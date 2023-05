Geen landbouwakkoord, nog weken aan onderhandelingen nodig

Over bijvoorbeeld de financiering van de landschapsdiensten moet nog doorgepraat worden, zegt Adema. Dat geldt ook voor onder meer het perspectief voor jonge boeren en het mestbeleid. “We praten over hele grote thema’s, die ingrijpend zijn voor de landbouwsector. Het gaat echt ergens over.” Adema benadrukt wel dat er “grote stappen” zijn gezet tijdens het urenlange overleg, maar gaf geen verdere toelichting wat die grote stappen inhouden.

Standpunt Hoekstra

Dat er nog geen overeenstemming is over het landbouwakkoord kan ook voor de Haagse politiek grote gevolgen hebben. CDA-leider Wopke Hoekstra kondigde aan opnieuw te willen onderhandelen over de stikstofdeadline: het kabinet wil daar 2030 voor hanteren, maar dat vindt Hoekstra niet te dragen. Maar voordat hij verder wil onderhandelen, moet er voor hem eerst een landbouwakkoord liggen. Hierdoor kan de onduidelijkheid over het stikstofbeleid langer voortduren.

LTO stelde eerder nog een ultimatum dat vorige week maandag afliep. Ondanks dit drukmiddel was de organisatie niet tevreden over de definitieve tekst van het onderhandelingsakkoord. De concepttekst werd afgewezen, omdat er “forse bijsturing” nodig was. Daarop besloten de betrokken partijen woensdag verder te praten. Dat werd een marathonoverleg waar ook premier Mark Rutte nog bij aanschoof.