‘Gedurfde uitspraak’ rechter over spuitverbod legt zwakte milieuvergunningen bloot

Een verrassende doorbraak, zeggen experts over het spuitverbod voor een lelieveld bij het Drentse Boterveen. Omwonenden hadden een kort geding aangespannen, de rechtbank Noord-Nederland gaf ze vorige week gelijk en stelt hun gezondheid boven de economische winsten van de teler. Terwijl de lelieteler zich wel aan de wet houdt en werkt met toegestane bestrijdingsmiddelen.

“Tot nu toe werd altijd formeel geredeneerd: de procedures kloppen, dus het zou moeten kunnen”, zegt Ad Ragas, hoogleraar humane en ecologische risicobeoordeling van chemische stoffen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “Daar wordt nu opeens van afgeweken. Het verrast, maar deze uitspraak komt niet uit de lucht vallen. Er zijn zoveel zorgelijke indicaties dat het niet goed gaat met het grootverbruik van pesticiden, de gevolgen voor de weidevogels, de bijen, de gezondheid van mensen. Die moeten een keer consequenties hebben.”

Ragas zegt daarom ‘al jaren te roepen’ dat de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen strenger moeten zijn. “Het duurt echter heel lang voordat nieuwe inzichten door de formele molen zijn. Intussen is er een grijs gebied, waarin de rechter nu het voorzorgsbeginsel heeft toegepast.”

Bewijslast omgedraaid

Dat is ‘uitgesproken gedurfd’, stelt Bas Bloem, hoogleraar neurologie in het Radboudumc. Bloem doet onder meer onderzoek naar het verband tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson. “Die relatie staat onomstotelijk vast”, zegt Bloem die er het boek De parkinsonpandemie over schreef. “Parkinson is de snelst groeiende ziekte in de wereld. Het verband met toxische stoffen is duidelijk. De rechter draait de bewijslast daarom nu om: eerst moet duidelijk zijn dat het gebruik van specifieke pesticiden veilig is.”

Ook de Europese Voedsel- en Warenautoriteit EFSA erkent dat, constateert Bloem, die met allerlei organisaties, van de industrie tot landbouwclubs, in gesprek is. “Ons toelatingsbeleid geeft onvoldoende inzicht of pesticiden veilig zijn als het gaat om het risico op parkinson, heeft de EFSA gezegd.” Intussen is allerlei onderzoek in gang gezet, onder andere door Wageningen Universiteit, waar de rechter ook naar verwijst in de uitspraak. “Er worden nu wel goede stappen gezet. Ik wil niet alleen maar mopperen en klagen.”

Dat het huidige systeem van vergunningen en regels de gezondheid onvoldoende beschermt, komt volgens Bloem deels door de werkwijze van autoriteiten als de EFSA. “De methode van testen is niet goed. Middelen worden getest op jonge muizen. Die worden kortdurend blootgesteld aan pesticiden; vervolgens kijken onderzoekers naar klinische verschijnselen. Die criteria kloppen niet, dat ziet de EFSA inmiddels ook. Je moet het langduriger testen, op oudere muizen, en niet alleen naar uiterlijke verschijnselen kijken, maar tellen hoeveel relevante zenuwcellen er kapot gaan. Dan krijg je veel nauwkeuriger inzichten in de mogelijke toxiciteit.”

Cocktails van middelen

Een tweede probleem is dat ieder middel apart wordt gekeurd. Telers gebruiken echter cocktails van middelen en gif kan grote afstanden afleggen. Die stapeling van giftige stoffen kan veel ernstiger effecten op de natuur en de gezondheid hebben dan één los middel, zo wordt steeds duidelijker. De industrie heeft in de vergunningverlening daarnaast een te grote vinger in de pap, ziet Bloem. “Het is ‘wij van wc-eend keuren wc-eend’. Bayer bijvoorbeeld zegt dat glyfosaat veilig is, maar ze doen het onderzoek zelf. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat de industrie onwelgevallige resultaten weglaat.”

Bloem wil de telers die de – legale – stoffen spuiten niets verwijten. “Zij zijn zelf het grootste slachtoffer, gevolgd door de omwonenden, en daarna wij allemaal, omdat gif in de hele voedselketen terechtkomt.” De Tweede Kamer heeft vorige week een motie van Tjeerd de Groot (D66) aangenomen, om te bezien of parkinson als beroepsziekte te erkennen is bij boeren en tuinders. In Frankrijk is dat al het geval. Minister Adema van landbouw ontraadde de motie, omdat hij meer onderzoek wil afwachten.

Ook Ragas legt de bal niet bij de boer neer. “Voor de lelieteler is het een drama. Die moet erop kunnen vertrouwen dat de regelgeving goed is. Dat ligt anders voor bedrijven als Tata, die zo groot zijn dat ze zelf kunnen investeren in schonere productie en ook die verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Rondom de industrie in Nederland speelt dezelfde discussie als met het spuiten van landbouwgif. De gezondheid van omwonenden is, ondanks het hele systeem van vergunningen en regels, onvoldoende beschermd, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onlangs. Overheid en bedrijven verschuilen zich te makkelijk achter dat systeem en wat ‘economisch redelijk’ is. Reden voor actiegroep MOB om nu een rechtszaak tegen Tata Steel aan te spannen, om tijdige renovatie van een vuile installatie af te dwingen.

Lees ook:

Ruimhartige toelating van landbouwgif bedreigt het waterleven, waarschuwen milieuorganisaties

Er zit veel landbouwgif in het oppervlaktewater. Er is te weinig rekening gehouden met de Kaderrichtlijn Water, zeggen milieuorganisaties. Ze eisen een verbod op drie stoffen.

Timmermans’ halvering van gebruik pesticiden in 2030 staat ineens op de tocht

De beoogde halvering van het pesticidengebruik in Europa in 2030 is plots onzeker. Milieuorganisaties en wetenschappers vrezen dat van uitstel afstel komt.