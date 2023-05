Fossiele bedrijven misbruiken Nederlandse verdragen voor financieel gewin

Olie- en gasbedrijven misbruiken de verdragen die Nederland met andere landen heeft gesloten, om hun financiële belangen veilig te stellen. Hierdoor loopt het klimaatbeleid in zuidelijke landen schade op. Dat stellen drie maatschappelijke organisaties na nieuw onderzoek.

De oliebedrijven Shell, ExxonMobil, Total, ConocoPhillips en Eni hebben de Nederlandse verdragen bijvoorbeeld gebruikt om landen zoals Nigeria, de Filipijnen, Oeganda en Venezuela aan te klagen en schadevergoedingen te krijgen of bepaalde maatregelen af te dwingen.

Dankzij de Nederlandse investeringsverdragen kunnen zulke bedrijven naar een speciale arbitragerechtbank voor investeerders stappen, en een zaak beginnen tegen het land waar ze actief zijn. Dat doen ze bijvoorbeeld bij een conflict over de opruimkosten van olievervuiling (Shell) of over de toekenning van een contract voor een olieveld (Eni).

Bedrijven ontlopen regelmatig de gewone rechter

“In de praktijk geven die verdragen multinationals een sterk machtsmiddel in handen, met dramatische gevolgen voor mens en milieu wereldwijd”, stellen Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo), mensenrechtenorganisatie Both Ends en denktank Transnational Institute (TNI). Regelmatig ontlopen bedrijven zo de ‘gewone’ rechter.

Voor hun dinsdag verschenen rapport ‘Dutch Bilateral Investment Treaties: 60 years of protecting multinationals’ is onderzocht welke bedrijven naar die speciale rechtbanken voor investeerders stappen. De titel verwijst naar 1963, toen Nederland met Tunesië het eerste verdrag sloot om de Nederlandse investeringen te beschermen.

Sindsdien heeft Nederland 75 investeringsverdragen opgezet met landen in voornamelijk Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het gaat om bilaterale verdragen, dus tussen twee landen onderling.

De Verenigde Naties waarschuwen voor klimaatzaken

Het idee achter de investeringsbescherming is dat bedrijven bijvoorbeeld niet zomaar onteigend kunnen worden na een miljardeninvestering. Maar een negatief gevolg is dat landen terughoudend worden met het afbouwen van de fossiele industrie. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties waarschuwde vorig jaar al dat investeerders in fossiele brandstoffen klimaatwetgeving aanvechten door naar rechtbanken voor investeerders te stappen. Alleen al het dreigen met een zaak heeft effect.

Onder de Nederlandse investeringsverdragen zijn 106 arbitragezaken bekend. Daarmee is Nederland na de Verenigde Staten de populairste thuisstaat voor zulke zaken.

Brievenbusmaatschappijen

Volgens de onderzoekers zijn de Nederlandse verdragen berucht om hun investeringsvriendelijke bepalingen. Dat zorgt ervoor dat internationale bedrijven een zaak aanspannen via Nederland. Het merendeel (71 procent) van deze zaken is ingediend door brievenbusmaatschappijen van multinationals die meeliften op de Nederlandse verdragen, zegt Somo.

Buitenlandse investeerders die gebruik maken van Nederlandse verdragen hebben claims ingediend voor een bedrag van 105 miljard dollar, blijkt uit het onderzoek. De speciale rechtbanken hebben tot dusver 18 miljard dollar aan compensatie toegekend. Een vijfde van de Nederlandse zaken betreft de fossiele industrie. Hierbij is 55 miljard dollar geëist en daarvan is 11,5 miljard dollar toegekend door de speciale rechters.

“Het zijn grote bedragen die de overheden moeten betalen, en dit ondermijnt hun vermogen om cruciale publieke diensten aan hun burgers te verlenen”, zegt Somo-onderzoeker Bart-Jaap Verbeek.

Nederland stapt uit een vergelijkbaar verdrag

Nederland kreeg zelf ook te maken met zulke zaken, toen het besloot om de kolencentrales vanaf 2030 te sluiten. De Duitse energiebedrijven RWE en Uniper kwamen met miljardenclaims en gebruikten hiervoor het Energy Charter Treaty (ECT), een internationaal verdrag dat vooral de belangen van de fossiele industrie dient. Minister Rob Jetten voor klimaat besloot vorig jaar uit dit verdrag te stappen, omdat het niet strookt met het klimaatakkoord van Parijs.

Een logische vervolgstap is om de 75 bestaande investeringsverdragen met een arbitrage-mogelijkheid tegen het licht te houden en zelfs op te zeggen, zegt Verbeek. “Het is niet vol te houden dat Nederland wel een grote spil blijft in claims tegen overheden in het mondiale Zuiden.”

