FNV wil bedrijven afrekenen op klimaatbeleid: ‘Geen banen op een dode planeet’

De koers van de grootste vakbond op het gebied van klimaat wordt offensiever. Niet alleen banen redden, maar ook actief bedrijven de duurzame kant op sturen.

De FNV gaat meer doen met het klimaatprobleem. De vakbond wil bedrijven vaker aanspreken op vervuilende activiteiten en ervoor zorgen dat werknemers niet onevenredig moeten opdraaien voor klimaatbeleid.

De vakbond stelt deze aanscherping van de koers zaterdag voor aan de leden. Die gaan daar in juni over stemmen. “Geen banen op een dode planeet”, citeert Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van FNV, de internationale vakbondsleus. “De FNV schaart zich sterker achter ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid en wil invloed uitoefenen waar dat kan.”

Veranderend werk vanwege klimaatbeleid

Uit een eigen peiling onder de leden lijkt dat streven de steun van de meerderheid te krijgen. Ongeveer twee derde van de leden vindt het belangrijk dat de vakbond zich bezighoudt met veranderd werk als gevolg van klimaatbeleid en met de verdeling van de kosten ervan. Nog wel een flinke minderheid van ongeveer een derde is van mening dat de FNV zich niet moet bemoeien met het thema klimaat.

Uit een enquête van I&O Research blijkt bovendien dat burgers de vakbond niet als eerste aanwijzen om iets te doen tegen klimaatverandering, slechts 9 procent doet dat wel. Van Weegberg begrijpt dat wel. “Wij veroorzaken de uitstoot niet. Maar we willen niet dat bedrijven ten koste van mensen en klimaat winst maken.”

Het besef dat onduurzame bedrijven niet in het belang van werknemers zijn, begint wel door te dringen, ziet Van Weegberg. Hoewel milieuactivisten en vakbonden soms tegenover elkaar staan, zoals bij de voorgenomen uitbreiding van autofabriek VDL in Limburg, zochten de milieu- en de vakbeweging de laatste jaren toenadering. Zo hebben Milieudefensie en de FNV een platform opgezet waar werknemers kennis kunnen opdoen om hun bedrijven aan te spreken op klimaatbeleid. “Het is ook een oproep aan bedrijven en overheid om werknemers serieus te nemen in de groene transitie.”

Dat gebeurt nog lang niet overal, blijkt uit de eigen peiling en de enquête van I&O Research. Ruim meer dan de helft van de werknemers vindt dat hun eigen werkgever niet erg duidelijk is over wat klimaatbeleid zal gaan betekenen voor hun baan. Werknemers hebben daarnaast niet zo’n hoge pet op van de inspanningen om de uitstoot te verminderen. Slechts ongeveer een kwart vindt dat de eigen werkgever er nu al alles aan doet het klimaat zo min mogelijk te belasten.

Voor het eerst een sociaal contract

Waar de nadruk binnen de vakbeweging tot voor kort vooral lag op regelingen voor overtollige werknemers binnen vervuilende industrie, wordt de koers nu offensiever. “We willen goede afspraken maken over verandering van werk, zoals bij Tata Steel waar mensen nu met oude en later met nieuwe installaties moeten werken”, zegt Van Weegberg. “Daar is voor het eerst een sociaal contract over afgesloten. Ook waar werk erbij komt, moeten dat goede banen zijn. Bij wind op zee bijvoorbeeld hebben we gezien dat werk niet zomaar onder cao’s valt, bij startups in de groene industrie die gaan groeien is dat risico er ook.”

Volgens Van Weegberg kan de omschakeling naar een groene economie niet slagen, zonder de inzet van vakbonden en werknemers daarbij. “Onze nieuwe klimaatvisie is ook een oproep aan onszelf en aan onze leden om van de transitie een succes te maken.”

