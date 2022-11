Flitsbezorgers zorgen voor drukte op het fietspad. ‘Het is een puzzel die we met z’n allen moeten leggen’

Opeens waren ze er, de flitsbezorgers. Met de belofte bestelde boodschappen binnen tien minuten te bezorgen. Midden in de coronapandemie was dat een uitkomst. Sinds voorjaar 2021 verspreidden ze zich vanuit Amsterdam over diverse steden in het land. En daarmee wordt ook de overlast vergroot van zogeheten darkstores in woonwijken, en van elektrische fietsen op straat.

Die verkeersdrukte gaat alleen maar toenemen, voorspellen de adviesbureaus BRO en Movares. Om zo’n darkstore – een vestiging vanwaaruit boodschappen worden bezorgd – rendabel te maken, zijn 1500 bezorgingen per dag nodig, becijferen ze. Dat betekent 3000 fietsbewegingen rondom de winkel. Met 10.000 fietsen per etmaal geldt een fietspad in de stad als druk.

“Het is een theoretische analyse”, legt Marco Duijnisveld van Movares uit. “Zo druk is het nu nog niet; het is nog een vechtmarkt. Maar uiteindelijk zullen er een paar overblijven die winst maken, want ze voorzien wél in een behoefte. En dan heb je ook nog de honderden scooters van maaltijdbezorgers, de auto’s van pakketdiensten en verdichting van de steden door woningbouw voor een groeiende bevolking. Alles wordt drukker, en zeker op het fietspad waar je ook nog te maken hebt met verschillende snelheden, wat het risico op ongelukken vergroot.”

‘Verbieden is een zwaktebod’

BRO en Movares schreven samen een handreiking over ‘kansen en kaders’, voor gemeenten die bezig zijn uit te zoeken wat ze met dit nieuwe fenomeen aan moeten. Ze voorzien mogelijkheden voor flitsbezorging door kansrijke locaties aan te wijzen voor de darkstores, op bedrijventerreinen of in buurt- en wijkwinkelcentra. Maar ze pleiten ook voor duidelijke afspraken waar het ruimtelijk niet kan en handhaving bij overlast.

“We moeten met z’n allen proberen de puzzel te leggen”, zegt Duijnisveld. “We hebben inmiddels een generatie die gewend is online te winkelen. Dat geeft extra drukte, maar je kunt ook zeggen dat die maaltijden en boodschappen gelukkig niet met de auto worden bezorgd.”

De twee bureaus zouden het liefst per stad een locatiekaart maken, maar daar heeft nog geen enkele gemeente zich voor gemeld. “Darkstores verbieden, wat in sommige steden gebeurt, is een zwaktebod. We moeten kijken waar een goede locatie aan moet voldoen: dicht bij de klant, maar zonder overlast. Bij voorkeur moet de vestiging dicht bij een breed fietspad zijn, met nog weinig fietsverkeer.”

