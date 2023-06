Frustratie bij Brabantse steden over mislukken landbouwakkoord en provinciecoalitie

Geen nieuwe coalitie die met verlossende maatregelen Brabant weer van het stikstofslot kon halen. En óók geen landbouwakkoord dat op nationaal niveau enige verlichting zou kunnen bieden. De zeven grootste gemeenten van Brabant hebben grote zorgen over de voortgang van hun woningbouwplannen. ‘Door het gebrek aan perspectief op een daadkrachtig provinciebestuur is er stagnatie. En wij vrezen dat dit nog maar het begin is’, schrijven zij in een brief aan Provinciale Staten.

De formatie van een nieuwe coalitie in Brabant verliep aanvankelijk vlot. BBB, VVD, GroenLinks en PvdA leken vorige week zelfs tot een akkoord te gaan komen. BBB kon te elfder ure echter niet instemmen met de afspraken over het Brabantse stikstof- en veehouderijbeleid. Een nieuw provinciebestuur zal nu al snel tot na de zomer op zich laten wachten, zo is de vrees van de gemeenten Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Helmond, Oss en Roosendaal.

Steeds verder in het slop

Woningbouwplannen zullen steeds verder in het slop raken, vrezen zij. Zeker omdat Brabant eerder dit jaar hard op de rem trapte bij het verlenen van vergunningen. De Brabantse natuur was er volgens nieuwe analyses zo slecht aan toe dat er nu eigenlijk maar weinig kan. Die stilstand kan niet te lang duren, benadrukken de gemeenten. ‘Deze onzekerheid is desastreus voor woningzoekenden, de bouwsector, en daarmee de vooruitgang en koploperspositie van Brabant op tal van terreinen.’

Ze wijzen onder meer op een groot bouwplan in Den Bosch. Dat ligt stil ‘in afwachting van – laten we het zo maar noemen – witte rook uit het provinciehuis’. De gemeenten vrezen bovendien dat ook investeringen aan het elektriciteitsnet in de knel komen. ‘Onze grote zorg is dat er een nieuwe realiteit ontstaat waarbij iedereen denkt: ‘dat is nu eenmaal zo’. Zo ver willen wij het niet laten komen.’

Debat over formatie

Provinciale Staten bespreken vrijdag hoe het nu verder moet. BBB gaf aan verder te willen praten met andere partijen, maar een werkbare meerderheid lijkt daarbij lastig te vinden. Het is daarom ook mogelijk dat de VVD als tweede partij de regie zal nemen.

Stikstof is in Brabant een nóg wat heter hangijzer dan in veel andere provincies. De provincie kwam al in 2017, nog voor de stikstofcrisis losbarstte, met vergaande stikstofmaatregelen voor boeren. Zij moesten oude stallen voor 2022 vervangen door nieuwe, emissiearme systemen. Het leidde meermaals tot hevige protesten, een coalitiebreuk, een mislukt experiment met Forum voor Democratie en alles bij elkaar tweeënhalf jaar uitstel.

De beruchte ‘stallendeadline’ staat nu op 1 juli 2024. Maar intussen liggen die verplichte emissiearme stallen óók steeds meer onder vuur. Ze werken vaak lang niet zo goed als proefmetingen beloven. Paradoxaal genoeg neemt Brabant daarom, net als een aantal andere provincies, voorlopig geen nieuwe vergunningaanvragen voor dit soort stallen in behandeling.

Toch is de deadline nog steeds van kracht, en was de aanvankelijk beoogde coalitie niet van plan een streep door de maatregel te halen: de snelle stikstofwinst is hard nodig voor de natuur én om Brabant van het slot te krijgen, zo is de overtuiging bij VVD, GroenLinks en PvdA. Maar BBB kon zich uiteindelijk niet met het stallenbeleid verenigen. Zoals het CDA in de vorige statenperiode óók al meermaals overkwam.

Lees ook:

BBB verzilvert niet alle verkiezingswinst: vooral coalities met PvdA en GroenLinks blijken struikelblok

BBB drukt haar stempel op de coalitieakkoorden in de provincies, maar de onderhandelingen met GroenLinks en PvdA verlopen moeizaam. In Noord-Brabant ging het mis.