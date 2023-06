‘Fossiele subsidies’ schrappen is juist slecht voor het klimaat, zegt de industrie. Zit er iets in?

De Nederlandse industrie bijt van zich af. Na aanhoudende kritiek op ‘fossiele subsidies’, van Extinction Rebellion en groene coalities, stellen 300 industriële bedrijven en branches dat er niet gemorreld mag worden aan de voordelen die zij genieten.

Fossiele subsidies schrappen zou ‘groene investeringen op losse schroeven zetten’, omdat het de financiële positie van het bedrijfsleven aantast. Het klimaat zou er niet beter, maar slechter van worden.

Zelf heeft de industrielobby, waaronder Shell, VNO-NCW, Dow, Tata Steel en BP het trouwens over ‘wat sommigen fossiele subsidie zijn gaan noemen’. Omdat de jaarlijkse steun, die op hoogtepunten zou oplopen tot 30 miljard euro en vooral uit (fiscale) voordelen bestaat, zou de term subsidie niet kloppen.

‘Het is bijna knap’

“De voordelen zijn inderdaad wat amorf”, reageert hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit. “Maar feit is: de industrie krijgt structureel miljardensteun.” Gunstige regelingen en hoge kortingen op de energiebelasting strijken bij de industriële sectoren neer.

Zou het Rijk daar het mes in zetten, dan is dat volgens de industrie niet zinvol voor het klimaat. Bedrijven zouden meer geld gaan betalen voor energie, waardoor ze minder kunnen investeren in CO2-arme techniek.

“Behoorlijk gratuit”, noemt hoogleraar Rotmans die stelling. “Jarenlang doet de industrie al te weinig aan verduurzaming en energiebesparing. Ondertussen boeken oliebedrijven miljarden aan winst. En dan nu deze weerstand. Dat is bijna knap”, verzucht Rotmans.

De hoogleraar erkent dat andere energie-intensieve sectoren zoals de papier- metaal- en glassector geen megawinsten boeken, maar dat zij zonder fossiele subsidie niet kunnen investeren vindt Rotmans ongeloofwaardig. “Als hun energienota stijgt door afbouw van voordelen, dan wordt duurzaamheid en besparing juist rendabeler.”

Duurzame energie duurder

“Toch heeft de industrie deels wel een puntje”, zegt hoogleraar Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen. Want zonder voordelen wordt niet alleen energie uit fossiele bron (olie, gas en kolen) duurder, maar ook duurzame energie.

“Het energiebelastingsysteem, dat grootverbruikers kortingen geeft, maakt geen onderscheid tussen grijs en groen.” Daardoor zou het verbruik van groene waterstof, een energiedrager die veel stroom nodig heeft, ook minder aantrekkelijk worden. Hetzelfde zou gelden voor het gebruik van duurzame biobrandstof.

Los daarvan vindt Mulder de weerstand van de industriekoepels tegen het intrekken van fossiele subsidie ‘discutabel’. Zeker de stelling dat voordelen schrappen ‘slechter uitpakt voor het wereldwijde klimaatprobleem’ is volgens Mulder weinig steekhoudend. “Het argument dat een verslechterde concurrentiepositie kan leiden tot het weglekken van CO2 omdat bedrijven hun activiteiten verleggen is overtrokken.”

Hoogleraar Rotmans is daar nog feller over. “Dit is een overslaande langpeelplaat”, zegt hij. Vanuit werkgeverskoepels hoorde hij in zijn decennialange loopbaan als onderzoeker en adviseur steeds dat streng klimaatbeleid de industrie het land uit zou jagen.

‘Zwakke aanval op duurzame plannen’

“Het bleken steeds dreigementen.” Dat Shell op papier volledig Brits werd en zich terugtrok uit Nederland, kwam volgens hem puur door belastingtechnische motieven. “Ik had niet verwacht dat de industrie, in deze fase van de transitie, met zo’n zwakke aanval op duurzame plannen zou komen.”

Zelf zeggen de industriebedrijven dat ze juist al heel veel doen en ontwikkelen. Recycling van plastic, de ontwikkeling van ‘groen staal’, duurzame waterstof en biobrandstof noemen zij als voorbeelden. Deze technieken vergen nog jarenlange (door)ontwikkeling.

Daarnaast is de aanleg van elektriciteitskabels en buizen voor waterstoftransport een opgave voor de lange termijn. “Het is complex en helaas niet morgen geregeld”, zo formuleren de bedrijven het zelf eufemistisch. Heb geduld, vragen de industriekoepels, die hun missie vergelijken met de realisatie van de Deltawerken.

Vijf grote industrieclusters zijn met minister Rob Jetten (klimaat) in gesprek over het maken van afspraken die moeten borgen dat zij de klimaatdoelen van Parijs gaan halen. De Tweede Kamer stelt zich kritisch op en wil zeker weten dat grote vervuilers haast maken. De coalitie van 300 industriespelers belooft ‘zeker’ de klimaatdoelen in 2030 (55 procent minder CO2) te behalen.

Lees ook:

17,5 miljard fossiele subsidies in Nederland? ‘O nee, toch 30 miljard’

Nieuwe sommen wijzen op veel hogere fossiele subsidies in Nederland dan eerder berekend: er zou niet 17,5 miljard, maar 30 miljard euro aan voordelen naar olie, kolen en gas vloeien. Kritiek op de berekening is er ook.