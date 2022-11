Gert en Rianne Krol uit Weert laten zich vrijwillig uitkopen. ‘We hebben er nu vrede mee’

Pal aan de bosrand van de Weerterbergen staat een grote melkveestal. Net tien jaar oud, ruim van opzet, voorzien van een emissiearme vloer. Maar koeien, die staan er sinds een paar maanden niet meer. Want Gert (55) en Rianne (54) Krol zijn niet langer melkveehouder. Donderdag tekenden ze – samen met de Limburgse provinciebestuurder Geert Gabriëls (GroenLinks) – voor de beëindiging van hun bedrijf.

Toen de laatste koeien in september de stal verlieten, was dat een emotioneel moment. Nu overheerst de opluchting: er is geen weg meer terug. Bij het stikstof- en landbouwbeleid van het kabinet staat Gert Krol zeker niet te juichen. Ja, de natuur is hier om de hoek. En met 185 koeien hebben – of hadden – ze hier een behoorlijk bedrijf.

“Maar ik heb toch nooit het gevoel gehad dat we hier in Weert als grote vervuiler werden gezien”, vertelt hij. “Het ziet er mooi en netjes uit, kregen we vaak te horen. Mensen kwamen naar de kalfjes kijken. Maar we hebben er nu vrede mee. We kiezen vrijwillig voor deze stap en die pakt voor ons goed uit.”

Uitkoop piekbelasters

De afstand van de stal tot aan de beschermde natuur is hier amper 200 meter. Vanuit de stallen van Krol kwam volgens de berekeningen meer dan 28 gram stikstof per hectare per jaar terecht op de Weerterbergen. Daarmee kwam hij in aanmerking voor de uitkoopregeling waarop veehouders in Nederland zich eerder dit jaar konden intekenen.

Voor die regeling trok het Rijk flink wat geld uit: bijna een half miljard euro. Die pot gaat echter lang niet op, want de animo valt tegen. In landbouwprovincies als Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel meldde zich een handvol boeren. Daarbuiten slechts een enkeling. De uitzondering is Limburg: daar toonden 40 veehouders interesse. Die zullen zeker niet allemaal meedoen, verwacht gedeputeerde Gabriëls. Krol was de zevende die definitief tekende. De verwachting is dat er uiteindelijk 15 à 20 boeren zullen deelnemen.

Praktische pijnpunten

Dat hadden er veel meer kunnen zijn, denkt Gabriëls. Net als andere provinciebestuurders was hij niet erg te spreken over de ‘woest aantrekkelijke regeling’ die stikstofminister Christianne van der Wal in het vooruitzicht stelde. Want die regeling is er nog steeds niet, terwijl haar belofte het wel extra aantrekkelijk maakte voor boeren om nog even te wachten op wat er komen gaat.

Daar komt bij dat de huidige regeling een aantal praktische pijnpunten kent. Zoals het door boeren vaak aangehaalde ‘beroepsverbod’. “Ik heb geen opvolger”, vertelt Krol. “Maar als mijn dochter wel boer had willen worden, had ik nooit getekend.”

Ook praktische problemen – ‘technische dingen’, noemt Gabriëls ze – zorgden voor afhakers. “Er meldde zich bijvoorbeeld een boer met twee locaties. Op de ene was hij écht een piekbelaster, met meer dan 100 gram per hectare per jaar aan invloed op de natuur. Als hij die locatie zou beëindigen, kon hij op zijn andere locatie niet verder vanwege het beroepsverbod. En als hij het op die andere locatie gooide, mocht hij niet meedoen omdat hij net geen piekbelaster was. Die is dus afgehaakt.”

De interesse in vrijwillige uitkoop is groot, merkt de gedeputeerde. “We krijgen wekelijks mails van boeren die ernaar informeren.” Een deel wist de provincie uiteindelijk toch in de mal te persen van de bestaande regeling. Volgens Gabriëls is het zaak dat de nieuwe regeling nu ook écht woest aantrekkelijk wordt. En ook dat die nu snel komt. “Want ik kan boeren die willen stoppen vanaf volgende maand niks meer bieden. Dan loopt de huidige regeling af en er is nog steeds geen nieuwe.”

Advies Remkes

Een gemiste kans in het licht van het advies van stikstofcrisismanager Johan Remkes, vindt de Limburgse gedeputeerde. Die adviseerde om de uitstoot van de 500 à 600 grootste piekbelasters zo snel mogelijk weg te nemen. Met die stikstofruimte moeten dan de zogeheten Pas-melders worden gelegaliseerd. Dat zijn boeren die eerst geen natuurvergunning nodig hadden omdat hun stikstofinvloed slechts beperkt was. Maar toen de rechter in 2019 de vloer aanveegde met het Nederlandse stikstofbeleid, bleek een vergunning met terugwerkende kracht alsnog verplicht.

De relatief grote interesse voor de bestaande regeling maakt de Limburgse opgave om Remkes’ advies uit te voeren weer iets kleiner. De ‘stikstofwinst’ die de uitkoop van de familie Krol en collega-boeren oplevert, gaat deels naar de natuur en deels naar het legaliseren van Pas-melders.

Mogelijk wordt er later deze maand meer bekend over de vervolgregeling. Al is het maar wie er als piekbelaster voor in aanmerking komen. En dan nog zal het waarschijnlijk maanden duren voor de regeling wordt opengesteld. Tegen de tijd dat deelnemende boeren daadwerkelijk stoppen, zijn Gert en Rianne Krol waarschijnlijk al een eind op streek met nieuwe uitdagingen. Als akkerbouwer bijvoorbeeld.

