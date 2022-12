Gaat 15 procent biologische landbouw in 2030 lukken?

“Dit is historisch”, zegt Michaël Wilde. De directeur van Bionext, de organisatie van de biologische sector, spreekt over het plan van minister Piet Adema (landbouw) om het deel van de landbouwgrond dat biologisch wordt gebruikt te vergroten van 4 procent in 2021 naar 15 procent in 2030.

Bert van Ruitenbeek van het biologisch-dynamische keurmerk Demeter is minder euforisch. “Het is voor het eerst dat een minister deze grote stap wil zetten en er staan veel waardevolle dingen in het plan. Maar als Adema wil slagen, moet hij concreter worden.”

Het plan van de minister volgt de Europese Farm to Fork-strategie. Die gaat uit van 25 procent biologische landbouw in 2030. In Europa staat het gemiddelde nu op 8 procent. In Nederland was er de afgelopen jaren een heel lichte groei. Adema wil versnellen, op den duur naar 25 procent, maar hij kiest 15 procent in 2030 als tussenstation. ‘De richting is er’, schrijft hij. ‘Dit actieplan is een eerste stap.’

Koplopers van de duurzame landbouwtransitie

Het doel volgens Adema: “Biologische boeren verdienen erkenning voor de stap om over te schakelen op biologische productie. Zij behoren tot de koplopers van de duurzame landbouwtransitie, want biologische voedselproductie helpt ons bij veel van onze uitdagingen – zoals klimaat, natuur, dierenwelzijn, water, bodem en gezondheid. Ik hoop dat hun voorbeeld anderen inspireert om deze stap ook te zetten.”

Beeld Trouw

Het kabinet hoopt in het voorjaar met boerenorganisaties, supermarkten en agrarische concerns een akkoord te sluiten over de toekomst van de landbouw. Adema wil dat het biologisch boeren daarbij een belangrijke plaats krijgt en dat supermarkten en voedselproducenten helpen bij de ontwikkeling van deze tak van de landbouw.

Adema trekt de komende twee jaar 26 miljoen euro uit om biologische landbouw te stimuleren. Hij wil investeren in onderzoek naar biologisch produceren en meer reclame maken voor biologisch eten zodat de verkoop stijgt en biologische boeren meer kunnen verkopen. Over een lager btw-tarief voor duurzame producten wil hij eerst overleg in Brussel.

Het plan is te vaag

Is dat genoeg om de biologische landbouw flink te laten groeien? Bert van Ruitenbeek vindt het plan te vaag. Er is een deltaplan nodig voor het veranderen van de landbouw, zegt hij, met bijvoorbeeld het uitfaseren van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en een verplichting om alleen met dieren te werken als er ook genoeg landbouwgrond bij de boerderij hoort.

“Dan gaan boeren vanzelf de biologische richting op. Boeren willen wel, maar ze hebben de zekerheid nodig dat de regels over een aantal jaren niet opnieuw veranderen.”

Hij meent dat de minister meer haast moet maken bij het verkleinen of opheffen van prijsverschillen, bijvoorbeeld door geen btw meer te heffen op biologische producten die daardoor goedkoper worden. Of door juist een heffing in te voeren op producten die niet duurzaam zijn.

Michaël Wilde ziet het plan juist als een kentering. “De landbouw gaat de komende jaren veranderen. De kaarten worden opnieuw geschud. Biologische boeren worden benoemd als koplopers en dat is een prima begin.

Natuurlijk zou het goed zijn om de btw op biologische producten fiks te verlagen, maar die deur is niet dicht. Daar gaan we verder over praten. Alleen al die discussie vind ik nuttig. Dan wordt duidelijk dat het prijsverschil veel minder groot is dan vaak wordt gedacht.”

Ook over de medewerking van supermarkten is Wilde optimistisch. Het zou goed zijn om af te spreken dat zij van bepaalde producten alleen nog maar de bio-variant in het schap zetten, zegt hij. “Plus doet dat al. Daar is alleen nog maar bio-melk te koop. Dat kan ook bij andere supermarkten en bij andere producten, zoals kaas of courgette.”

