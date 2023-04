Gemaal werkt als een gehaktmolen voor paling en de overheid doet daar niets aan

Gemaal IJmuiden hakt jaarlijks meer dan 10.000 palingen in mootjes. Rijkswaterstaat vervangt later dit jaar een kapotte pomp. Een uitgelezen moment om het gemaal visveiliger te maken, vindt Ravon (Reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland). Maar nee. De nieuwe pomp is net zo’n gehaktmolen als de oude.

Dat geeft weinig vertrouwen voor de toekomst, als ook de vijf andere pompen van het gemaal aan vervanging toe zijn. Rijkswaterstaat heeft een kopie van de bestaande pompen besteld omdat de afvoercapaciteit van het gemaal niet in gevaar mag komen, schrijft de overheidsdienst in een brief aan Ravon. “Als ze nu deze keuze maken, dan speelt dit de volgende keer waarschijnlijk ook”, constateert Martijn Schiphouwer, teamleider vissen bij Ravon.

Er is behoefte aan wetgeving om de visveiligheid bij dit soort renovaties te waarborgen, stelt de soortenorganisatie woensdag in een manifest dat wordt onderschreven door Good Fish – Viswijzer, Sportvisserij Nederland, Stichting tot Behoud van de Visserij Nederland en het Wereldnatuurfonds. “Visveiligheid, met als norm minder dan 10 procent sterfte bij een pomp, moet een harde eis worden”, stelt Schiphouwer.

De toestand van de paling is al twintig jaar kritiek

Trekvissen hebben het moeilijk in de Nederlandse wateren, door obstakels als gemalen, stuwen, dammen, sluizen en waterkrachtcentrales. De toestand van de paling is al twintig jaar kritiek. Glasaaltjes geboren in de Sargassozee, zwemmen zesduizend kilometer naar Europa om op te groeien in de rivieren, en keren na vijftien jaar terug om zich voort te planten. Veel schieraal, zoals volgroeide paling heet, komt echter niet voorbij Gemaal IJmuiden.

Europees zijn ruim tien jaar geleden al afspraken gemaakt over verbetering van de vismigratie, maar de Europese Aalverordening, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Beneluxbeschikking Vismigratie hebben nog onvoldoende resultaat, stelt Schiphouwer. “Het uitgangspunt van die afspraken is dat er geen sprake mag zijn van verslechtering, maar het gaat al hartstikke slecht met de paling. Wij willen verbetering.”

Rijkswaterstaat noemt visveiligheid in zijn brief ‘uiteraard onderdeel van de afweging’ bij de renovatie van het gemaal dat in 1975 is gebouwd. De zes pompen hebben een verwachte levensduur van vijftig jaar, de eerste ging in 2020 kapot. Het gemaal spuit ongeveer de helft van het af te voeren water uit het Noordzeekanaal op de Noordzee, de andere helft gaat via de sluizen. Maar door klimaatverandering zal die verdeling veranderen en moet er meer worden gemaald, verwacht Rijkswaterstaat. De dienst benadrukt dat de nieuwe pomp de betrouwbaarheid van het gemaal in stand houdt.

Schadelijkste knelpunten

In 2008 werd bekend dat de pompen in IJmuiden zeer schadelijk zijn voor passerende palingen, waarvan een groot aantal direct wordt vermalen en net zoveel later bezwijken aan hun verwondingen. Gemaal IJmuiden is lang niet de enige plaats waar schieraal het land probeert te verlaten om te gaan paaien, maar het staat wel bovenaan de lijst van 58 schadelijkste knelpunten voor schieraal in Nederland.

Ook de internationale organisatie voor zeeonderzoek Ices hamerde in november in een rapport op het toegankelijk en veilig maken van trekvisroutes. Daarop kwam kritiek van vissersorganisaties, die zeggen dat de palingstand in de Rijn de afgelopen jaren is verbeterd. “Vanuit ons perspectief gaat het beroerd, maar sommige maatregelen hebben wel effect”, erkent Schiphouwer. Zo leggen waterschappen vispassages aan en installeren zij wèl veilige pompen. Sinds 2011 geldt bovendien een visverbod op paling in de grote rivieren.

Ook zwemmen meer palingen de Rijn af dankzij uitzetprojecten in Duitsland. “Dat is hoopvol”, zegt Schiphouwer. “Maar je zou willen dat ook de intrek van glasaal vanuit de Noordzee toeneemt, dat zou pas echt hoopvol zijn. Daarvan is echter niets te merken.”

Lees ook:

Er gloort hoop voor de paling, althans in Nederland

Niet eerder zijn in de Nederrijn bij Maurik zoveel trekkende palingen gevangen als dit najaar.Is de penibele palingstand zich aan het herstellen?

60.000 dammen en sluizen verhinderen de zwemtocht van de paling

Het Aalbeheerplan uit 2009 werkt niet. Liefst 60.000 sluizen, dammen en andere obstakels hinderen de zwemtocht van de paling door Nederlandse wateren, becijferde Ravon.

De triomfantelijke terugkeer van de zo gewilde trekvis

Het uitzetten van tachtigduizend jonge elften onder de Waalbrug bij Nijmegen vormt het slotstuk van vier jaar internationale samenwerking in de Groen Blauwe Rijn Alliantie. Komt de trekvis terug in de rivier?