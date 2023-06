Geld verdienen met je autobatterij: het kan al

Ik wil al jaren een auto die stroom kan terugleveren aan het net. Maar ja, het is moeilijk en het bestaat nog niet. Dacht ik. Maar Jos Jonker in Warmenhuizen heeft er gewoon één. En zij heeft in april en mei gratis gereden.

Je autobatterij als thuisbatterij gebruiken is de toekomst. Dat weet iedereen in de auto- en energiewereld. Er wordt dan ook druk aan gewerkt. Maar het is een lastige klus en de experimentele laadpalen ervoor gaan richting de 10.000 euro.

Het systeem – Vehicle to Grid, oftewel V2G, geheten – heeft grote voordelen. Een thuisbatterij is kostbaar en heeft een kleine opslagcapaciteit, meestal minder dan 10 kWh. Een auto heeft al gauw een batterij van 50 of 60 kWh. En die batterij is ‘gratis’, die zit in de prijs van de auto. Als je zonnepanelen hebt, kun je de stroom daarvan in de auto opslaan en in huis gebruiken als de zon niet schijnt. Zo profiteer je maximaal van je zonnestroom.

De Nissan Leaf van Jos Jonker staat thuis altijd aan de V2G-oplader gekoppeld en kan dan als thuisbatterij dienst doen. Beeld Vincent Dekker

Eigen stroomhandeltje

Maar ook zonder zonnepanelen is zo’n V2G-batterij interessant. Je kunt de batterij dan laden met goedkope stroom en die stroom terugleveren aan het net als hij duur is. Zo kun je verdienen aan een eigen stroomhandeltje. En de energiewereld is er blij mee, want je neemt stroom af als er (te) veel stroom is, en je levert terug als de stroom schaars is. Als veel autobezitters dat doen, hebben we minder elektriciteitscentrales nodig.

Jos Jonker, duurzaamheidsadviseur in Warmenhuizen, doet sinds 1 januari precies dat: handelen in stroom. Haar Nissan Leaf hangt thuis altijd aan de oplader. Slimme software zorgt ervoor dat de batterij op de juiste uren wordt geladen en ontladen. Door een koppeling met haar elektronische agenda weet de oplader wanneer de auto gebruikt gaat worden en de batterij dus vol moet zijn. “Het is echt heel simpel”, zegt Jos. “De batterij blijft altijd minimaal voor 20 procent geladen, dus voor korte ritjes hoef ik niet eens wat in de agenda te regelen.”

Als de stroomprijs laag is, zoals aangegeven door de zwarte lijn, wordt de autobatterij geladen. De blauwe lijn is wat er al geladen is, de oranje lijn is wat er gepland staat. Om 06.00 uur stijgt de stroomprijs van 15 naar 19,5 cent. De batterij is dan 100 procent geladen. Tussen 08.00 tot 11.00 uur is de prijs het hoogst, eerst zo’n 24,5 en daarna nog een uur 23,5 cent, en wordt er stroom teruggeleverd aan het net. Vanaf 11.00 uur is de stroom weer wat goedkoper, 17 cent of minder, en wordt weer geladen.De groene lijn geeft aan hoeveel CO2 er bij de productie van de netstroom is uitgestoten. Duidelijk is dat als de stroom goedkoop is, de CO2-productie laag is, oftewel er wordt relatief veel duurzame stroom geleverd. Beeld V2G Liberty

In januari kreeg Jonker de auto en de oplader, een Spaanse Wallbox Quasar. Die vertoonde echter kuren en werd in maart door Wallbox vervangen. Sindsdien werkt alles zonder mankeren. “In april en mei kreeg ik geld terug van mijn energiebedrijf. Ik heb dus nul euro betaald voor de stroom die ik voor het rijden met de Leaf heb verbruikt”, stelt Jonker heel tevreden vast.

Invloed van kernramp bij Fukushima

Dat zij gratis kan rijden, heeft Jos te danken aan broer Ard Jonker. Die heeft samen met twee collega’s de gratis (zogeheten open source) software ontwikkeld die alles regelt: V2G Liberty. Ard: “Samen met het bedrijf Seita werk ik eraan dat deze slimme software op den duur overweg kan met alle auto’s, alle opladers en alle energieleveranciers.” Want als V2G een succes moet worden, kun je niet verwachten dat de consument zelf gaat uitzoeken in welke uren stroom goedkoop en duur is. Dat moet allemaal automatisch gaan.

Nu is zijn software alleen nog geschikt voor de Nissan Leaf en de oplader van Wallbox. Dat komt onder meer door de stekker en het systeem daarvan: een Japanse Chademo-stekker. Ard: “Na de kernramp bij Fukushima wilde de Japanse overheid zo snel mogelijk V2G ontwikkelen. De Nissan Leaf, met zijn Chademo-stekker, kon tien jaar geleden al terugleveren. Er waren echter geen opladers die dat ook konden. Twee jaar geleden introduceerde Wallbox er dus een, van 3500 euro, dus al een stuk betaalbaarder. Maar inmiddels is de CCS-stekker zo’n beetje de wereldstandaard. Wallbox en anderen hebben recent V2G-laders voor CCS getoond; die zouden volgend jaar te koop kunnen zijn.”

Voor Jos Jonker is de CCS-kwestie niet interessant. Dankzij haar Leaf, Wallbox en de software van broer Ard kan zij al in stroom handelen en gratis met de auto op pad.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

Lees ook:

De e-auto kan alle kerncentrales vervangen, maar wanneer?

De elektrische auto kan goud waard zijn voor de energietransitie. Door als rijdende, en liever nog stilstaande, batterij te dienen. Dan zou het Nederlandse wagenpark 54 kerncentrales à la Borssele kunnen vervangen.