien bovenuit als het gaat om gifgebruik. Het is het relatief meest bespoten gewas in Nederland, constateert de rechter. Gezondheidsdienst GGD adviseert bij de wekelijkse bespuiting ramen en deuren in de buurt te sluiten, een aantal uren binnen te blijven en geen was op te hangen. De Gezondheidsraad raadt aan zo min mogelijk middelen te gebruiken die mogelijk neurologische aandoeningen kunnen veroorzaken.

Lelies telen is zeer winstgevend

Lelies telen is een keuze, stelt de rechter. De teler kan immers ook kiezen voor andere gewassen die minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Lelies zijn bovendien geen voedselgewas, waarvoor de afweging tussen verschillende belangen misschien anders zou zijn uitgevallen.

Bewonersorganisaties in Nederland vechten al langer het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen aan bij de teelt van bollen en lelies. Zo doet het Drentse burgerinitiatief Meten=Weten zelf onderzoek naar gifresten in de omgeving en heeft het een meldpunt. Wat voor gevolgen deze uitspraak heeft voor de lelieteelt op andere plekken in Nederland, is nog niet duidelijk.

