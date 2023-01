FrieslandCampina op de vingers getikt om ‘misleidende’ reclame

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina moet geen reclame meer maken die de indruk wekt dat haar melkproducten goed zijn voor het milieu. Dat zegt de Reclame Code Commissie (RCC) is zijn uitspraak over een paginagrote reclame voor Sterke Start-yoghurt.

Op de pagina, die op 24 juni 2022 eenmalig in de NRC verscheen, staat naast een grote yoghurtbeker een boer met een koe afgebeeld, in een weide in de vorm van Nederland, met daarin margrieten, een atalanta-vlinder en een grutto. Over deze reclame is een klacht ingediend bij de commissie.

Met deze afbeeldingen suggereert de advertentie dat de yoghurt is gemaakt van melk van melkveehouderijen met een bedrijfsvoering die gunstig is voor weidevogels, insecten en bloemen, stelt de klager, die de RCC uit privacy-overwegingen anoniem houdt in haar uitspraak. Vooral de iconische grutto zit de klager dwars.

Melk als natuurlijk product

Veel consumenten weten dat de biodiversiteit en de stand van de weidevogels in Nederland mede is afgenomen door de intensieve veehouderij, stelt de klager. En veruit de meeste deelnemende boeren in FrieslandCampina werken intensief; de yoghurt is dus niet afkomstig van extensieve bedrijven die de natuur en biodiversiteit bevorderen met bijvoorbeeld plasdras-weilanden zonder eentonig raaigras.

FrieslandCampina pareert dat de advertentie behoort bij haar 150-jarig bestaan en dat er geen sprake is van een specifieke claim op het gebied van natuur, dier en/of klimaat. De afbeeldingen illustreren alleen dat de yoghurt afkomstig is van melk als een natuurlijk product.

De zuivelfabrikant benadrukt echter dat ze wel degelijk inspanningen doet op het gebied van natuur, dier en klimaat door middel van het keurmerk On the Way to PlanetProof. Daarvoor moet de melk aan strengere eisen voldoen, zoals weidegang, kruidenrijk grasland, bloemstroken en natuurbeheer.

Volgens de klager heeft dit keurmerk geen of nauwelijks effect op de grutto en bijbehorende insecten en planten. Een veehouderij hoeft maar 5 of 10 procent van zijn grond minder intensief te bewerken om aan de eisen te voldoen, stelt de klager, en daarmee zorgt de advertentie voor oneerlijke concurrentie met zuivelleveranciers die volledig rekening houden met de leefomstandigheden van de grutto en andere weidevogels.

Een milieuclaim die niet kan worden waargemaakt

Het keurmerk is echter geen onderdeel van de reclame, constateert de RCC. Door daarin wel de grutto af te beelden, waarvan het aantal broedparen in Nederland sinds 1975 is afgenomen van 120.000 tot hooguit 33.000, ‘wordt de indruk gewekt dat bij de productie van het zuivelproduct rekening wordt gehouden met milieuaspecten in het algemeen, en de belangen van een bedreigde vogelsoort in het bijzonder’.

FrieslandCampina legt zo een milieuclaim die ze niet kan waarmaken en dat is misleidend, oordeelt de RCC, ook al heeft de zuivelcoöperatie dit niet zo bedoeld. Daarmee is de advertentie in strijd met de Milieu Reclame Code. De RCC ‘beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken’.

Lees ook:

Groen gas en CO2-neutrale bananen? Daar klopt vaak weinig van, zeggen toezichthouders

Bedrijven verleiden de consument graag met ‘groen gas’ en ‘CO2-neutrale bananen’, maar kunnen hun beloftes lang niet altijd nakomen. Toezichthouders grijpen in.

‘Klimaatdrammer’ Eric Stam kraakt misleidende groene claims in reclames - en met succes

Bedrijven die zich in reclames op de borst kloppen over hun duurzaamheid worden door burgers scherp in de gaten gehouden. Met misleiding of overdrijving komen adverteerders niet zomaar weg.