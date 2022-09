Geef gentech meer ruimte, zeggen wetenschappers. ‘We missen zoveel kansen’

Mais had oorspronkelijk zijn kolf hoger aan de stengel. Maar door decennia van zorgvuldig selecteren, kruisen, voortplanten, weer selecteren, kruisen en voortplanten kwamen er varianten die de kolf lager hadden zitten. Daar kon dit voedzame deel van de plant zwaarder worden. Dat is klassieke veredeling.

Van mais werd ook een gen geleend dat in rijst werd gestopt om een ras te maken dat bètacaroteen bevat; de zogeheten gouden rijst, die kan helpen om het vitamine A-tekort in armere landen te verlichten. Dat is genetische modificatie.

In veel landen maakt de wetgever strikt onderscheid tussen klassieke plantenveredeling en genetische modificatie (GMO), waarbij die laatste aan strenge regels wordt gebonden. Maar dat onderscheid is onhoudbaar geworden. Die wetgeving miskent moderne ontwikkelingen in de biotechnologie, is niet te handhaven en blokkeert duurzame innovatie. Dat betoogt een groep wetenschappers in vakblad Science.

Kom tot één raamwerk

De wetenschappers stellen een alternatief voor: regelgeving die geen onderscheid maakt naar de gebruikte technologie, maar naar het resultaat van plantenveredeling. Het pleidooi is geschreven door een groep Amerikanen en één Europeaan: de Wageningse hoogleraar Ken Giller. Giller maakte deel uit van een commissie van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen, die na consultaties met allerlei betrokken partijen de basis legde voor dit pleidooi.

Dat was zes jaar geleden. In sommige landen is de regelgeving sindsdien enigszins gemoderniseerd, maar op veel plaatsen zit de discussie tussen voor- en tegenstanders van genetische verbetering muurvast. Zeker in Europa. De EU-lidstaten hebben de Europese Commissie gevraagd te kijken naar een modernisering van de wetgeving voor genetische modificatie. Maar in een eerste studie daarvoor, die vorig jaar werd afgerond, is geen weg vooruit te bekennen.

“We missen zoveel kansen”, zegt Giller, specialist in landbouwsystemen voor met name de tropen. “Niet alleen in de verbetering van gewassen, maar denk ook aan de resistentie tegen ziekten. Biotechnologie wordt nu gebruikt om gewassen resistent te maken tegen herbiciden. We doen dus aan genetische verbetering om meer bestrijdingsmiddelen te kunnen spuiten. Dat kan ook anders, door resistentie tegen plantenzieken in te bouwen.”

Huidige wetten achterhaald

Belangrijkste argument van de wetenschappers tegen de huidige wetgeving voor gentech is dat die achterhaald is. Het was ooit mogelijk om onderscheid te maken tussen klassieke veredeling, waarbij middels kruisen en voortplanten nieuwe varianten van een soort worden gemaakt, en genetische modificatie, waarbij gewenste genen van een verwante of vreemde plantensoort kunstmatig worden ingebracht.

Dat is biotechnologie van de vorige eeuw. Inmiddels zijn er technieken waarmee heel precies veranderingen in genen kunnen worden aangebracht, en die veel sneller zijn dan klassieke verdeling en veel verfijnder dan GMO.

Crispr-cas is zo’n techniek. Dat is een soort schaartje waarmee op specifieke plekken in DNA kan geworden geknipt. Een schaartje dat niet door de mens is gemaakt, maar door de natuur; het werd ontdekt bij bacteriën die het gebruiken om bacteriofagen, een soort virussen, onschadelijk te maken. De mens is dat instrument van bacteriën gaan gebruiken, zoals hij ooit een veer van de gans nam om te schrijven.

Om de risico’s van genetisch veranderde planten voor gezondheid en milieu in te schatten, heeft het geen enkele zin meer om te kijken naar de gebruikte techniek. Sterker: je kunt aan nieuwe variant vaak niet eens meer zien hóe hij genetisch veranderd is.

Iedere techniek heeft risico’s

Deze groep wetenschappers pleit er niet voor om de GMO-regelgeving dan maar af te schaffen en alles toe te laten. Het blijft nodig om van nieuwe plantenrassen de risico’s te beoordelen, zeggen ze, maar daar is een andere methode voor nodig. Want íedere techniek heeft risico’s, ook de klassieke plantenveredeling.

Een nieuwe methode voor het beoordelen van die risico’s wordt nu mogelijk. De biotechnologie is de afgelopen decennia heel veel wijzer geworden, niet alleen over de genetische code van een organisme, maar ook over de systemen die genen aan of uit zetten, de systemen die genetische code vertalen in eiwitten, de stofwisselingsprocessen die deze eiwitten in gang zetten, et cetera.

Het is nu mogelijk om niet alleen te kijken naar een genetische verandering, maar naar het hele plaatje van een nieuwe eigenschap van een plant – en die te vergelijken met de eigenschappen van vertrouwde rassen van die plant. In de regelgeving die de groep wetenschappers voor ogen staat levert dat een soort ‘zeef’ op, die veilige verbeteringen scheidt van verbeteringen die om een extra risicobeoordeling vragen. Dat is technisch te doen én financieel, zeggen ze: het kan voor enkele duizenden dollars per nieuw plantenras.

Giller hoopt dat hiermee ook in Europa de discussie kan worden vlotgetrokken: “Europa speelt een belangrijke rol, ook in het denken in armere landen over gentech. We hebben technieken als Crispr hard nodig om productievere landbouwsystemen te ontwikkelen en minder afhankelijk te worden van bestrijdingsmiddelen.”

