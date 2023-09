Gas opbergen onder de Noordzee is wel even iets anders dan gas oppompen

CO 2 -opslag onder de Noordzeebodem kan veilig, zeggen deskundigen. Wel zijn er tal van risico’s om rekening mee te houden.

De Rotterdamse industrie kan CO 2 gaan opbergen onder de Noordzeebodem. Het project Porthos mag namelijk doorgaan van de rechter, en binnen twee maanden wordt het definitieve besluit verwacht om te gaan investeren. Vanaf 2026 moet er dan jaarlijks 2,5 megaton CO 2 , afkomstig van de Rotterdamse industrie, drie kilometer onder de Noordzee worden gestopt. Dit moet helpen om de opwarming van de aarde af te remmen. Want een broeikasgas diep onder grond, zit niet in de lucht.

Gaat dat werken? Projecten die wereldwijd CO 2 afvangen en opbergen, doen niet altijd wat ze beloven. Het kan goed gaan, zoals in Noorwegen, en het kan fout gaan. In Australië lukte het gedurende enkele jaren niet om de CO 2 -opslag op gang te krijgen bij het gaswinningsproject Gorgon, een joint venture van de oliebedrijven ExxonMobil, Shell en Chevron. De eerste vijf jaar is de helft minder CO 2 opgeslagen dan was beloofd.

In Algerije was BP betrokken bij het In Salah-project. Van 2004 tot 2011 is er CO 2 opgeslagen in een leeg gasveld. Het project is afgebroken vanwege zorgen over een mogelijk lek, waardoor het broeikasgas zou kunnen ontsnappen.

Een broeikasgas-ramp in de VS

In Californië in de VS ontstond daadwerkelijk een grote lekkage bij een gasopslag. In 2015 ontsnapte gedurende 111 dagen een enorme hoeveelheid aardgas bij de Aliso Canyon. Deze gebeurtenis wordt in de VS de grootste door mensen veroorzaakte broeikasgas-ramp uit de geschiedenis genoemd. Hier ging het niet om CCS, oftewel carbon capture and storage , het afvangen en opslaan van CO 2 . Maar wel ging het om de opslag van een gas diep onder de grond, in een voormalig olieveld, en de techniek is vergelijkbaar.

De gasopslag van de Southern California Gas Company waar een groot aardgaslek was in 2015 / 2016. Beeld EPA

“Bij elk CCS-project zal er altijd een risico op dergelijke rampen bestaan”, schrijft gasdeskundige Bruce Robertson van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) in een rapport met deze voorbeelden. Vaak worden de vooraf gestelde doelen niet gehaald, zegt hij over de technologie. “Is CCS een oplossing voor onze klimaatproblemen? Ik zou zeggen van niet”, zei Robertson. Het is veel makkelijker om iets uit de grond te halen, dan het erin te stoppen, waarschuwt IEEFA.

De olie-industrie gebruikte CO 2 om meer olie te winnen

Het injecteren van CO 2 onder de grond is lang geleden begonnen in de olie-industrie. Door het gas toe te voegen kon de olie gemakkelijker worden opgepompt. Nog altijd wordt dit gedaan. CO 2 begon dus vanuit een economisch belang. Inmiddels is daar het klimaatprobleem bijgekomen. De Nederlandse overheid wil met behulp van CO 2 -opslag de emissies in de industrie reduceren.

Robertson vindt dat je het geld beter in klimaatoplossingen kunt steken die sowieso werken, zoals elektrisch rijden en zonne- en windenergie. Andere critici, zoals Greenpeace, vrezen dat de wereld door deze technologie langer vast blijft zitten aan fossiele brandstoffen. Olieraffinaderijen kunnen doordraaien dankzij CO 2 -opslag, en zo blijven we benzine en diesel produceren en verbranden.

Porthos, een project van onder meer Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie, heeft vier klanten, namelijk de raffinaderijen van Shell en ExxonMobil en twee waterstofproducenten. Met dit project wordt van grijze waterstof, gemaakt van fossiele grondstoffen, blauwe waterstof gemaakt, met een lage CO 2 -voetafdruk.

