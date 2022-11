Forse pensioenverhogingen: veel ouderen worden eindelijk (deels) gecompenseerd voor inflatie

Een groot deel van gepensioneerd Nederland heeft eindelijk weer een forse verhoging van zijn pensioenuitkering in zicht, nadat ouderen daar soms al sinds de kredietcrisis van verstoken waren. Eén voor één kondigen pensioenfondsen verhogingen aan die tot voor kort nog absoluut ondenkbaar waren.

De laatste in de rij is het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenaren- en lerarenfonds ABP. Dat zal de pensioenuitkeringen vanaf 1 januari liefst met 12 procent verhogen, maakte ze donderdag bekend. Eerder deze week bleek al dat Pensioenfonds Detailhandel de uitkeringen van oud-winkelmedewerkers met 10 procent ophoogt, en dat oud-bouwvakkers er volgend jaar zelfs 14 procent bij krijgen.

“Hopelijk geeft het onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn”, zegt ABP-voorzitter Harmen van Wijnen. “Want bij een pensioen van 1000 euro netto betekent dat toch zo’n 120 euro in de maand erbij.”

Inhalen

Vakbonden FNV, CNV en onderwijsbond AOb zijn blij met het nieuws. Ook ouderenorganisatie KBO-PCOB reageert positief. “Bijna 12 procent erbij is mooi, eindelijk eens flink omhoog”, zegt een woordvoerder. “Maar er valt ook nog heel wat in te halen na veertien jaar niet indexeren, zeker nu er veel opgaat aan de actuele prijsstijgingen.”

Dat meebewegen van uitkeringen met de stijgende consumentenprijzen zat er bij de meeste grote fondsen inderdaad heel lang niet in. Zelfs niet toen de inflatie veel lager was dan momenteel het geval is. ABP heeft afgelopen zomer nog een verhoging van 2,39 procent doorgevoerd, maar daarna moet je terug tot 2008 voor de laatste keer dat daar financiële ruimte voor was.

Dat er nu ineens wél veel geld is om uit te delen, komt doordat de rente dit jaar fors is gestegen. Om precies te zijn: de risicovrije marktrente. Hoe hoger die is, hoe minder vermogen de fondsen opzij hoeven te houden voor toekomstige generaties, en hoe meer er dus naar de huidige gepensioneerden mag.

De rente was tot anderhalf jaar geleden heel erg laag, soms zelfs even negatief. Dat hebben de pensioenfondsen gemerkt: hun pensioenpotten puilden uit, maar het verhogen van de uitkeringen zat er door de lage marktrente desondanks niet in.

Pensioenfondsen maken daarnaast dankbaar gebruik van nieuwe regels voor pensioenverhogingen, die het kabinet voor dit jaar heeft afgekondigd. Zónder die versoepeling had ABP de uitkeringen met nog geen 4 procent mogen verhogen, mét de versoepeling dus drie keer zoveel.

Versoepeling

De versoepeling is bedoeld als aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel, waarin pensioenverhogingen sowieso sneller mogelijk moeten worden. De uitkeringen bewegen dan eerder mee met de stand van de economie. Keerzijde daarvan is dat de toezegging over hoeveel een werknemer of gepensioneerde straks aan uitkering zal krijgen, ook iets minder hard is.

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel wordt steeds vooruitgeschoven, onder meer omdat de Tweede Kamer meer tijd wil om de bijbehorende wet te behandelen. Nu blijkt dat er met de juiste rentestand ook in het huidige pensioenstelsel al verhogingen mogelijk zijn, kan het draagvlak voor de overgang naar het nieuwe stelsel verder afbrokkelen.

Overigens krijgt niet iedereen er volgend jaar zoveel bij als de gepensioneerden uit de ambtenarij, de detailhandel of de bouw. Pensioenfonds Zorg & Welzijn kon oud-zorgmedewerkers ‘slechts’ 6 procent verhoging bieden, bij de twee metaalfondsen PME en PMT gaat het respectievelijk om ruim 6 en 4 procent.

