Gashandelaren slaan grote hoeveelheden gas op in lege gasvelden in Oekraïne

Ter voorbereiding op een mogelijk koude winter zijn de gasopslagen in Europa goed gevuld. Gemiddeld zit de ‘tank’ voor 90 procent vol en daarmee lopen de EU-lidstaten voor op schema. De Europese Commissie schrijft voor dat landen dit niveau pas op 1 november hoeven te bereiken, als het stookseizoen begint.

Door de zachte winter vorig jaar, de volle gasopslag en de geslaagde inspanningen om de aanvoerroutes te verleggen, daalde de gasprijs in Europa sterk. Vorig jaar rond deze tijd moesten handelaren op de groothandelsmarkt nog ruim 225 euro neerleggen per megawattuur, en piekte het tarief niet veel later op 339 euro. Nu is dat ongeveer 36 euro, een tientje meer dan voor ‘corona’.

Om te profiteren van de huidige lage prijzen, zoeken gashandelaren naar extra opslagcapaciteit. Termijncontracten, waarin handelaren afspreken dat het gas in januari geleverd wordt, kosten nu ongeveer 56 euro. Wie nu slim inkoopt, kan in januari mogelijk een ‘winst’ van 20 euro per megawattuur inboeken. Mits handelaren voldoende opslagruimte vinden.

Oekraïne helpt hen daar graag bij. De twee overheidsbedrijven die erover gaan hebben zich maximaal ingespannen om het gasnetwerk en de ondergrondse opslag aantrekkelijk te maken voor westerse bedrijven. Ze bieden belastingvoordelen: niet-Oekraïense bedrijven die gas willen opslaan in Oekraïne hoeven geen importheffing te betalen, en de eerste drie jaar staan alle belastingen op nul. Wel moeten ze een niet nader genoemd tarief betalen voor de gasopslag.

Gasvelden zijn veilig in West-Oekraïne

Het transportbedrijf, Ukrainian GTS, stelt te beschikken over een uitgebreid netwerk aan gaspijpleidingen waardoor er wel honderd routes richting EU-landen mogelijk zijn. Zelfs als één of twee bommen van Poetin een paar gasbuizen beschadigen, komt de leveringszekerheid niet in gevaar. Ukrtransgaz, verantwoordelijk voor de gasopslag, zegt dat ondergrondse gasopslag in West-Oekraïne veilig is. De lege gasvelden die ervoor gebruikt worden liggen ver van het front, op twee kilometer diepte en ze ‘worden beschermd door het natuurlijke landschap’.

Handelaren vinden het aanbod van Oekraïne aantrekkelijk. Afgelopen maand stroomde bijna 600 miljoen kuub vanuit EU-landen en Moldavië de ondergrondse gasopslag in. Een derde kwam via Hongarije, Slowakije en Polen tekenden elk voor een vijfde, en Moldavië voor een kwart. Het gas zou afkomstig zijn uit de VS, Nigeria, Noorwegen, en het Verenigd Koninkrijk. Mogelijk bereikte een klein beetje Russisch gas Oekraïne via Slowakije.

In totaal biedt Oekraïne 10 miljard kuub aan opslagcapaciteit aan. EU-landen beschikken daardoor over 10 procent extra opslagruimte. Voor Oekraïne is het eveneens aantrekkelijk. Het land ‘verknoopt’ zich via het energienetwerk nog iets meer met de EU en het ‘heeft nu meer gas achter de hand in geval van nood’, zegt hoogleraar energie economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen.

Trafigura, Vitol en Shell

Zou Oekraïne het gas kunnen confisqueren als het zelf te weinig heeft om de bevolking warm te houden of de industrie te laten draaien? Mulder acht die kans niet groot. “Zoiets schaadt het vertrouwen waardoor bedrijven de Oekraïense opslag in de toekomst misschien niet meer gebruiken. Bovendien wil het land zich bij de EU aansluiten en binnen de EU mag je zo’n stap niet zetten. Vrij vervoer van goederen is heel belangrijk.”

Zeker duizend bedrijven uit 29 landen hebben vertrouwen in de deal, meldt Ukrtransgaz. Zij hebben opslagruimte ingekocht. Volgens de Amerikaanse krant Wall Street Journal gaat het in elk geval om Trafigura, Vitol en Shell. In het artikel spreken analisten de verwachting uit dat de Oekraïense gasvelden voor een derde worden gevuld. Als die voorspelling uitkomt, maken de handelaren mogelijk 340 miljoen winst.

EU-landen beschikken gezamenlijk over ongeveer 100 miljard kubieke meter aan ondergrondse gasopslag, iets meer dan een kwart van het verbruik in 2022. Driekwart van de opslagcapaciteit bevindt zich in Duitsland, Italië, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk. Slechts een van die landen heeft de opslag nog niet voor 90 procent gevuld en dat is Frankrijk, al is het er dichtbij.

