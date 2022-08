Gesprek boeren bij Remkes levert weinig op, maar LTO ziet niettemin een winstpunt

Het kabinet gaat kijken of de natuurkwaliteit niet alleen aan de hoeveelheid stikstof, maar ook aan andere indicatoren kan worden afgemeten. Dat is de voornaamste toezegging die boerenorganisaties woensdag in hun tweede gesprek met stikstofcrisismanager Johan Remkes kregen. Dat betekent dat de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) op termijn uit de stikstofwet kan verdwijnen.

Die KDW staat in feite voor de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied maximaal aankan. Daalt er meer neer, dan bestaat de kans dat dat het gebied schaadt. Voor een gezonde natuur is echter meer nodig. Ook zaken als de grondwaterstand, waterkwaliteit, beheer en het aan elkaar knopen van losse natuursnippers spelen een belangrijke rol. In de huidige stikstofwet is de KDW de enige maatstaf; daar lopen boerenorganisaties tegen te hoop.

Die toezegging van het kabinet zag Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, als een winstpunt. “Er zijn stappen gezet om weg te bewegen van de KDW”, reageerde hij, mede namens de zeven andere boerenorganisaties aan tafel. “We hebben een positievere houding bij het kabinet gemerkt.”

Vooral eerdere toezeggingen herhaald

De vraag is wel of de KDW-toezegging nu echt zo nieuw was. Het kabinet kondigde die al eerder aan in een brief aan de Tweede Kamer. Ook op andere pijnpunten van de agrarische sector herhaalde het kabinet vooral eerdere toezeggingen. Zo benadrukte het kabinet andermaal een snelle oplossing te zoeken voor Pas-melders. Dat zijn vooral boeren, maar ook andere ondernemers, die aanvankelijk geen vergunning nodig hadden voor hun bedrijf. Dat veranderde na de uitspraak van de Raad van State die de stikstofcrisis inleidde: ze waren van de ene op de andere dag illegaal in bedrijf.

Remkes, bewindslieden en boerenorganisaties zeiden opvallend weinig over het meest heikele punt van de afgelopen weken. Moet de stikstofuitstoot nou per 2030 worden gehalveerd, zoals in het regeerakkoord staat? Of toch per 2035, zoals in de stikstofwet uit de vorige coalitieperiode staat? Van der Tak zei uit te gaan van de wet. “Die bal ligt bij de politiek: als ze die willen vervroegen, zullen ze daar eerst een besluit over moeten nemen.”

Volgens Remkes is het kabinet ‘niet voornemens’ aan 2030 te tornen, ondanks het recente interview waarin CDA-leider en minister Wopke Hoekstra aangaf dat 2030 ‘niet heilig’ is. Premier Rutte zei dat de partijen het in het gesprek niet over het jaartal hebben gehad. Daarmee lijkt de dubbele deadline voorlopig boven de markt te blijven hangen.

