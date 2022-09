FNV waarschuwt voor leegloop in de zorg: een kwart van het personeel overweegt flexwerk

Alphine Smit-Bakker, werkte 20 jaar in de thuiszorg, is sinds 2018 zzp’er bij twee zorginstellingen op Texel, in een hospice en ze geeft vakantiezorg

“Het is een sprookje dat je veel meer verdient als zzp’er dan als iemand in vaste dienst. Ik moet mijn eigen pensioen opbouwen, verzekeringen regelen en opleidingen betalen. Als ik onderaan de streep kijk, verdien ik een euro meer dan iemand met een vast dienstverband. Ik doe het niet voor het geld. Voor mij draait het om de vrijheid om ja of nee te kunnen zeggen wanneer ik word gevraagd om te werken.

Naast mijn werk in de zorg heb ik ook veel andere dingen te doen. In de wintermaanden werk ik veel in de zorg, in de zomermaanden een stuk minder. Je hoort wel vaak dat zzp’ers alleen de leuke diensten willen draaien. Ze zouden dan niet in het weekend of ’s avonds willen werken. Voor mij geldt dat in ieder geval niet, ik spring overal in. In het hospice hier op Texel draai ik de avonddienst.

Als zzp’er heb je geen collega’s om op terug te vallen. Ik moet ­alles zelf doen. Bij mij past het heel goed, maar dat geldt niet voor iedereen. Mensen denken er vaak te makkelijk over. Voor zover ik weet, ben ik momenteel de enige zzp’er op Texel die in de zorg werkt. Er waren eerder wel twee anderen, maar die zijn weer in vaste dienst. Die vonden het te veel rompslomp om alles te regelen.”