FNV heeft plots te maken met een stakingsdreiging in eigen huis

Vakbond FNV staat ineens in de schoenen van de partijen waar het doorgaans de strijd mee aangaat: in die van de werkgevers. Nu het FNV-personeel zelf met acties dreigt kan de bond haast niet anders dan buigen.

“Als de FNV de eisen van hun eigen personeel afwijst is ze ongeloofwaardig naar de buitenwereld”, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. “Dan krijgt ze dat aan de cao-onderhandelingstafel als een boemerang terug op haar bordje. De bond moet dus haast wel tekenen bij het kruisje. Of de FNV dat kan is een andere vraag. Dat is niet anders dan bij andere werkgevers.”

De grootste vakbond van het land heeft een uniek geval van de omgekeerde wereld te pakken. Waar de bond normaal gesproken - en vooral de laatste tijd - vol op de barricades gaat voor de belangen van medewerkers bij andere bedrijven en instellingen, is er nu onvrede bij de werknemers van de vakbond zelf.

Daarbij wordt een bij de FNV vertrouwd middel ingezet: een ultimatum. Dat loopt af op 1 mei om klokslag 10.00 uur. Als de eigen werknemers, verenigd in FNV Personeel, dan geen bevredigend akkoord hebben met de top van de bond dan gaat het niet anders dan elders; dan volgen er acties. De eisen van het FNV-personeel zullen de beslissers bij de vakbond eveneens bekend voorkomen: koopkrachtbehoud door inflatiecorrectie en lonen die de inflatie volgen via de zogeheten automatische prijscompensatie (APC). Maar daar wil de werkgeversdelegatie vooralsnog niet aan voldoen. In een persbericht spreekt FNV van ‘een uitzonderlijke situatie’.

“Maar toch ook weer heel logisch”, zegt hoogleraar Wilthagen. “De FNV is een doodnormale organisatie waar net als overal er een verhouding is tussen werkgever en werknemer. Er zijn in het verleden ook wel eerder protesten geweest over werkdruk en verzuim. Het zijn wel forse eisen. Dat maakt deze situatie toch wel tot een interessant spiegelbeeld. Ik vind het ook wel stoer van de leden dat ze hun eigen organisatie aan durven pakken.”

‘De vakbond moet het goede voorbeeld geven’

De werkgeversdelegatie van de vakbond wil een 3-jarige cao afsluiten waarin per 1 mei een loonsverhoging moet zijn opgenomen van tussen de 3 en 7 procent. Vanaf de eerste dag van komend jaar eisen de werknemers nog eens 5 procent extra loon om de gestegen prijzen in de supermarkt en aan de pomp te compenseren.

“De vakbond moet het goede voorbeeld geven”, verklaart Judith Westbroek, bestuurder FNV Personeel. “Dit eisen onze honderden FNV-onderhandelaars ook bij andere werkgevers en het is niet zo dat de inflatie aan FNV-medewerkers voorbij is gegaan.”

Doet de baas dat niet, dreigt FNV Personeel, volgt er al direct op 1 mei een ‘zichtbaarheidsactie’ in Amsterdam. Zoals het er nu voorstaat staan de partijen nog lijnrecht tegenover elkaar. De voorzitter van de werkgeversdelegatie, Mariska Razoux Schultz, stelt: “ FNV heeft de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met het geld van de leden en te zorgen voor een sluitende begroting. Daarbij is de FNV ook gewoon een organisatie en ook bij de FNV zijn we het af en toe niet eens en leidt dat soms tot een actie of staking.”

Lees ook:

FNV staakt eerste kwartaal 2023 net zo vaak als normaal in jaar

Vakbond FNV heeft in de eerste drie maanden van dit jaar al in 23 sectoren en bedrijven gestaakt.