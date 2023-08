Geplaagde koopjesketen Big Bazar verder in de problemen: ook verhuurder Wereldhave vraagt er faillissement voor aan

De geplaagde koopjesketen Big Bazar komt steeds verder in de verdrukking. Nu heeft ook winkelvastgoedbedrijf Wereldhave het faillissement aangevraagd voor de budgetformule met zo’n 120 filialen.

Eerder ondervonden ook al andere huurbazen dat Big Bazar niet in staat blijkt om de maandelijkse huur van winkels op te brengen. Om de huurachterstanden toch te kunnen innen, stapten zij naar de rechter.

Nu dus ook het beursgenoteerde Wereldhave bij de rechter in Leeuwarden het bankroet heeft aangevraagd voor Big Bazar, wordt de situatie wel erg nijpend voor de winkelketen. Diverse andere schuldeisers schaarden zich immers ook al achter een faillissementsaanvraag voor de keten. Het totale bedrag aan vorderingen was vorige week opgelopen tot zo’n 1,8 miljoen euro.

Big Bazar verkoopt zo ongeveer alles wat los en vast zit

“Ze hebben weinig omzet en weinig marge, maar steeds hogere kosten”, zegt winkelkenner en marketingspecialist Cor Molenaar. “Met duurdere inkoopkosten en hogere huren wordt het een moeilijk verhaal voor Big Bazar.” Half augustus maakte eigenaar Heerke Kooistra al bekend dat het bedrijf twintig verlieslatende winkels gaat sluiten. Ook wil de discountketen huurverlaging voor twintig andere winkels.

De koopjesketen heeft 1400 medewerkers en filialen in het hele land, meestal op niet al te dure locaties buiten de stadscentra. Het assortiment is uitzonderlijk breed; Big Bazar verkoopt zo ongeveer alles wat los en vast zit, van hondenkoekjes tot schoonmaakmiddelen.

Het aanbod heeft raakvlakken met het assortiment van het duurdere Blokker, maar de grootste concurrent is Action. Molenaar: “Daar ondervindt Big Bazar zware concurrentie van. Action heeft met zijn duizenden filialen in heel Europa een veel grotere inkoopkracht. Door gedwongen sluiting van winkels neemt de inkoopkracht van Big Bazar alleen maar verder af.”

Grootmacht Action heeft veel meer inkoopkracht

Daar komt volgens Molenaar nog bij dat een grootmacht als Action of Blokker met hun enorme centrale magazijnen en logistiek in staat zijn om winkels soms wel twee keer per dag te bevoorraden – of juist niet wanneer dat niet nodig is. “Big Bazar heeft de voorraad voornamelijk in de winkels zelf en kan daardoor niet zo snel reageren. Los daarvan heeft het bedrijf te maken met nieuwe toetreders die zich op deze markt begeven.”

Met de faillissementsaanvragen hopen de huurbazen, waaronder nu dus ook Wereldhave, dat Big Bazar zijn betalingsverplichtingen alsnog nakomt. De budgetketen huurt op zes plekken in Nederland winkelruimte van Wereldhave. Een woordvoerder van het vastgoedconcern laat aan nieuwsdienst ANP weten geen vertrouwen te hebben in de toekomst van Big Bazar en heeft daarom liever niet dat de keten, als die in gebreke blijft, nog ruimte inneemt in winkelcentra van Wereldhave. “Die ruimte kan dan worden ingenomen door bijvoorbeeld een andere partner, of een sportschool.”

Oude V&D-gevoel op van vergane glorie

Mocht de koopjesketen helemaal van het toneel verdwijnen, dan zullen niet veel consumenten daar verdrietig van worden, stelt marketingspecialist Molenaar. “Het heeft ook een beetje een oubollig imago. Action is meer no-nonsense, Big Bazar roept meer dat oude V&D-gevoel op van vergane glorie.”

Het wankele winkelbedrijf zelf geeft de moed nog niet op. Directeur Kooistra sprak enkele dagen terug nog zijn vertrouwen uit dat hij met partijen tot oplossingen zou komen. In een persverklaring belooft het bedrijf dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Big Bazar erkent daarin wel ‘moeite te hebben om de lastendruk te dragen’, die het wijt aan te hoge en langjarige huurcontracten.

De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne hebben volgens het bedrijf bovendien een ‘grote invloed op het consumentengedrag’. “Big Bazar gaat, ondanks de actuele ontwikkelingen, door met het werven van nieuwe winkels. Wij zijn in gesprek met nieuwe en bestaande verhuurders die huurprijzen hanteren die passend zijn in de huidige markt.”

