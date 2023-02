FrieslandCampina wil het liever niet, maar heeft scenario klaar voor krimp veestapel

Een significante krimp van de veestapel in Nederland is een van de scenario’s waarmee zuivelbedrijf FrieslandCampina rekening houdt. “Dan zullen we een nieuwe balans moeten zoeken”, zei directeur Hein Schumacher dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

Schumacher suggereert dat het bedrijf bij een fikse daling van de hoeveelheid koeien in Nederland activiteiten in het buitenland zal uitbreiden. Het bedrijf is al actief in Duitsland en België en in onder meer Nigeria, Pakistan, Maleisië en Indonesië. “We zullen aan de vraag van klanten in de wereld naar zuivel voldoen”, stelt de directeur, die eind april vertrekt bij FrieslandCampina om de hoogste bestuurder te worden op het hoofdkantoor van Unilever in Londen.

Hoop op technische innovaties

Het krimpen van de veestapel is een maatregel om de uitstoot van stikstof te beperken. Dit om te voldoen aan de ook door Nederland ondertekende Europese richtlijn voor bescherming van de natuur. Voor FrieslandCampina is zo’n verkleinde veestapel een zwart toekomstbeeld. Het bedrijf heeft baat bij de aanvoer van veel melk en meent dat technische innovaties de stikstofimpact van de zuivelproductie kunnen verminderen. De onderneming experimenteert bijvoorbeeld samen met boeren met een machine, de zogeheten Lely Sphere, die vaste koeienmest en urine enigszins scheidt waardoor de emissies kunnen dalen.

De aanvoer van melk bij de coöperatie daalt overigens al jaren. Vijf jaar geleden kwam er nog 11 miljard kilo binnen en vorig jaar zakte de aanlevering van melk naar 9,5 miljard kilo. De omzet bij het bedrijf groeide toch met 22 procent naar 14 miljard euro en de winst steeg met 70 procent naar 292 miljoen euro. Inflatie is veruit de belangrijkste verklaring voor deze fikse stijgingen.

Draai naar plantaardig eten

Schumacher stelt dat een significante reductie van de veestapel banen gaat kosten. Overigens presenteerden de Wageningen Universiteit en boerenorganisatie ZLTO maandag een plan dat 50.000 nieuwe banen zou kunnen opleveren. Bij dat ‘masterplan’ voor verandering van de landbouw is ook FrieslandCampina betrokken. Het idee achter het plan is om minder vlees en zuivel te eten en meer producten die zijn gemaakt van erwten en bonen.

De zuivelcoöperatie FrieslandCampina maakt de draai naar plantaardig eten en drinken al voorzichtig. Vorige week kwamen de havermelk en sojamelk van het merk Campina op de markt. De haverdrink van Friesche Vlag en de vleesvervangers van Valess waren er al. Schumacher ziet dat zo: “Melk en havermelk van Campina bestaan naast elkaar. Mensen willen het allebei: ‘s ochtends bij het ontbijt kwark met muesli en daarna koffie met havermelk.”