Elk project in de wereld is anders

Kan het veilig? TNO zegt van wel. Deze kennisorganisatie helpt bedrijven met de technologie die nodig is voor het afvangen en opslaan van CO 2 . “CO 2 -opslag is veilig mogelijk in lege gasvelden onder de Noordzee. Zo krijgen olie- en gasinstallaties daar een tweede leven”, zegt de organisatie op de website. Dat betekent niet dat er geen risico’s zijn.

“Elk CCS-project in de wereld is anders en heeft heeft zijn eigen technische uitdagingen”, zegt René Peters, gasdeskundige van TNO. Voor Porthos wordt het gasveld van Taqa gebruikt, een bedrijf uit Abu Dhabi, twintig kilometer uit de kust. TNO was betrokken bij onderzoek naar dit gasveld toen het plan bestond om CO 2 af te vangen bij een Rotterdamse kolencentrale. Dat plan werd afgeblazen. Maar de opgedane kennis ligt er nog.

De CO 2 kan via twee routes gaan lekken

De CO 2 moet eeuwenlang worden opgeslagen. Wat is het risico dat de opslag gaat lekken? “Er zijn twee manieren waarop een gasopslag kan lekken”, zegt Peters. “Dat kan door de grond via het gesteente, of via de put. Boven het gasveld dat Porthos gebruikt ligt een afsluitende kleilaag waar geen aardgas en ook geen CO 2 doorheen kan. Een lek via de grond is zeer onwaarschijnlijk.”

Een groter risico is een lek langs de put waardoor het gas gewonnen is en waardoor de CO 2 wordt geïnjecteerd, zegt Peters. “Het geboorde gat door die kleilaag is de enige mogelijke ontsnappingsweg voor het gas. In die put komt een stalen buis, drie kilometer de diepte in, en eromheen komt cement. Belangrijk is dat die cementlaag goed afdicht. Bij controles zijn geen problemen ontdekt.”

In de put moet een nieuwe stalen buis worden gezet. Peters: “Roestvrij staal, want bij CO 2 is corrosie een risico. Daarom moet het gas ook zo droog mogelijk worden aangevoerd. Als er water meekomt met het gas kan de buis gaan roesten.” Roest was een van de oorzaken van het methaanlek in Californië, in combinatie met menselijke fouten, zoals gebrekkige controles.

De druk mag niet te hoog worden

Gas opbergen is wel even iets anders dan gas oppompen. “Als je begint met injecteren is de druk in de opslag laag, want het gasveld is vrijwel leeg. Naarmate het veld langzaam vol raakt, neemt de druk toe, en dat betekent dat je met een hogere druk moet injecteren. CO 2 gaat zich als gas onder hoge druk anders gedragen, het gaat op een vloeistof lijken. Het is een bijzonder goedje, CO 2 . Dat maakt het project wel uitdagend. Technisch kunnen we dat wel regelen. Maar het vereist extra aandacht”, zegt Peters.

Er zit een grens aan hoeveel CO 2 je kunt opslaan. De druk in het reservoir mag nooit groter worden dan voordat de gaswinning begon, staat in de milieu-effectrapportage. Dat is in het belang van een veilige, permanente opslag.

Een heel kleine kans op een aardbeving

Doordat de druk hoe dan ook verandert door de opslag, is er een heel kleine kans op een aardbeving. “Mocht er toch een beving komen, dan blijft deze onder schaalniveau 4 op de schaal van Richter. Zo’n beving op zee zal amper voelbaar zijn aan de kust en geen vloedgolf veroorzaken. Het berekende risico op een aardbeving is vergelijkbaar met de mate waarin dat voor veel gaswinningen op de Noordzee geldt”, aldus het rapport.

Ook bij het afsluiten van de put na 15 jaar CO 2 -opslag speelt de hoge druk een rol. Peters: “Bij Porthos zet je die afdichtende plug niet op een leeg veld maar op een veld onder druk.” In de VS werden aardgasbronnen een eeuw geleden nog weleens gedicht door een boomstam in de pijp te slaan, en dan zand erover, vertelt Peters. Nu is het verplicht om de put af te sluiten door er cement in te storten. Bij Porthos is dat een dertig meter dikke laag.

