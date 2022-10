Gelderland en Noord-Brabant positief over stikstofadvies Remkes. ‘Laten we aan de slag gaan’

“Heel ambitieus”, zegt de Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes. “Een extreme tour de force”, noemt zijn Gelderse collega Peter Drenth het zelfs. De stikstofuitstoot van 500 à 600 piekbelasters wegnemen, is binnen een jaar eigenlijk amper haalbaar. Al is het maar omdat niemand precies weet om welke bedrijven het gaat.

Maar het helpt ook niet, zo benadrukken de twee provinciebestuurders, om een discussie over die krappe planning te gaan voeren. “Het is typisch Nederlands om ook dáár weer een jaar over te gaan dimdammen”, vindt Drenth. “Laten we liever met z’n allen aan de slag gaan. Want de urgentie om snel een aantal stikstofbronnen weg te nemen, onderschrijf ik volledig. Om vergunningen te kunnen verlenen, maar vooral ook voor de natuur.”

Met het wegnemen van piekbelasters zijn beide provincies al bezig. Zo staat er al een uitkoopregeling open voor veehouderijen met een grote stikstofinvloed op de natuur. “Maar bedrijven hebben zich daarvoor slechts mondjesmaat aangemeld”, constateert Ronnes. Dat komt niet doordat er geen interesse is. Maar met een volgende regeling, de ‘woest aantrekkelijke’ van stikstofminister Van der Wal, gaan ondernemers hun knopen tellen. “Die wachten af wat hun mogelijkheden zijn.”

Geen aantrekkelijke regeling

Remkes houdt ook nadrukkelijk de mogelijkheid open dat piekbelasters niet worden uitgekocht, maar hun uitstoot terugbrengen via innovatie of een andere bedrijfsvoering, of kiezen voor verplaatsing naar een plek verder van de natuur. “Naar die opties kijken we nu ook al in ons Gelderse beleid”, benadrukt Drenth. “En dat zullen we blijven doen. Maar we merken dat het vooral ontbreekt aan een eenvoudige en aantrekkelijke opkoopregeling.”

Er staan in Gelderland tientallen bedrijven in de wacht die met een goede regeling zouden willen stoppen. “Die lopen bijvoorbeeld aan tegen het feit dat ze na beëindiging niet op een andere plek een nieuw boerenbedrijf mogen starten.”

Dit ‘beroepsverbod’, zoals boeren het vaak noemen, komt door de voorwaarden die de Europese Commissie stelt. Het kabinet zou zich nog eens extra hard moeten maken voor een beroepsverbodloze regeling, vindt Drenth. “Dat kun je in Europa ook best uitleggen. We willen écht werk maken van onze stikstofdoelen, maar daar hebben we dan wel een aantrekkelijke stoppersregeling voor nodig.”

Iedereen voelt zich gehoord

Hoewel het nog flink knelt rondom de piekbelasters, zitten er voor de provincies vooral veel aanknopingspunten in het rapport van Remkes. Al is het maar omdat iedereen zich weer gehoord voelt – de boeren voorop. Dat biedt een basis om verder te praten. “Hij heeft draagvlak opgehaald, waardoor we nu echt stappen kunnen zetten”, constateert Ronnes.

Daarbij was het kabinetsdoel van 50 procent reductie in 2030 ook voor sommige provincies een pijnpunt. Dat doel blijft overeind, al bouwt Remkes wel twee ‘ijkmomenten’ in. In 2025 en 2028 wordt nog eens onder de loep genomen hoever provincies met hun plannen rondom natuurgebieden op streek zijn. Als er dan lokaal meer tijd nodig is, is dat mogelijk. Mits dat ‘inhoudelijke redenen’ zijn, benadrukte Remkes, ‘en geen politieke’.

Die inhoudelijke redenen zouden zich wat Drenth betreft zomaar eens aan kunnen dienen. “Ik denk dat we zo reëel moeten zijn dat zeven jaar erg kort is", blikt hij vooruit. “Gebiedsprocessen kosten tijd. Er zijn niet genoeg handen voor, gemeenteraden zullen bestemmingsplannen moeten aanpassen. Maar ook hier geldt: we moeten aan de slag. En we zijn al begonnen: in een gebied als het Korenburgerveen bij Winterswijk zien we de eerste resultaten al. De natuur is daar zeker nog niet op orde, maar er komen wél weer soorten terug die er met de huidige stikstofbelasting eigenlijk nog helemaal niet zouden kunnen zijn.”

