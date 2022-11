Gepensioneerden en werkgevers vinden elkaar dankzij personeelstekort en inflatie

Henk Strubbe (69) is officieel al bijna drie jaar gepensioneerd, maar heeft de banen voor het oprapen. Minstens twee aanbiedingen per dag ontving hij, toen hij zich afgelopen september meldde bij een uitzendbureau. De Vinkevener koos voor werk in een magazijn. “Orders uitvoeren, niet te ingewikkeld. Als ik ’s middags naar huis fiets, hoef ik nergens meer aan te denken. Heerlijk.”

Dat was wel anders gedurende zijn carrière als verkeersdeskundige bij Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht. Vaak werkte Strubbe door in het weekend. Dingen uitzoeken over de aanleg van een rotonde of fietspad, bellen met politici. “Ik hoef die stress niet meer. Na mijn pensioen vroegen ze of ik een jaar langer wilde blijven. Daarna kon ik meteen verder bij andere overheidsinstanties, maar ik wilde meer rust.”

Hij vindt het wel fijn om onder collega’s te zijn, maar dan minder dan voorheen. Eén dag per week zag hij wel zitten. “Dat werden toch twee dagen, omdat ze in het magazijn ook te weinig mensen hebben.”

Ouderen zijn nog heel actief

Strubbe is niet de enige. Steeds meer gepensioneerden werken langer door. Werkgevers schreeuwen om personeel en zoeken alternatieve oplossingen. ‘Hoezo achter de geraniums zitten? Daar is de huidige generatie 65-plussers veel te actief voor’, begint een van de vele online vacatures die zich specifiek richten tot ouderen. Er zijn banen te over: op kantoor, op het land of als chauffeur.

“Installatiemonteurs kunnen vandaag nog aan de slag. Ze staan te springen om mensen die met staal overweg kunnen”, zegt Herma de Jong-Van de Giessen. De directrice van uitzendbureau Betuwe65plus, gespecialiseerd in ouderenwerk, heeft het in meer dan twintig jaar niet zo druk gehad, zegt ze. Ondernemers uit de regio die nooit eerder aanklopten, vragen nu of het uitzendbureau toevallig nog gepensioneerden paraat heeft.

“Restaurants, hotels en zelfs supermarkten. Soms tot tranen toe geroerd vragen ze om personeel. Ondernemers willen na corona de draad oppakken, maar ze hebben de mensen er niet voor”, ziet De Jong-Van de Giessen. Dat meer ouderen zich inschrijven, komt daarom niet ongelegen.

Karig pensioen

De directrice vermoedt dat de hoogte van de pensioenuitkeringen voor veel mensen niet voldoet. Ook als de AOW in januari met 10 procent omhoog gaat, kunnen de uitkeringen de gierende inflatie niet bijbenen. De Jong-Van de Giessen: “Het is een gevoel hoor, de ouderen praten niet over geldproblemen, maar sommigen bellen steeds achter me aan: Heb je al wat gevonden?”

Dat beeld herkent Jack Wiebenga, directeur van het Amsterdamse uitzendbureau Actief65+. Normaal melden zich jaarlijks zo’n vijfduizend gepensioneerde werkzoekenden bij het bedrijf. Dit jaar tot nu toe zijn dat er al tienduizend, verspreid over het land. Ze vinden snel werk. Veel beginnen als boekhouder of chauffeur, putjesschepper kan ook.

“Gepensioneerden die een hogere functie in het bankwezen hadden, rijden rond met een aanhangwagen”, schetst Wiebenga. “Hooguit twee dagen per week hoor, meer willen en kunnen ouderen vaak niet. Natuurlijk speelt geld een rol, anders waren ze wel vrijwilligerswerk gaan doen. Of op vakantie naar Spanje gegaan. Dit zijn serieuze banen met serieuze afspraken.”

Vaak als zzp’er

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eindigt het dienstverband. Als de werknemer in dienst blijft, of elders aan de slag gaat, gebeurt dat vaak met een tijdelijk contract of als zelfstandige. Het kan voor een werkgever zelfs aantrekkelijker zijn om een gepensioneerde in dienst te nemen, stelt de Utrechtse hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers. De werkgever hoeft voor deze werknemers namelijk geen sociale premies af te dragen, en ook geen pensioenpremie. Die ontvangt de gepensioneerde al.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit het aantal werkende ouderen. In 2003 werkte 3 procent van de mensen tussen de 70 en 75 jaar. Dat aantal was in 2019 gestegen naar 8 procent.

Geld is over het algemeen een drijfveer, maar niet het belangrijkste motief, zegt Schippers. Dat zijn zaken als contact met collega’s, fit blijven of ergens van waarde zijn. Thuiswerken maakt het ook makkelijker. “Maar het zou kunnen dat meer ouderen momenteel langer doorgaan, omdat ze anders niet rondkomen”, zegt Schippers.

Blij in het Babypark

Dat vermoedt ook Johan Lodder uit Veenendaal. De 70-jarige voormalige verkoopleider zag zijn energierekening vervijfvoudigen en de boodschappen duurder worden. Het geld dat Lodder verdient met zijn werk bij Babypark, waar hij wiegjes en kinderwagens in elkaar zet en bij klanten thuis bezorgt, zet hij opzij voor als de rekening straks op de deurmat valt. “Ouderen laten niet graag blijken dat ze het voor het geld doen, maar goed, waarom staan we er dan?”

Aanvankelijk ging het Lodder niet om het geld. Dat is nog steeds niet de belangrijkste reden, zegt hij. “Ik kan er lekker op uit en kom onder de mensen, jonge klanten die in blijde verwachting zijn. Ik vraag altijd heel beleefd ‘Mevrouw, hoe ver bent u?’, dan zie je die oogjes meteen glunderen. Prachtig.”

Lees ook:

De enige zekerheid over het pensioen: de AOW-leeftijd zal iets stijgen



De enige zekerheid die we nu over het pensioen hebben, is dat de AOW-leeftijd zal stijgen. Hoe het pensioen er dan precies uit ziet is donderdag onderwerp van politiek debat.