Daarna moet de opslag nog geruime tijd in de gaten worden gehouden. Het Staatstoezicht op de Mijnen controleert die monitoring. Nadat de put en het platform zijn verwijderd, is controle niet meer mogelijk. Als de CO 2 op de lange termijn onverhoopt gaat weglekken, is dat een zaak voor de overheid. De belastingbetaler draait dan op voor de kosten, niet de bedrijven die van hun CO 2 afwillen.

Een verstikkende wolk

De milieu-effectrapportage (Mer) van Porthos beschrijft een aantal risico’s die vooral met lekken te maken hebben. Weglekkende CO 2 kan als een laaghangende wolk blijven hangen. “CO 2 is zwaarder dan lucht, waardoor het niet zomaar in de lucht verdwijnt. Het heeft de neiging om als een verstikkende deken rond het lekpunt te blijven liggen”, zegt Peters. De mogelijke oorzaken van een lek zijn divers, in theorie variërend van een aardbeving, corrosie, tot plotselinge uitval van een onderdeel in de CCS-keten, meldt de Mer.

In het havengebied passeert de geplande pijpleiding de plaats Rozenburg, op 125 meter afstand. Dit dorp ligt wat lager dan de directe omgeving en inwoners maakten zich zorgen dat de CO 2 zich in die kom zou verzamelen. De leiding krijgt bij Rozenburg daarom extra afsluiters, voor geval van nood. De Veiligheidsregio moet zich voorbereiden op een CO 2 -calamiteit. In het uiterste geval behoort ontruiming van een gebied tot de mogelijkheden. De leiding moet continu gemonitord worden om te weten waar zwakke plekken ontstaan.

Bescherm de pijpleiding tegen de scheepvaart

Op de Maasvlakte brengt een compressor het gas op druk en door een pijpleiding gaat het naar het voormalige gasveld. Op dat hele traject, van bedrijf naar opslag, kunnen in theorie lekkages ontstaan, zegt Peters. “Een pijpleiding kan bijvoorbeeld beschadigd worden door een schip, als het anker de leiding wegtrekt. Om dit te voorkomen worden de pijpleidingen ingegraven in de zeebodem. Stel dat de CO 2 zou lekken, offshore, dan is dat vrij snel te detecteren dankzij de gasbellen die boven komen. Dan kun je de druk in het systeem afbouwen en de lekkage stoppen.”

Ook als de druk opeens wegvalt, kan CO 2 zich eigenaardig gedragen. “CO 2 kan dan overgaan naar een andere fase. Dan wordt het gas opeens een vaste stof, en heb je een blok CO 2 in je pijpleiding. Hoe je dat weer oplost? De sterk afgekoelde CO 2 warmt wel weer op en krijgt dan weer de gasvorm. Ook is het mogelijk om een pijp elektrisch te verwarmen. Maar je moet dus behoedzaam te werk gaan, als je het systeem wil stilleggen.”

Sabotage aan de Nord Stream-gasleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Grote hoeveelheden aardgas komen naar boven. Beeld AFP

Hackers en terroristen

Veel gasplatforms op de Noordzee worden op afstand aangestuurd, via een glasvezelkabel. Cybersecurity is daarom ook een thema - je wilt niet dat hackers de controle overnemen. “Ook kan er aanval komen op een pijpleiding”, zegt Peters. “Zeg nooit nooit. Nord Stream (de zeegasleiding tussen Rusland en Duitsland, red.) is ook ontploft. Al zie ik niet snel een land een aanval plannen op een CO 2 -buis.”

Voor Porthos gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen als in de olie- en gasindustrie om lekkage of andere mogelijke problemen te voorkomen. Peters: “Elk project kent risico’s. Porthos heeft net weer andere technische uitdagingen dan de projecten in Algerije, Amerika of Australië. Maar omdat de risico’s zijn geïdentificeerd, kunnen we die zo klein mogelijk maken.”

