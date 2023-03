Gemeenten waarschuwen voor WOZ-bureaus

Stort je niet in de armen van een commercieel bureau, maar meld je rechtstreeks bij ons. Met deze boodschap wenden gemeenten zich tot burgers die bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde van hun woning. Wethouders vrezen de hoge kosten van deze bureaus.

De oproep van gemeenten komt niet toevallig op dit moment. Vanaf 1 maart kunnen mensen weer hun belastingaangifte doen, waarvoor de WOZ-waarde van belang is. Wie de beschikking van de gemeente te hoog vindt, kan protest aantekenen. Commerciële bedrijfjes bieden zich aan om dit namens de burger te doen. Dit gebeurt op basis van ‘no cure no pay’; er kleven voor de woningbezitter dus geen financiële risico’s aan.

‘Gratis’ is niet gratis

Het klinkt aantrekkelijk, maar wethouders in diverse gemeenten trekken aan de bel. Ze vinden dat die bureautjes zich schuldig maken aan misleiding door te beweren dat ze gratis bezwaar maken namens burgers. Zo stelt de gemeente Zaltbommel in een verklaring dat de bedrijven ‘leven van de kostenvergoeding die men van de gemeente ontvangt’. Als een WOZ-bezwaar namelijk terecht blijkt te zijn, heeft zo'n bureau recht op een onkostenvergoeding, die kan oplopen tot vele honderden euro’s. Als er ook nog een hoorzitting nodig is, kost dat extra geld.

De gemeente Zaltbommel: “‘Gratis’ is eigenlijk helemaal niet gratis. Uiteindelijk betalen wij daar via de gemeentelijke belastingen allemaal weer aan mee.” De woordvoerder van wethouder Paul Smeulders (financiën) in Arnhem zegt: “Die bureaus versturen die bezwaren met één druk op de knop, in de hoop dat er een aantal terecht blijkt te zijn. Het is een sluwe manier van opereren. De gemeente mag opdraaien voor alle proceskosten.”

Dat de bureautjes in trek zijn, is niet verwonderlijk. De WOZ-waarde stijgt dit jaar met gemiddeld 17 procent. Inmiddels dalen de huizenprijzen weer, maar de peilwaarde van de woning loopt een jaar achter. Daardoor lijkt de WOZ-waarde buitensporig hoog, wat uitnodigt om bezwaar te maken.

‘Veel WOZ-waarden kloppen niet’

Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond kent de kritiek op de commerciële bureaus. Zijn organisatie werkt samen met enkele van deze bedrijfjes die burgers helpen ‘wanneer ze er zelf niet uitkomen’. “Het probleem is dat veel WOZ-waarden niet kloppen”, zegt Wolfert. “Gemeenten zouden zich daar druk om moeten maken. Als zij hun werk goed doen, zijn die bureaus niet nodig.” Hij wijst er ook op dat de hoogte van de onkostenvergoedingen die de bedrijfjes krijgen door de overheid zelf is vastgesteld.

De Consumentenbond raadt burgers aan eerst bij de gemeente zelf aan te kloppen. Op de site van de organisatie staat een voorbeeldbrief waar mensen gebruik van kunnen maken. “Als je er niet uitkomt, kan zo’n bureautje wel degelijk helpen”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. “Let wel op dat je niet een meerjarig contract afsluit, om te voorkomen dat je volgend jaar opeens een rekening krijgt.”

Lees ook:

Een paar pandjes, dat levert niet langer goud geld op

De plannen waarmee het kabinet meer grip wil krijgen op de vrijesectorhuurmarkt stuiten op woede bij kleine particuliere verhuurders én grote institutionele beleggers. ‘Maar regulering levert iets belangrijks op: betaalbare huren.’