Geen dreiging van verplichte maatregelen meer voor piekbelaster die toch wil blijven

Het is op zijn minst een opvallend nuanceverschil. Toen natuurminister Christianne van der Wal (VVD) in november haar stikstofaanpak uit de doeken deed, had ze voor een deel van de veeboeren een verontrustende boodschap. Ongeveer 3000 bedrijven zouden als piekbelaster worden bestempeld; zij konden gebruik maken van een ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling. Maar mocht er onverhoopt te weinig interesse zijn, dan zou een deel van de piekbelasters te maken krijgen met ‘verplichtend instrumentarium’. Gedwongen reductiemaatregelen of zelfs sluiting, bijvoorbeeld.

Die concrete dreiging neemt Van der Wal weg, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen van GroenLinks en PvdA. ‘Er hangt geen consequentie vast aan het niet-gebruikmaken van de aanpak piekbelasting’, schrijft de minister nu. ‘Als een ondernemer nu kwalificeert als piekbelaster, is dat geen grondslag om in aanraking te komen met een eventueel toekomstig verplichtend instrumentarium.’

Maatregelen niet van de baan

Daarmee laat het kabinet dus de rechtstreekse koppeling tussen verplichte maatregelen en piekbelasters los. Dat betekent dan weer niet dat verplichte maatregelen ook van de baan zijn. Maar die kunnen dus net zo goed een niet-piekbelaster treffen. In welke gevallen dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Dat blijft waarschijnlijk nog even zo: tegen de tijd dat duidelijk is wat de piekbelastersregeling oplevert, zijn de verkiezingen geweest. En dan kunnen een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet dus weer andere keuzes maken.

Lees ook:

Minister Christianne van der Wal: ‘De balans tussen economie en natuur is verwaarloosd, die moet terug’

De nieuwe stikstofplannen van het kabinet gaan nog verder dan het advies van Johan Remkes, zegt minister Christianne van der Wal. ‘De enige manier om uit de crisis te komen is natuurherstel.’