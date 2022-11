Gelderland mag voor nu niet op wolf schieten met paintballgeweer

De provincie had bevestigd dat handhavers al met paintballgeweren op pad zijn en dat zij de ontheffing die eerder is verleend zullen gebruiken als zij de wolf treffen, maar de rechtbank staat dit in afwachting van de behandeling van de zaak volgende week niet toe.

Handhavers mogen sinds eind oktober op wolven schieten met de paintballgeweren om hen af te schrikken, legt de rechtbank uit. Hiervoor is door de Gedeputeerde Staten van de provincie een speciale ontheffing verleend. De Faunabescherming heeft hierop de voorzieningenrechter gevraagd om deze ontheffing te schorsen totdat hun bezwaar is bekeken.

Beheer van de wolf niet toegestaan, want er zijn er nog veel te weinig De wolvendiscussie laait hoog op, er gaat bijna geen dag voorbij zonder incident. Daarmee zwelt ook de roep aan om maatregelen en afschot van ‘probleemwolven’. Veehouders maken weinig gebruik van de subsidies voor maatregelen om wolven te weren, blijkt uit een rondgang van Trouw. Wolven afschieten is echter niet aan de orde, zegt natuurminister Van der Wal.

De rechter wijst erop dat een paintballgeweer niet eerder is ingezet tegen wolven en tot ernstige verwondingen bij de dieren kan leiden. “Dit maakt de zaak zo spoedeisend dat de voorzieningenrechter direct een beslissing moest nemen, een zogenoemde ordemaatregel. De ontheffing mag nu niet worden gebruikt en er kan dus niet met paintballgeweren op de wolf geschoten worden.”

Onduidelijk wat schade voor wolf is

De Faunabescherming laat weten blij te zijn met de beslissing van de rechter. “Het schieten op wolven met paintballen is in strijd met alle geldende regels en staat niet in het huidige wolvenplan. Het is totaal onduidelijk wat voor schade de wolf hiervan ondervindt”, aldus een woordvoerder.

De provincie Gelderland laat weten de behandeling van de rechtbank af te wachten, aldus een persvoorlichter in een reactie. Dit besluit geldt totdat de voorzieningenrechter zich verder inhoudelijk over de kwestie kan buigen. Dat gebeurt op 23 november.