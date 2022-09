Folie voor je raam: een verbluffend goedkope doe-het-zelftip om veel energiekosten te besparen

Erik Carton schrikt vaak tijdens zijn vrijwilligerswerk als energiecoach in Den Haag. Hij bezoekt bewoners in huurwoningen met enkelglas, dat ze niet eens mogen vervangen, zelfs als ze dat zouden willen of kunnen betalen. Carton voelt zich dan machteloos: als vrijwillig energiecoach kan hij led-lampjes aanbieden, of folie achter de radiatoren plaatsen, maar met glas waardoor 80 procent van de stookwarmte verloren gaat, is dat ‘dweilen met de kraan open.’

Eén keer was hij bij mensen die wel een nieuwe cv-ketel hadden, maar deze vanwege het enkelglas toch niet gingen gebruiken. “Er viel voor hen niet tegenop te stoken. Ze konden het gas niet betalen, en zitten straks gewoon met twaalf graden binnen.” De omvang van dit probleem blijkt ook uit recente cijfers, die tonen dat één op de zes huurwoningen in de particuliere sector nog enkelglas heeft, met vaak weinig uitzicht op verbetering.

Francis Langedijk van de Fixbrigade, met lijsten van isolatiemateriaal die iedereen zelf kan maken. Beeld Studio Oostrum

Carton, die het vrijwilligerswerk naast zijn werk bij Nederlands grootste onderzoeksinstelling TNO doet, ging op zoek naar een oplossing. Die vond hij in de bouwmarkt, in de vorm van oldskool krimpfolie: een soort vershoudfolie dat men op de kozijnen voor het enkelglas kan plakken. Een soort doe-het-zelf-voorzetraam.

Het folie is tientallen jaren oud, maar Carton zag dat bijna niemand dit voor zijn of haar ramen heeft. TNO werkt de laatste jaren vaker aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Met energiearmoede als urgent onderwerp, besloot Carton samen met collega’s uit te zoeken hoe mensen dit simpele folie kunnen gebruiken voor maximaal behoud van warmte in hun woning.

Indrukwekkende resultaten

De conclusie is vergeleken met bekende simpele verduurzamingsingrepen vrij indrukwekkend. Huishoudens kunnen met zo’n honderd euro aan spullen van de bouwmarkt en een middagje werk honderden euro’s aan energiekosten sparen. Carton schat de besparing op ongeveer dertien euro per jaar per vierkante meter. Voor veel huishoudens kan met het folie dus zo’n vijfhonderd tot achthonderd euro op de energierekening schelen.

“Mensen die hun huis willen isoleren en enkelglas of dubbelglas uit de jaren zeventig hebben, moeten dit absoluut als eerste doen als ze minder gas willen verbruiken.” Cartons toepassing van het folie, voor iedereen beschikbaar, pimpt het enkelglas dusdanig dat het 35 procent minder warmte doorlaat.

Een standaard setje krimpfolie van de bouwmarkt, dat vaak zo’n 15 euro kost, breng je normaal gesproken als volgt aan. Je plakt het over je kozijn, ziet waarschijnlijk gefrustreerd wat rimpels en oneffenheden, maar blaast er daarna over met een föhn, en ziet dat het folie zich door de warmte strak trekt. Op deze manier kunnen ramen al een 15 tot 20 procent grotere ‘warmteweerstand’ krijgen, wat neer kan komen op flink lagere stookkosten.

Erik Carton met een enkelglasraam dat hij zelf heeft geïsoleerd. Beeld Erik Carton

Maar Cartons TNO-collega’s ontdekten in het lab dat deze warmteweerstand veel groter is bij een grotere ruimte tussen het raam en het folie. In een gemiddeld kozijn is deze ‘spouw’ vaak zo’n één á twee centimeter diep. Het is die spouw, waar stilstaande lucht in zit, die zorgt voor isolatie. “Net zoals wanneer je een jas draagt.”

Lijstje rondom het raam

Als die ruimte met stilstaande lucht groter is, isoleert die beter. Carton beschrijft hoe je met stroken van het goedkope isolatiemateriaal EPS een lijst rondom het raam kan maken. “Met een spouw van drie a vier centimeter haal je maximale isolatie. Dan maak je je enkelglas 35 procent warmteresistenter, en oud dubbelglas 20 procent.”

Iedereen met oud glas die vreest voor een koude en/of dure winter, kan volgens Carton dus het beste als eerste met krimpfolie aan de slag. “Met LED-lampjes en radiatorfolie bespaar je hooguit drie procent van je energiekosten. Dit folie zorgt voor veel grotere winst.” Op de website van TNO staat een stappenplan, een beetje zoals bij Ikea-meubels, waarop huisisoleerders kunnen zien welke spullen te kopen en hoe dit aan te brengen.

De doe-het-zelf 'isolatielijst' Beeld Studio Oostrum

Tegelijkertijd beseft Carton dat de mensen die echt met energiearmoede kampen moeilijk te bereiken zijn met een uitleg op de TNO-site of de rubriek ‘Groene gids’ in Trouw. “Zij lezen de krant helemaal niet, en hebben geen geld voor een betaald abonnement.” Hij probeert daarom gemeentelijke initiatieven tegen energiearmoede te informeren over zijn toepassing, zoals de Fixbrigade in Amsterdam.

Help anderen

Die komen nu al gratis bij mensen thuis klussen en isoleren, en zijn van plan ook met Cartons lijst-en-folie-combinatie aan de slag te gaan. Ook start deze maand nog een pilot met het folie in Den Haag, en lopen gesprekken met Eindhoven, Deventer, Den Helder en Delft.

Aan mensen die zelf al goed geïsoleerd glas hebben, raadt Carton aan om de komende tijd extra om zich heen te kijken, bijvoorbeeld naar buren, kennissen of mensen die ze via-via kennen, die mogelijk wel in de problemen raken vanwege oude ramen. “Het moeilijkste is om de doelgroep te bereiken die het zwaar heeft. Daar kan iedereen aan bijdragen. Als eenmaal één iemand in een flat of galerij met dit folie aan de slag gaat, kan de rest ook geïnspireerd raken.”

Nog één waarschuwing voor mensen met goed geïsoleerd HR+ of HR++ dubbelglas: probeer daar niet ook nog een laag krimpfolie voor te plakken, als extra isolatie. “De onderzoeker in mij kon het niet laten om het in mijn nieuwbouwwoning toch te proberen”, zegt Carton lachend. Maar de coating op dat moderne glas werd te heet en begon uit te zetten, wat voor spanning zorgde. “Ik hoorde even later een harde knal. Mijn raam was gesprongen.”